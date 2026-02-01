Weiter zum Inhalt
Cooper Webb (Yamaha) gewinnt in Houston vor Hunter Lawrence und Ken Roczen
Mit einem 4-2-3-Ergebnis gewann Titelverteidiger Cooper Webb (Yamaha) das Triple Crown Supercross-Event von Houston (Texas) vor Hunter Lawrence (Honda) und Ken Roczen (Suzuki).
US-Supercross
Das 450er Podium in HoustonDas 450er Podium in HoustonFoto: AMA
Das 450er Podium in Houston© AMA
4. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften im NRJ-Stadium von Houston (Texas) – Erstes Rennen des Jahres im Triple Crown-Format: Der in der Meisterschaft führende Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac war im Qualifying der Schnellste und startete von der Pole-Position.
Ken Roczen mit Sieg im ersten Finale Den Start zum ersten Finale gewann aber zunächst der ebenfalls gut aufgelegte Ken Roczen (Suzuki) knapp vor Jorge Prado (KTM). Roczen setzte sich gegen den Spanier durch und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 2 Sekunden vor Chase Sexton (Kawasaki), der im Bereich der Top-3 startete und sich später gegen Prado durchsetzen konnte. Tomac kämpfte sich nach schlechtem Start von Rang 7 bis auf den 3. Platz nach vorne. Cooper Webb (Yamaha) kam mit 4,5 Sekunden Rückstand zur Spitze auf Platz 4 ins Ziel.
Ken Roczen gewann das erste Finale in HoustonKen Roczen gewann das erste Finale in HoustonFoto: AMA
Ken Roczen gewann das erste Finale in Houston© AMA
Finale 2: Heftiger Crash von Eli Tomac Jorge Prado gewann den Start zum zweiten Finale und führte das Rennen 11 Runden lang an. Tomac war erneut nicht gut gestartet und kämpfte sich aus dem Mittelfeld heraus nach vorne. Nach 5 Runden hatte er Platz 6 erreicht, doch er flog in einer Rhythmus-Passage heftig ab und wurde am Boden auch noch von seinem Motorrad getroffen. Zum Glück konnte er nach kurzer Zeit wieder aufstehen und das Rennen fortsetzen, doch er war auf Platz 19 zurückgefallen. Trotz des kapitalen Abflugs schaffte er es noch bis auf Platz 13 nach vorne und betrieb damit Schadensbegrenzung.
Ken Roczen startete im Bereich von Platz 8. Der Thüringer kämpfte sich bis auf Platz 5 vor. In der 12. Runde konnte sich Hunter Lawrence (Honda) gegen Jorge Prado (KTM) durchsetzen. Lawrence gewann das zweite Finale mit einem Vorsprung von 2,1 Sekunden vor Cooper Webb, der seinerseits in Runde 13 Jorge Prado überholen konnte. Chase Sexton erwischte keinen guten Start, arbeitete sich aber von Platz 17 aus nach vorne, doch ein Sturz in einer Linkskehre warf ihn erneut zurück, sodass er nur auf Rang 9 ins Ziel kam.
Der Sturz von Eli TomacDer Sturz von Eli TomacFoto: AMATomac wird am Boden von seinem eigenen Motorrad getroffenTomac wird am Boden von seinem eigenen Motorrad getroffenFoto: AMAEli Tomac kann glücklicherweise aufstehen und weiterfahrenEli Tomac kann glücklicherweise aufstehen und weiterfahrenFoto: AMA
Der Sturz von Eli Tomac© AMA
Finale 3: Tomacs Antwort, Cooper Webb mit viel Glück Trotz seines heftigen Abflugs im zweiten Finale zog Tomac den Holeshot zum entscheidenden dritten Rennen. Als das Feld den Zielsprung zum ersten Mal passierte, touchierte Webb beim Absprung R.J. Hampshire (Husqvarna) und schaffte den Sprung nicht als Doppelsprung zu nehmen. Die Situation erinnerte an den Saisonauftakt in Anaheim zwischen Malcolm Stewart und Justin Barcia. Webb hatte aber in Houston mehr Glück als Barcia in Anaheim: Er landete auf dem Gegenhang an einer Stelle, wo glücklicherweise kein nachfolgender Fahrer folgte. Heikel war die Situation trotzdem, denn Plessinger und Sexton verfehlten ihn bei ihrer Landung nur knapp. In der 3. Runde ging Jason Anderson (Suzuki) an Eli Tomac vorbei in Führung und auch Hunter Lawrence überholte Tomac, doch der KTM-Werksfahrer konterte und ging sowohl an Lawrence als auch an Anderson wieder vorbei. Ab der 6. Runde war Tomac dann nicht mehr zu stoppen. Er gewann das dritte Finale mit einem Vorsprung von 4,4 Sekunden vor Lawrence, Webb und Roczen, verfehlte aber mit einem 3-13-1-Ergebnis erstmals in dieser Saison das Podium. Tomac wurde Vierter der Gesamtwertung, mit 17 Zählern punktgleich mit Sexton.
