Ken Roczen (Suzuki): Überwältigender Sieg in Glendale, Eli Tomac stürzt

Ich widme diesen Sieg meinem Team-Manager Larry Brooks, der heute nicht hier sein kann. Ken Roczen Ken Roczen (D), Suzuki Hunter Lawrence (AUS), Honda Cooper Webb (USA), Yamaha Justin Cooper (USA), Yamaha Jorge Prado (E), KTM Joey Savatgy (USA), Honda Chase Sexton (USA), Kawasaki Aaron Plessinger (USA), KTM Dylan Ferrandis (F), Ducati Justin Hill (USA), KTM Jason Anderson (USA), Suzuki Eli Tomac (USA), KTM Garett Marchbanks (Kawasaki) Christian Craig (USA), Honda Shane McElrath (USA), Honda Hunter Lawrence (AUS), Honda, 106 Ken Roczen (D), Suzuki, 101, (-5) Eli Tomac (USA), KTM, 98, (-8) Cooper Webb (USA), Yamaha, 91, (-15) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 89, (-17) Justin Cooper (USA), Yamaha, 75, (-31) Jorge Prado (E), KTM, 73, (-33) Jason Anderson (USA), Suzuki, 73, (-33) Joey Savatgy (USA), Honda, 66, (-40) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 62, (-44)