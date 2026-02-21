US-Supercross in Arlington (Texas): Die Vorschau und der Zeitplan

Am kommenden Wochenende gehen die US-Supercross-Meisterschaften im AT&T Stadium von Arlington (Texas) in ihre 7. Meisterschaftsrunde. HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence konnte zwar in diesem Jahr noch keinen Rennsieg einfahren, aber der Australier war insgesamt der konstanteste Fahrer im Feld.

Strecke kurzfristig geändert

Nach dem Pressetag wurde der Kurs kurzfristig noch einmal umgestaltet. In Arlington wird es keine Sandpassagen geben, dafür eine mit 12 Hügeln besonders lange Waschbrettsektion und diverse Rhythmuspassagen.

An der Spitze bleibt es eng

Die Siege machten in dieser Saison Eli Tomac (3), Ken Roczen (Suzuki), Cooper Webb (Yamaha) und Chase Sexton (Kawasaki) mit jeweils einem Sieg unter sich aus. Hunters Vorsprung ist mit einem Punkt auch denkbar knapp. Ken Roczen, der vor einer Woche in Seattle von Hunter Lawrence abgeräumt wurde, hat auf Tabellenlatz 3 einen Rückstand von 11 Punkten und befindet sich damit ebenfalls noch im Titelkampf. Cooper Webb liegt mit Roczen gleichauf und auch Chase Sexton ist mit 18 Punkten Rückstand noch im Reigen der Titelanwärter dabei.

Prado muss nun doch pausieren

Entgegen dem ursprünglichen geäußerten Optimismus, dass der spanische Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado in Arlington starten könne, hat sich seine körperliche Situation nun doch als schwerwiegender herausgestellt. Prado ist im Qualifying genau auf seine rechte Schulter gestürzt, an der er sich schon im vergangenen Jahr verletzt hatte. Es gibt nach Teamangaben zwar keine neuen schweren Verletzungen, aber massive Schwellungen im Schulterbereich. Red Bull KTM hofft, dass Prado eine Woche später in Daytona wieder antreten kann.

Meisterschaftsstand nach Event 6 von 17:

Hunter Lawrence (AUS), Honda, 124 Eli Tomac (USA), KTM, 123 (-1) Ken Roczen (D), Suzuki, 113 (-11) Cooper Webb (USA), Yamaha, 113 (-11) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 106 (-18) Justin Cooper (USA), Yamaha, 95 (-29) Jason Anderson (USA), Suzuki, 83 (-41) Joey Savatgy (USA), Honda, 80 (-44) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 75 (-49) Jorge Prado (E), KTM, 73 (-51)

Jo Shimoda kehrt in den Wettkampf zurück

Arlington wird zugleich der Auftakt der Lites-Ostküsten-Meisterschaften, deren größte Überraschung die Rückkehr von HRC-Werksfahrer Jo Shimoda ist, der sich im November vergangenen Jahres eine schwere Rückenverletzung zugezogen hatte. Shimoda geht als Favorit ins Rennen, aber er hat es auch in dieser Serie mit starken Kontrahenten zu tun: Die Pro Circuit Kawasaki-Werksmannschaft mit Seth Hammaker und Drew Adams, die Star Racing Yamaha-Crew mit Nate Thrasher, Cole Davies und Pierce Brown und Triumph-Werksfahrer Jalek Swoll sind heiß auf die ersten Meisterschaftspunkte der Saison 2026.

Die Strecke in Arlington Foto: AMA Die Strecke in Arlington © AMA

So können die Rennen verfolgt werden:

Zeitplan, Samstag, 21. Februar 2026*)

Q1:

18:30 – 250 Gruppe C

18:47 – 250 Gruppe B

19:04 – 250 Gruppe A

19:21 – 450 Gruppe A

19:38 – 450 Gruppe B

19:55 – 450 Gruppe C

Q2

21:10 – 250 Gruppe C

21:27 – 250 Gruppe B

21:44 – 250 Gruppe A

22:01 – 450 Gruppe A

22:18 – 450 Gruppe B

22:35 – 450 Gruppe C

Sonntag, 22. Februar 2026*)

00:30 – Eröffnung

Vorläufe:

01:06 – 250 Heat 1

01:20 – 250 Heat 2

01:34 – 450 Heat 1

01:48 – 450 Heat 2

Hoffnungsläufe:

02:21 – 250 Last Chance Qualifier

02:33 – 450 Last Chance Qualifier

Finals:

02:56 – 250 Finale

03:29 – 450 Finale

*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr

