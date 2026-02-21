US-Supercross in Arlington (Texas): Die Vorschau und der Zeitplan

US-Supercross Lites Ost
Jo Shimoda (HRC): Comeback nach schwerer Nackenverletzung in Arlington
Die US-Supercross-Meisterschaften gehen an diesem Wochenende in ihre 7. Runde und gleichzeitig beginnen in Texas die Ostküsten-Meisterschaften. Jo Shimoda (Honda) kehrt nach Verletzungspause zurück.
Am kommenden Wochenende gehen die US-Supercross-Meisterschaften im AT&T Stadium von Arlington (Texas) in ihre 7. Meisterschaftsrunde. HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence konnte zwar in diesem Jahr noch keinen Rennsieg einfahren, aber der Australier war insgesamt der konstanteste Fahrer im Feld.
Nach dem Pressetag wurde der Kurs kurzfristig noch einmal umgestaltet. In Arlington wird es keine Sandpassagen geben, dafür eine mit 12 Hügeln besonders lange Waschbrettsektion und diverse Rhythmuspassagen.
Die Siege machten in dieser Saison Eli Tomac (3), Ken Roczen (Suzuki), Cooper Webb (Yamaha) und Chase Sexton (Kawasaki) mit jeweils einem Sieg unter sich aus. Hunters Vorsprung ist mit einem Punkt auch denkbar knapp. Ken Roczen, der vor einer Woche in Seattle von Hunter Lawrence abgeräumt wurde, hat auf Tabellenlatz 3 einen Rückstand von 11 Punkten und befindet sich damit ebenfalls noch im Titelkampf. Cooper Webb liegt mit Roczen gleichauf und auch Chase Sexton ist mit 18 Punkten Rückstand noch im Reigen der Titelanwärter dabei.
Entgegen dem ursprünglichen geäußerten Optimismus, dass der spanische Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado in Arlington starten könne, hat sich seine körperliche Situation nun doch als schwerwiegender herausgestellt. Prado ist im Qualifying genau auf seine rechte Schulter gestürzt, an der er sich schon im vergangenen Jahr verletzt hatte. Es gibt nach Teamangaben zwar keine neuen schweren Verletzungen, aber massive Schwellungen im Schulterbereich. Red Bull KTM hofft, dass Prado eine Woche später in Daytona wieder antreten kann.
Hunter Lawrence (AUS), Honda, 124
Eli Tomac (USA), KTM, 123 (-1)
Ken Roczen (D), Suzuki, 113 (-11)
Cooper Webb (USA), Yamaha, 113 (-11)
Chase Sexton (USA), Kawasaki, 106 (-18)
Justin Cooper (USA), Yamaha, 95 (-29)
Jason Anderson (USA), Suzuki, 83 (-41)
Joey Savatgy (USA), Honda, 80 (-44)
Dylan Ferrandis (F), Ducati, 75 (-49)
Jorge Prado (E), KTM, 73 (-51)
Arlington wird zugleich der Auftakt der Lites-Ostküsten-Meisterschaften, deren größte Überraschung die Rückkehr von HRC-Werksfahrer Jo Shimoda ist, der sich im November vergangenen Jahres eine schwere Rückenverletzung zugezogen hatte. Shimoda geht als Favorit ins Rennen, aber er hat es auch in dieser Serie mit starken Kontrahenten zu tun: Die Pro Circuit Kawasaki-Werksmannschaft mit Seth Hammaker und Drew Adams, die Star Racing Yamaha-Crew mit Nate Thrasher, Cole Davies und Pierce Brown und Triumph-Werksfahrer Jalek Swoll sind heiß auf die ersten Meisterschaftspunkte der Saison 2026.
18:30 – 250 Gruppe C
18:47 – 250 Gruppe B
19:04 – 250 Gruppe A
19:21 – 450 Gruppe A
19:38 – 450 Gruppe B
19:55 – 450 Gruppe C
21:10 – 250 Gruppe C
21:27 – 250 Gruppe B
21:44 – 250 Gruppe A
22:01 – 450 Gruppe A
22:18 – 450 Gruppe B
22:35 – 450 Gruppe C
00:30 – Eröffnung
01:06 – 250 Heat 1
01:20 – 250 Heat 2
01:34 – 450 Heat 1
01:48 – 450 Heat 2
02:21 – 250 Last Chance Qualifier
02:33 – 450 Last Chance Qualifier
02:56 – 250 Finale
03:29 – 450 Finale
*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr
