Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. US Cross

  4. /

  5. US-Supercross

  6. /

  7. News

Werbung

Chase Sexton (Kawasaki) gewinnt Anaheim 2, Ken Roczen (8.) mit Problemen

Kawasaki-Werksfahrer Chase Sexton feierte beim 3. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in Anaheim seinen ersten Saisonerfolg vor Hunter Lawrence (HRC) und Eli Tomac (KTM). Roczen nach Sturz auf P8.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross

Chase Sexton gewann Anaheim 2
Chase Sexton gewann Anaheim 2
Foto: Kawasaki
Chase Sexton gewann Anaheim 2
© Kawasaki

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

3. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften im Angel Stadium von Anaheim (Kalifornien). Chase Sexton (Kawasaki) war im Qualifying der einziger Fahrer, der die Rundenzeit von einer Minute unterschreiten konnte. Am Ende des zweiten Qualifyings kam er jedoch in den Whoops quer und flog ab. Sexton blieb zum Glück weitestgehend unverletzt und konnte das Abendprogramm von der Pole Position aus in Angriff nehmen.

Werbung

Werbung

Vorläufe: Prado und Tomac vorn

Chase Sexton beendete den zweiten Vorlauf auf Rang 4. Heat 1 hatte Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado mit einem Start-Ziel-Sieg gewonnen. Ken Roczen (Suzuki), der das Qualifying auf Platz 4 beendet hatte, erwischte keinen guten Start und musste sich aus dem Mittelfeld heraus nach vorn kämpfen. Der Thüringer beendete den Vorlauf dennoch auf Platz 3 hinter Jorge Prado (KTM) und Hunter Lawrence (Honda).

Start zum 450er Finale von Anaheim 2
Start zum 450er Finale von Anaheim 2
Foto: AMA
Start zum 450er Finale von Anaheim 2
© AMA

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Finale: Holeshot von Jason Anderson

Den Holeshot zum entscheidenden Finale zog Jason Anderson (Suzuki) knapp vor Chase Sexton. Ken Roczen startete zwischen Sexton und Malcolm Stewart (Husqvarna). Der Thüringer kam gar nicht gut aus dem Startgatter heraus und touchierte noch auf der Startgeraden mit seinem Vorderrad Stewarts Hinterrad. Dadurch fiel er ans Ende des Feldes zurück. Roczen musste den mühsamen Weg durchs Feld antreten. Nach der ersten Runde rangierte Ken auf Rang 13, doch er fiel durch einen Sturz zunächst noch weiter zurück und rangierte nach zwei Runden am Ende des Feldes.

Werbung

Werbung

Der Konter von Chase Sexton

Anderson führte das Feld 6 Runden lang an. Hunter Lawrence (Honda) konnte sich zunächst gegen Sexton durchsetzen und übernahm Platz 2. Nach 4 Runden konnte Sexton kontern und die Lücke zu Leader Anderson schließen. In Runde 7 erfolgte der entscheidende Angriff: Sexton ging in der Rechtskurve vor den Whoops in Führung, aber Anderson konterte an jener Stelle im Waschbrett, wo Sexton zuvor gestürzt war. Chase zeigte Entschlossenheit und platzierte seinerseits einen Blockpass in der folgenden Rechtskehre. Damit war das Rennen zugunsten von Sexton entschieden. Der Kawasaki-Neuzugang gewann mit einem Vorsprung von 3,4 Sekunden vor Hunter Lawrence und Eli Tomac (KTM). Tomac war auf Platz 5 gestartet und konnte sich im Rennen gegen Malcolm Stewart und am Ende gegen Jason Anderson durchsetzen. Zwischen ihm und Hunter Lawrence ging es über mehrere Runden hin und her, doch der Australier setzte sich schließlich durch und wurde vor Tomac Zweiter. Anderson wurde von Tomac beim Überholen von der Strecke geschoben, sodass Jason neben der Strecke einen weiteren Platz an Cooper Webb (Yamaha) verlor. Webb ging später im Bereich der Sandsektion zu Boden und musste sich mit dem 5. Platz begnügen.

