Ken Roczen (Suzuki): Überwältigender Sieg in Glendale, Eli Tomac stürzt
Mit einem Sieg beim 5. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in Glendale verbesserte sich Ken Roczen in der Meisterschaft auf den 2. Tabellenrang. Tomac stürzte, Hunter Lawrence ist Tabellenführer.
US-Supercross
Ken Roczen gewann den 5. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in GlendaleKen Roczen gewann den 5. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in GlendaleFoto: AMA
Ken Roczen gewann den 5. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in Glendale© AMA
5. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften im riesigen und gut gefüllten State Farm Stadium von Glendale (Arizona): Schon in den Qualifyings zeigte sich der deutsche Suzuki-Pilot Ken Roczen bestens aufgelegt und beendete das 450er-Qualifying auf Platz 3 mit 0,3 Sekunden Rückstand zu Polesetter Jorge Prado (KTM), der die erste Pole in seiner noch jungen Supercross-Karriere holte.
Prado gewann Heat Race Der Spanier konnte nach dem erfolgreichen Qualifying auch den zweiten Vorlauf gewinnen. Den ersten Heat dominierte Tabellenführer Eli Tomac (KTM), der sich auf Platz 2 qualifiziert hatte. Ken Roczen wurde am Start zum zweiten Vorlauf etwas abgedrängt und hing später hinter seinem Teamkollegen Jason Anderson fest. Allerdings begrenzte der Thüringer im Vorlauf auch das Risiko, versuchte es nicht mit der 'Brechstange', sondern fuhr taktisch klug. Platz 4 war für einen guten Startplatz im Finale ausreichend. Eli Tomac (KTM) in Crash verwickelt Ken Roczen startete von der linken Seite des Startgatters zwischen Chase Sexton (Kawasaki) und Eli Tomac, doch schon in der ersten Linkskurve nach der langen Startgeraden geriet Christian Craig (Honda) ins Straucheln und stürzte. Eli Tomac und Colt Nichols (Suzuki), die sich direkt dahinter befanden, hatten keine Chance auszuweichen und gingen ebenfalls zu Boden. Vince Friese (Kawasaki) zog den Holeshot, doch noch in der ersten Runde setzte sich Hunter Lawrence (Honda) an die Spitze.
Eli Tomac stürzte in der Startkurve von GlendaleEli Tomac stürzte in der Startkurve von GlendaleFoto: AMA
Eli Tomac stürzte in der Startkurve von Glendale© AMA
Ken Roczen geht in Führung und setzt sich ab In den ersten 3 Runden musste sich Ken Roczen gegen die Attacken von Cooper Webb (Yamaha) verteidigen, doch Ken fand seinen Rhythmus, schloss die Lücke zu Lawrence und ging in der 5. Runde mit einem beherzten Scrub am Zielhügel in Führung. Seine Boxen-Crew zeigte ihm danach die Message 'Animal' an und besonders in den Sandsektionen konnte der Deutsche immer wieder Boden gutmachen und sich in Führung liegend absetzen.
Das 450er-Podium von GlendaleDas 450er-Podium von GlendaleFoto: AMA
Das 450er-Podium von Glendale© AMA
Tomac auf Platz 12 Schadensbegrenzung Eli Tomac schien sich zunächst die linke Hand angeschlagen zu haben, aber mit einer halben Minute Rückstand nahm er nach seinem Desaster in der ersten Runde das Rennen wieder auf und kämpfte sich Schritt für Schritt nach vorne. Der Tabellenführer musste sich mit Platz 12 zufriedengeben. Damit verlor Tomac ausgerechnet bei seinem Heimrennen die Tabellenführung und fiel auf Platz 3 zurück.
Ken Roczen im ZielKen Roczen im ZielFoto: AMA
Ken Roczen im Ziel© AMA
Hunter Lawrence jetzt neuer Tabellenführer Nach der Hälfte des Finals hatte Roczen einen Vorsprung von 4 Sekunden herausgefahren. Malcolm Stewart (Husqvarna) stürzte im Sand und musste das Rennen angeschlagen beenden. Ken Roczen gewann am Ende souverän mit einem Vorsprung von 3,3 Sekunden vor Hunter Lawrence und Cooper Webb. Webb war am Ende bereits knapp 17 Sekunden zurückgefallen. Mit Platz 2 in Glendale übernahm Hunter Lawrence in Glendale nach 5 von 17 Rennen die Meisterschaftsführung. Ken Roczen verbesserte sich von Platz 3 auf 2 und verkürzte seinen Rückstand zur Tabellenspitze von 12 auf 5 Punkte. Hunter Lawrence wird in der kommenden Woche in Seattle mit dem Red Plate des Meisterschaftsführenden antreten.
Hunter Lawrence wurde in Glendale Zweiter und ist neuer TabellenführerHunter Lawrence wurde in Glendale Zweiter und ist neuer TabellenführerFoto: AMA
Hunter Lawrence wurde in Glendale Zweiter und ist neuer Tabellenführer© AMA
Ken Roczen widmet seinen Sieg Larry Brooks «Es ist unglaublich», erklärte Roczen auf dem Podium. «Friese hat mir in der ersten Kurve die Linie abgeschnitten, sonst hätte ich sicher den Holeshot gezogen. Ich konnte danach Hunter überholen und ich wusste, dass es ein langes Finale werden würde. Die Strecke war sehr schnell. Ich möchte diesen Sieg meinem Team-Manager Larry Brooks widmen, der heute nicht hier sein kann.» Larry Brooks gab vor wenigen Tagen bekannt, dass er an Darmkrebs erkrankt ist. «Wir denken jeden Tag an dich und dieser Sieg gehört dir.»
Ich widme diesen Sieg meinem Team-Manager Larry Brooks, der heute nicht hier sein kann.Ken Roczen
Malcolm Stewart stürzte in Glendale und fiel ausMalcolm Stewart stürzte in Glendale und fiel ausFoto: AMA
Malcolm Stewart stürzte in Glendale und fiel aus© AMA
Cooper Webb wurde in Glendale DritterCooper Webb wurde in Glendale DritterFoto: AMA
Cooper Webb wurde in Glendale Dritter© AMA
450 Ergebnis Glendale:
  1. Ken Roczen (D), Suzuki
  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda
  3. Cooper Webb (USA), Yamaha
  4. Justin Cooper (USA), Yamaha
  5. Jorge Prado (E), KTM
  6. Joey Savatgy (USA), Honda
  7. Chase Sexton (USA), Kawasaki
  8. Aaron Plessinger (USA), KTM
  9. Dylan Ferrandis (F), Ducati
  10. Justin Hill (USA), KTM
  11. Jason Anderson (USA), Suzuki
  12. Eli Tomac (USA), KTM
  13. Garett Marchbanks (Kawasaki)
  14. Christian Craig (USA), Honda
  15. Shane McElrath (USA), Honda
Ferner: 22. (DNF) Malcolm Stewart (USA), HusqvarnaDNS: RJ Hampshire (USA), HusqvarnaDNS Austin Forkner (USA), Triumph
Meisterschaftsstand nach Event 5 von 17:
  1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 106
  2. Ken Roczen (D), Suzuki, 101, (-5)
  3. Eli Tomac (USA), KTM, 98, (-8)
  4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 91, (-15)
  5. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 89, (-17)
  6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 75, (-31)
  7. Jorge Prado (E), KTM, 73, (-33)
  8. Jason Anderson (USA), Suzuki, 73, (-33)
  9. Joey Savatgy (USA), Honda, 66, (-40)
  10. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 62, (-44)
