Jorge Prado (KTM, Rang 7): «Mit Supercross komme ich immer besser zurecht»
Platz 7 beim 3. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in Anaheim war für Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado zwar kein Traumergebnis, aber er konnte in mehreren Bereichen Fortschritte erzielen.
US-Supercross
Jorge Prado in AnaheimJorge Prado in AnaheimFoto: Align Media
Jorge Prado in Anaheim© Align Media
Von Anfang an hat der spanische Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado gesagt, dass er im Supercross-Bereich noch viel lernen muss. Nach seinem ersten Podium zum Saisonauftakt wirkte das wie Tiefstapelei. Doch es war purer Realitätssinn. Prado ist ein hervorragender Starter. Liegt er vorne, kann er seinen eigenen Rhythmus aufbauen und auch gewinnen. Das hat er auch beim dritten Meisterschaftslauf in Anaheim unter Beweis gestellt. Er zog im ersten Vorlauf den Holeshot und gewann.
Am Start abgedrängt «Im Finale wurde ich am Start etwas abgedrängt», erinnert sich Prado. «Ich musste mich also durch das Feld kämpfen, arbeitete mich auf Platz 7 nach vorne und hatte Anschluss an die Top-5. Ich fand dann auch einen guten Rhythmus.» Am Ende hatte Prado auf dem 7. Platz 25 Sekunden Rückstand zu Sieger Chase Sexton (Kawasaki). «Letzte Woche haben wir an einigen Sachen gearbeitet, die heute gut funktioniert haben. Es betrifft die Fähigkeit, sich im Feld durchzusetzen.»
Letzte Woche haben wir an einigen Sachen gearbeitet, die heute gut funktioniert haben.Jorge Prado
Das beste Setup seit Saisonbeginn «Mit dem Motorrad war ich sehr zufrieden. Das Team hat wieder großartig gearbeitet. Ich denke sogar, dass ich hier das beste Setup von allen 3 Meisterschaftsrunden hatte. Ich muss natürlich immer noch viel lernen, aber ich denke, dass wir jetzt in einer guten Position sind und kann das nächste Rennen kaum erwarten.»
Themen
  • US-Supercross
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
2026
Pos
Fahrer
Punkte
1
Eli Tomac
70
2
Hunter Lawrence
62
3
Chase Sexton
57
4
Ken Roczen
56
5
Jason Anderson
46
6
Cooper Webb
46
7
Justin Cooper
44
8
Joey Savatgy
42
9
Jorge Prado
41
10
Dylan Ferrandis
37
Mehr laden
EventsAlle US-Supercross Events
  • Vergangen
    San Diego
    Snapdragon Stadium, USA
    17.01.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Anaheim 2
    Angel Stadium of Anaheim, USA
    24.01.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Houston
    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Glendale
    State Farm Stadium, USA
    31.01.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Seattle
    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event
