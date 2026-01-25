Chase Sexton (Kawasaki) gewinnt Anaheim 2, Ken Roczen (8.) mit Problemen

3. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften im Angel Stadium von Anaheim (Kalifornien). Chase Sexton (Kawasaki) war im Qualifying der einziger Fahrer, der die Rundenzeit von einer Minute unterschreiten konnte. Am Ende des zweiten Qualifyings kam er jedoch in den Whoops quer und flog ab. Sexton blieb zum Glück weitestgehend unverletzt und konnte das Abendprogramm von der Pole Position aus in Angriff nehmen.

Werbung

Werbung

Vorläufe: Prado und Tomac vorn

Chase Sexton beendete den zweiten Vorlauf auf Rang 4. Heat 1 hatte Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado mit einem Start-Ziel-Sieg gewonnen. Ken Roczen (Suzuki), der das Qualifying auf Platz 4 beendet hatte, erwischte keinen guten Start und musste sich aus dem Mittelfeld heraus nach vorn kämpfen. Der Thüringer beendete den Vorlauf dennoch auf Platz 3 hinter Jorge Prado (KTM) und Hunter Lawrence (Honda).

Start zum 450er Finale von Anaheim 2 Foto: AMA Start zum 450er Finale von Anaheim 2 © AMA

Finale: Holeshot von Jason Anderson

Den Holeshot zum entscheidenden Finale zog Jason Anderson (Suzuki) knapp vor Chase Sexton. Ken Roczen startete zwischen Sexton und Malcolm Stewart (Husqvarna). Der Thüringer kam gar nicht gut aus dem Startgatter heraus und touchierte noch auf der Startgeraden mit seinem Vorderrad Stewarts Hinterrad. Dadurch fiel er ans Ende des Feldes zurück. Roczen musste den mühsamen Weg durchs Feld antreten. Nach der ersten Runde rangierte Ken auf Rang 13, doch er fiel durch einen Sturz zunächst noch weiter zurück und rangierte nach zwei Runden am Ende des Feldes.

Werbung

Werbung

Der Konter von Chase Sexton

Anderson führte das Feld 6 Runden lang an. Hunter Lawrence (Honda) konnte sich zunächst gegen Sexton durchsetzen und übernahm Platz 2. Nach 4 Runden konnte Sexton kontern und die Lücke zu Leader Anderson schließen. In Runde 7 erfolgte der entscheidende Angriff: Sexton ging in der Rechtskurve vor den Whoops in Führung, aber Anderson konterte an jener Stelle im Waschbrett, wo Sexton zuvor gestürzt war. Chase zeigte Entschlossenheit und platzierte seinerseits einen Blockpass in der folgenden Rechtskehre. Damit war das Rennen zugunsten von Sexton entschieden. Der Kawasaki-Neuzugang gewann mit einem Vorsprung von 3,4 Sekunden vor Hunter Lawrence und Eli Tomac (KTM). Tomac war auf Platz 5 gestartet und konnte sich im Rennen gegen Malcolm Stewart und am Ende gegen Jason Anderson durchsetzen. Zwischen ihm und Hunter Lawrence ging es über mehrere Runden hin und her, doch der Australier setzte sich schließlich durch und wurde vor Tomac Zweiter. Anderson wurde von Tomac beim Überholen von der Strecke geschoben, sodass Jason neben der Strecke einen weiteren Platz an Cooper Webb (Yamaha) verlor. Webb ging später im Bereich der Sandsektion zu Boden und musste sich mit dem 5. Platz begnügen.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Ken Roczen kämpfte hart, Aaron Plessinger fiel aus

Red Bull KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger musste das Rennen an der Box aufgeben. 5 Minuten vor dem Zieleinlauf hatte Ken Roczen nach zahlreichen Überholmanövern die Top-10 erreicht. Auf Platz 8 machte der deutsche Suzuki-Pilot das maximal Mögliche aus der Situation. Jorge Prado (KTM) war nach mäßigem Start im Mittelfeld gefangen. Der Spanier beendete das Finale von Anaheim 2 auf Platz 7.

Chase Sexton rückt in der Tabelle vor

Mit seinem 17. Sieg rückte Chase Sexton nach 3 von 17 absolvierten Läufen der Saison 2026 in der Tabelle von Platz 4 auf Rang 3 vor. Tabellenführer bleibt weiterhin Eli Tomac. Ken Roczen fiel von Tabellenplatz 2 auf Rang 4 zurück und Hunter Lawrence rückte von Platz 3 auf Tabellenrang 2 nach vorne.

In der kommenden Woche geht es in Houston (Texas) mit der 4. Meisterschaftsrunde weiter.

Werbung

Werbung

450er Podium von Anaheim 2 Foto: AMA 450er Podium von Anaheim 2 © AMA

450 Ergebnis Anaheim 2:

Chase Sexton (USA), Kawasaki Hunter Lawrence (AUS), Honda Eli Tomac (USA), KTM Jason Anderson (USA), Suzuki Cooper Webb (USA), Yamaha Joey Savatgy (USA), Honda Jorge Prado (E), KTM Ken Roczen (D), Suzuki RJ Hampshire (USA), Husqvarna Justin Cooper (USA), Yamaha Dylan Ferrandis (F), Ducati Malcolm Stewart (USA), Husqvarna Christian Craig (USA), Honda Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki Justin Hill (USA), KTM Colt Nichols (USA), Honda Austin Forkner (USA), Triumph Shane McElrath (USA), Honda Vince Friese (USA), Kawasaki Mitchell Harrison (USA), Kawasaki Ryan Breece (USA), Honda (DNF) Aaron Plessinger (USA), KTM

Meisterschaftsstand nach Runde 3 von 17:

Eli Tomac (USA), KTM, 70 Hunter Lawrence (AUS), Honda, 62, (-8) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 57 (-13) Ken Roczen (D), Suzuki, 56, (-14) Jason Anderson (USA), Suzuki, 46, (-24) Cooper Webb (USA), Yamaha, 46, (-24) Justin Cooper (USA), Yamaha, 44, (-26) Joey Savatgy (USA), Honda, 42, (-28) Jorge Prado (E), KTM, 41, (-29) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 37, (-33) Aaron Plessinger (USA), KTM, 27, (-43)

Werbung