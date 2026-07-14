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Nach Trennung von Star Racing Yamaha: Zukunft von Max Anstie ist geklärt

Nach seiner Trennung vom Star Racing Yamaha-Werksteam wurde der Brite Max Anstie bis 2028 von ClubMX Yamaha engagiert. Neben den SMX Playoffs wird Anstie an der WSX Supercross-WM teilnehmen.

US-Supercross

Max Anstie startet für ClubMX Yamaha
Max Anstie startet für ClubMX Yamaha
Foto: copyright free
Max Anstie startet für ClubMX Yamaha
© copyright free

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Ende Juni gab Max Anstie seine Trennung vom Star Racing Yamaha Werksteam bekannt. Nun hat der Brite bei ClubMX Racing eine neue Team-Heimat gefunden und wird weiterhin auf Yamaha ausrücken.

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ClubMX Racing

ClubMX Racing ist den deutschen Fans bestens bekannt, denn das Team war die erste Team-Heimat von Dominique Thury nach seinem Wechsel aus Deutschland in die USA. Es handelt sich um ein privat geführtes Team, dessen Geschäftsmodell auf der Vermarktung eigener und gut ausgestatteter Trainings-Facilities besteht.

Vertrag bis 2028

Max Anstie wurde bis 2028 engagiert und soll besonders auch die Nachwuchsfahrern mit seinem reichen Erfahrungsschatz unterstützen. Im September soll er bereits bei den SMX-Playoffs für ClubMX starten.

Im Artikel erwähnt

WSX-Titelverteidiger

Max Anstie wird in der FIM Supercross-WM als SX2-Titelverteidiger an den Start gehen. Dort wird er für das Team Rick Ware Racing Yamaha starten.

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«Wir freuen uns unglaublich, Max bei ClubMX begrüßen zu dürfen», erklärte Teambesitzer Brandon Haas. «Ich habe Max immer respektiert. Er ist ein echter Profi und passt ideal in unsere Organisation.Unsere jüngeren Fahrer haben jetzt die Möglichkeit, von jemandem zu lernen, der auf den höchsten Ebenen unseres Sports an Wettkämpfen teilgenommen und gewonnen hat. Max bringt Erfahrung und Professionalität mit, die anders nicht vermittelt werden können. Er wird dazu beitragen, den Standard unseres gesamten Programms auf und neben der Strecke zu erhöhen.»

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