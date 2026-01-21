Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. US Cross
  4. /
  5. US-Supercross
  6. /
  7. News
Werbung
Beta-Werksfahrer Mitchell Oldenburg: Elle und Speiche gebrochen
Nach seinem Crash im 450er Zeittraining musste Beta-Werksfahrer Mitchell Oldenburg ins Krankenhaus überführt werden, wo Brüche in Elle und Speiche diagnostiziert wurden.
US-Supercross
Beta-Werksfahrer Mitchell Oldenburg fällt verletzt ausBeta-Werksfahrer Mitchell Oldenburg fällt verletzt ausFoto: Beta
Beta-Werksfahrer Mitchell Oldenburg fällt verletzt aus© Beta
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Die zweite Qualifying Session der 450er Klasse in San Diego musste nach einem heftigen Abflug von Beta-Werksfahrer Mitchell Oldenburg mit roter Flagge abgebrochen werden. Oldenburg musste ins Krankenhaus.
Werbung
Werbung
Das zweite 450er Zeittraining von San Diego, zweiter Lauf der US-Supercross-Meisterschaften, musste nach einem Crash von Oldenburg mit roter Flagge abgebrochen werden, nachdem Oldenburg mitten auf der Strecke regungslos liegenblieb. Der Beta-Werksfahrer wurde aus dem ins Krankenhaus überführt. Gehirnerschütterung und Brüche
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Im Krankenhaus wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Außerdem erlitt er Brüche von Elle und Speiche im Arm. Oldenburg wurde inzwischen operiert. Ein Rückkehrdatum ist nicht bekannt.
Werbung
Werbung
Für Beta läuft es derzeit nicht rund. Werksfahrer Benny Bloss hatte sich schon beim Saisonauftakt in Anaheim verletzt und fiel aus. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com senden wir von dieser Stelle aus beste Genesungswünsche.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • US-Supercross
US Cross NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM