Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. US Cross
  4. /
  5. US-Supercross
  6. /
  7. News
Werbung
Ken Roczen (Suzuki): In Seattle gleich doppelt Kickstart-Probleme
Nach dem Rennen in Seattle erklärte Ken Roczen (Suzuki) seine Probleme am Start zum ersten Vorlauf, als er beinahe stehenblieb, weil sein Motor unvermittelt ausging. Später folgte ein weiteres Drama.
US-Supercross
Ken Roczen diskutiert nach dem Vorlauf mit seinem TeamKen Roczen diskutiert nach dem Vorlauf mit seinem TeamFoto: AMA
Ken Roczen diskutiert nach dem Vorlauf mit seinem Team© AMA
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Die Szene ereignete sich am Start zum ersten 450er Heatrace von Seattle. Ken Roczen stand an der linken Seite des Startgatters. Das 30-Sekunen-Board wurde gezeigt, die Uhr tickte runter und kurz vor dem Start ging plötzlich sein Motorrad aus. «Das Data Recording meinte, dass ich den Notausschalter gedrückt habe, aber das habe ich nicht. Das Bike ging einfach aus, kurz bevor das Gatter fiel. Zum Glück konnte ich es mit zwei Kicks wieder in Gang setzen.»
Werbung
Werbung
Ken Roczen ging am Start zum ersten Vorlauf plötzlich das Motorrad ausKen Roczen ging am Start zum ersten Vorlauf plötzlich das Motorrad ausFoto: AMA
Ken Roczen ging am Start zum ersten Vorlauf plötzlich das Motorrad aus© AMA
Kens Motor sprang an und das Gatter fiel. Der Deutsche katapultierte sich zum Holeshot und gewann das Rennen. «So etwas habe ich tatsächlich auch noch nie erlebt», erklärte Roczen nach dem Rennen.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Ken Roczen (94) musste in Seattle kurz vor dem Start sein Motorrad antretenKen Roczen (94) musste in Seattle kurz vor dem Start sein Motorrad antretenFoto: AMA
Ken Roczen (94) musste in Seattle kurz vor dem Start sein Motorrad antreten© AMA
Werbung
Werbung
Ken Roczen über die Attacke von Hunter Lawrence Am Ende des Finales kam es dann zur viel diskutierten Kollision mit Hunter Lawrence, die 'Kickstart Kenny' das mögliche Podium und viele Punkte kostete. «Eigentlich konnte ich es nicht glauben, was da passiert ist», meint Roczen. «Es war der größte anzunehmende Alptraum für uns, am Boden zu liegen und so viel Zeit zu verlieren. Ich kann mir das nur als kompletten Aussetzer von ihm erklären, denn normalerweise tut er sowas nicht. Er kam auch nach dem Rennen zu mir, um sich zu entschuldigen. Ehrlich gesagt, habe ich dazu keine Meinung und ich muss mir die Szene auch nicht nochmal anschauen. Er macht sowas normalerweise nicht und deshalb bin ich auch nicht sauer. Natürlich war es ein herber Rückschlag, denn ich wäre sonst Dritter oder Vierter geworden, das hat er selbst ja auch zugegeben.»
Ich kann mir das nur als kompletten Aussetzer von ihm erklären.Ken Roczen
Ken Roczen selbstkritisch Auch wenn die Kollision und der Sturz klar auf die Kappe von Lawrence ging, zeigte sich Ken auch selbstkritischt: «Am Ende hatte ich ein paar schlechte Runden und dann ist mir auch noch ein großer Fehler vor dem Waschbrett unterlaufen. Ich konnte den Doppelsprung nicht nehmen und bin bin mit dem Kopf voll auf den Lenker gekracht, so dass meine Brille total verrutscht ist. Ich habe in wenigen Runden sehr viel Zeit verloren und ihm [Hunter Lawrence] somit erlaubt, immer näher an mich heranzukommen. Das war am Ende sicher auch mein Fehler.» Roczen musste nach dem Crash auf Platz 10 Schadensbegrenzung betreiben. Bis Ken seine Suzuki wieder per Kickstarter in Gang setzen konnte, war er auf Platz 9 zurückgefallen. Das Antreten des heißen Motors kostete am Ende nicht nur Zeit, sondern auch Energie. Die Suzuki ist das einzige Motorrad im Feld, das keinen Elekro-Starter hat. Mehr Enduro als Supercross In Seattle klagten viele Fahrer über die Strecke, die nach den Regenfällen der Vortage sehr weich und ausgefahren war. «Als Eli [Tomac] noch auf Platz 2 war, kam ich der Spitze immer näher. Der Kurs hat sich aber im Rennen so stark verändert, dass es streckenweise eher Enduro als Supercross war. Nachdem Eli dann an Cooper vorbei ging, kam ich auch wieder näher, aber er konnte sich dann wieder etwas lösen.»
Werbung
Werbung
Meisterschaftschancen bleiben dennoch intakt Trotz des Crashes und dem Verlust von (je nach Ausgang) 9 oder 11 Punkten, bleiben Kens Titelchancen mit 11 Punkten Rückstand zur Spitze auf Platz 3 intakt, denn es werden noch 11 Rennen ausgetragen. Die Saison hat noch nicht einmal Halbzeit, aber Rückschläge wie den in Seattle braucht der Thüringer definitiv nicht nochmal. 450 Ergebnis Seattle:
  1. Eli Tomac (USA), KTM
  2. Cooper Webb (USA), Yamaha
  3. Justin Cooper (USA), Yamaha
  4. Hunter Lawrence (AUS), Honda
  5. Chase Sexton (USA), Kawasaki
  6. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna
  7. Aaron Plessinger (USA), KTM
  8. Joey Savatgy (USA), Honda
  9. Dylan Ferrandis (F), Ducati
  10. Ken Roczen (D), Suzuki
Meisterschaftsstand nach Event 6 von 17:
  1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 124
  2. Eli Tomac (USA), KTM, 123 (-1)
  3. Ken Roczen (D), Suzuki, 113 (-11)
  4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 113 (-11)
  5. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 106 (-18)
  6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 95 (-29)
  7. Jason Anderson (USA), Suzuki, 83 (-41)
  8. Joey Savatgy (USA), Honda, 80 (-44)
  9. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 75 (-49)
  10. Jorge Prado (E), KTM, 73 (-51)
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • US-Supercross
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
2026
Pos
Fahrer
Punkte
1
Hunter Lawrence
106
2
Ken Roczen
101
3
Eli Tomac
98
4
Cooper Webb
91
5
Chase Sexton
89
6
Justin Cooper
75
7
Jorge Prado
73
8
Jason Anderson
73
9
Joey Savatgy
66
10
Dylan Ferrandis
62
Mehr laden
EventsAlle US-Supercross Events
  • Vergangen
    Glendale
    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Seattle
    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Arlington
    AT&T Stadium, USA
    21.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Daytona
    Daytona International Speedway, USA
    28.02.2026
    Zum Event
  • Indianapolis
    Lucas Oil Stadium, USA
    07.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Glendale
    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Seattle
    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Arlington
    AT&T Stadium, USA
    21.02.2026
    Zum Event
  4. Demnächst
    Daytona
    Daytona International Speedway, USA
    28.02.2026
    Zum Event
  5. Indianapolis
    Lucas Oil Stadium, USA
    07.03.2026
    Zum Event
US Cross NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM