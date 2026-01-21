Beta-Werksfahrer Mitchell Oldenburg: Elle und Speiche gebrochen

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
Weiterlesen
Werbung
Die zweite Qualifying Session der 450er Klasse in San Diego musste nach einem heftigen Abflug von Beta-Werksfahrer Mitchell Oldenburg mit roter Flagge abgebrochen werden. Oldenburg musste ins Krankenhaus.
Werbung
Werbung
Das zweite 450er Zeittraining von San Diego, zweiter Lauf der US-Supercross-Meisterschaften, musste nach einem Crash von Oldenburg mit roter Flagge abgebrochen werden, nachdem Oldenburg mitten auf der Strecke regungslos liegenblieb. Der Beta-Werksfahrer wurde aus dem ins Krankenhaus überführt. Gehirnerschütterung und Brüche
Im Krankenhaus wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Außerdem erlitt er Brüche von Elle und Speiche im Arm. Oldenburg wurde inzwischen operiert. Ein Rückkehrdatum ist nicht bekannt.
Werbung
Werbung
Für Beta läuft es derzeit nicht rund. Werksfahrer Benny Bloss hatte sich schon beim Saisonauftakt in Anaheim verletzt und fiel aus. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com senden wir von dieser Stelle aus beste Genesungswünsche.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach