Cooper Webb (Yamaha) gewinnt in Houston vor Hunter Lawrence und Ken Roczen

Cooper Webb (USA), Yamaha, 4-2-3 Hunter Lawrence (AUS), Honda, 7-1-2 Ken Roczen (D), Suzuki, 1-5-4 Eli Tomac (USA), KTM, 3-13-1 Chase Sexton (USA), Kawasaki, 2-9-6 Jason Anderson (USA), Suzuki, 6-7-5 Jorge Prado (E), KTM, 5-3-11 Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 8-6-10 Justin Cooper (USA), Yamaha, 9-4-12 Dylan Ferrandis (F), Ducati, 11-10-7 RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 10-14-9 Christian Craig (USA), Honda, 19-8-8 Aaron Plessinger (USA), KTM, 12-11-13 Joey Savatgy (USA), Honda, 17-12-15 Garett Marchbanks (Kawasaki), 14-15-16 Eli Tomac (USA), KTM, 88 Hunter Lawrence (AUS), Honda, 84, (-4) Ken Roczen (D), Suzuki, 76, (-12) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 74 (-14) Cooper Webb (USA), Yamaha, 71, (-17) Jason Anderson (USA), Suzuki, 62, (-26) Justin Cooper (USA), Yamaha, 57, (-31) Jorge Prado (E), KTM, 56, (-32) Joey Savatgy (USA), Honda, 50, (-38) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 49, (-39)