Der Ausgang war am Ende knapp. Webb gewann mit einem 4-2-3-Ergebnis und 9 Punkten vor Lawrence und Roczen, die beide 10 Punkte auf ihrem Konto hatten. Tiebreaker zugunsten von Lawrence war sein besseres drittes Finale.
Cooper Webb feierte in Houston seinen ersten SaisonerfolgCooper Webb feierte in Houston seinen ersten SaisonerfolgFoto: AMA
Cooper Webb feierte in Houston seinen ersten Saisonerfolg© AMA
Webb mit erstem Saisonerfolg Damit konnte Titelverteidiger Cooper Webb in Houston seinen ersten Saisonerfolg feiern und verbesserte sich in der Meisterschaftstabelle von Platz 6 auf 5. Ken Roczen rückte nach 4 von 17 absolvierten Läufen wieder auf den 3. Tabellenplatz nach vorne. Spitzenreiter bleibt aber Eli Tomac mit 88 Punkten, 4 Punkte vor Hunter Lawrence auf Platz 2. In der kommenden Woche geht es in Glendale mit der 5. Meisterschaftsrunde weiter.
450 Ergebnis Triple Crown Houston:
  1. Cooper Webb (USA), Yamaha, 4-2-3
  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 7-1-2
  3. Ken Roczen (D), Suzuki, 1-5-4
  4. Eli Tomac (USA), KTM, 3-13-1
  5. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 2-9-6
  6. Jason Anderson (USA), Suzuki, 6-7-5
  7. Jorge Prado (E), KTM, 5-3-11
  8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 8-6-10
  9. Justin Cooper (USA), Yamaha, 9-4-12
  10. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 11-10-7
  11. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 10-14-9
  12. Christian Craig (USA), Honda, 19-8-8
  13. Aaron Plessinger (USA), KTM, 12-11-13
  14. Joey Savatgy (USA), Honda, 17-12-15
  15. Garett Marchbanks (Kawasaki), 14-15-16
Meisterschaftsstand nach Event 4 von 17:
  1. Eli Tomac (USA), KTM, 88
  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 84, (-4)
  3. Ken Roczen (D), Suzuki, 76, (-12)
  4. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 74 (-14)
  5. Cooper Webb (USA), Yamaha, 71, (-17)
  6. Jason Anderson (USA), Suzuki, 62, (-26)
  7. Justin Cooper (USA), Yamaha, 57, (-31)
  8. Jorge Prado (E), KTM, 56, (-32)
  9. Joey Savatgy (USA), Honda, 50, (-38)
  10. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 49, (-39)
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
2026
Pos
Fahrer
Punkte
1
Eli Tomac
70
2
Hunter Lawrence
62
3
Chase Sexton
57
4
Ken Roczen
56
5
Jason Anderson
46
6
Cooper Webb
46
7
Justin Cooper
44
8
Joey Savatgy
42
9
Jorge Prado
41
10
Dylan Ferrandis
37
EventsAlle US-Supercross Events
  • Vergangen
    Anaheim 2
    Angel Stadium of Anaheim, USA
    24.01.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Houston
    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Glendale
    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Seattle
    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Arlington
    AT&T Stadium, USA
    21.02.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Anaheim 2
    Angel Stadium of Anaheim, USA
    24.01.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Houston
    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Glendale
    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event
  4. Demnächst
    Seattle
    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event
  5. Demnächst
    Arlington
    AT&T Stadium, USA
    21.02.2026
    Zum Event