Ken Roczen kämpfte hart, Aaron Plessinger fiel aus

Red Bull KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger musste das Rennen an der Box aufgeben. 5 Minuten vor dem Zieleinlauf hatte Ken Roczen nach zahlreichen Überholmanövern die Top-10 erreicht. Auf Platz 8 machte der deutsche Suzuki-Pilot das maximal Mögliche aus der Situation. Jorge Prado (KTM) war nach mäßigem Start im Mittelfeld gefangen. Der Spanier beendete das Finale von Anaheim 2 auf Platz 7.

Chase Sexton rückt in der Tabelle vor

Mit seinem 17. Sieg rückte Chase Sexton nach 3 von 17 absolvierten Läufen der Saison 2026 in der Tabelle von Platz 4 auf Rang 3 vor. Tabellenführer bleibt weiterhin Eli Tomac. Ken Roczen fiel von Tabellenplatz 2 auf Rang 4 zurück und Hunter Lawrence rückte von Platz 3 auf Tabellenrang 2 nach vorne.

In der kommenden Woche geht es in Houston (Texas) mit der 4. Meisterschaftsrunde weiter.

Werbung

Werbung

450er Podium von Anaheim 2
450er Podium von Anaheim 2
Foto: AMA
450er Podium von Anaheim 2
© AMA

450 Ergebnis Anaheim 2:

  1. Chase Sexton (USA), Kawasaki

  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda

  3. Eli Tomac (USA), KTM

  4. Jason Anderson (USA), Suzuki

  5. Cooper Webb (USA), Yamaha

  6. Joey Savatgy (USA), Honda

  7. Jorge Prado (E), KTM

  8. Ken Roczen (D), Suzuki

  9. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

  10. Justin Cooper (USA), Yamaha

  11. Dylan Ferrandis (F), Ducati

  12. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

  13. Christian Craig (USA), Honda

  14. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki

  15. Justin Hill (USA), KTM

  16. Colt Nichols (USA), Honda

  17. Austin Forkner (USA), Triumph

  18. Shane McElrath (USA), Honda

  19. Vince Friese (USA), Kawasaki

  20. Mitchell Harrison (USA), Kawasaki

  21. Ryan Breece (USA), Honda

  22. (DNF) Aaron Plessinger (USA), KTM

Meisterschaftsstand nach Runde 3 von 17:

  1. Eli Tomac (USA), KTM, 70

  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 62, (-8)

  3. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 57 (-13)

  4. Ken Roczen (D), Suzuki, 56, (-14)

  5. Jason Anderson (USA), Suzuki, 46, (-24)

  6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 46, (-24)

  7. Justin Cooper (USA), Yamaha, 44, (-26)

  8. Joey Savatgy (USA), Honda, 42, (-28)

  9. Jorge Prado (E), KTM, 41, (-29)

  10. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 37, (-33)

  11. Aaron Plessinger (USA), KTM, 27, (-43)

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

2026

Pos

Fahrer

Punkte

1

Eli Tomac

Eli Tomac

50

2

Ken Roczen

Ken Roczen

42

3

Hunter Lawrence

40

4

Chase Sexton

32

5

Justin Cooper

32

6

Placeholder - Racer

Cooper Webb

29

7

Placeholder - Racer

Jason Anderson

28

8

Aaron Plessinger

27

9

Jorge Prado

Jorge Prado

26

10

Joey Savatgy

26

Events

Alle US-Supercross Events

  • Vergangen

    San Diego

    Snapdragon Stadium, USA
    17.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Anaheim 2

    Angel Stadium of Anaheim, USA
    24.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Houston

    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Glendale

    State Farm Stadium, USA
    31.01.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Seattle

    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    San Diego

    Snapdragon Stadium, USA
    17.01.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Anaheim 2

    Angel Stadium of Anaheim, USA
    24.01.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Houston

    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event

  4. Demnächst

    Glendale

    State Farm Stadium, USA
    31.01.2026
    Zum Event

  5. Demnächst

    Seattle

    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event

US Cross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien