Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. US Cross
  4. /
  5. US-Supercross
  6. /
  7. News
Werbung
Ken Roczen (Suzuki): «Werde die Saison 2026 Rennen für Rennen angehen»
Nach zwei Podien in Folge wird Ken Roczen (Suzuki) bereits als Titelanwärter für das Jahr 2026 gehandelt, aber davon will der Deutsche nichts wissen, denn die Saison ist noch lang.
US-Supercross
Ken Roczen in San DiegoKen Roczen in San DiegoFoto: Suzuki
Ken Roczen in San Diego© Suzuki
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
«Letztes Jahr fing auch gut an, bis ich mich verletzt habe», erklärte der deutsche Suzuki-Pilot nach seinem zweiten Podium in Folge in San Diego. «Diese Saison werde ich einfach Rennen für Rennen angehen, Tag für Tag und danach schauen, wo ich stehe. Weißt du, die Dinge können sich so schnell ändern, aber ich bin gerade gut im Fluss. Es ist schön, wieder als Titelanwärter zu gelten, aber ich versuche, das komplett auszublenden und halte mich von allem fern, von all dem Drama und genieße einfach die Zeit.»
Werbung
Werbung
Ich bin gerade gut im Fluss.Ken Roczen
Ohne Pause in die neue Saison Nach den SMX-Playoffs im Herbst 2025 ging es für Roczen direkt weiter mit der WSX Supercross-WM, die er bis zu seinem Ausscheiden im November mit beruhigendem Vorsprung angeführt hat. Eine Nebensaison gab es für Ken nicht. Er fährt das bewährte Bike der Saison 2025. Roczen fühlte und fühlt sich auf seinem Motorrad offensichtlich sehr wohl.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Ein Comeback, das alle überraschte Nach seinem verheerenden Crash im Jahre 2017 legte der Thüringer, der seit 2025 auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt, ein beeindruckendes Comeback hin, mit dem niemand gerechnet hatte. Sein früherer Teamchef, Supercross-Legende Ricky Carmichael, hat sich mehrfach positiv über die Entwicklung des Deutschen geäußert. Auch in diesem Jahr ist er des Lobes voll über seine Fahrtechnik und Konstanz. Auch James Stewart, gegen den Ken selbst noch gefahren ist, bestätigt diese Einschätzung.
Werbung
Werbung
Erfahrung und Routine als Schlüssel zum Erfolg Im April dieses Jahres wird Ken Roczen 32 und er gehört damit zu den ältesten Fahrern im Feld. Aber gerade diese Erfahrung scheint der Schlüssel zum Erfolg zu sein: Tabellenführer Eli Tomac (33), Max Anstie (32) und Ken Roczen (31) zeigen den 'jungen Wilden', was wirklich zählt: Konstanz, Übersicht und Ausdauer. Am kommenden Samstag geht es in Anaheim mit der dritten Meisterschaftsrunde weiter.
450 Ergebnis San Diego:
  1. Eli Tomac (USA), KTM
  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda
  3. Ken Roczen (D), Suzuki
  4. Chase Sexton (USA), Kawasaki
  5. Joey Savatgy (USA), Honda
  6. Justin Cooper (USA), Yamaha
  7. Aaron Plessinger (USA), KTM
  8. Cooper Webb (USA), Yamaha
  9. Dylan Ferrandis (F), Ducati
  10. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna
Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 17:
  1. Eli Tomac (USA), KTM, 50
  2. Ken Roczen (D), Suzuki, 42, (-8)
  3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 40, (-10)
  4. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 32 (-18)
  5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 32, (-18)
  6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 29, (-21)
  7. Jason Anderson (USA), Suzuki, 28, (-22)
  8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 27, (-23)
  9. Jorge Prado (E), KTM, 26, (-24)
  10. Joey Savatgy (USA), Honda, 26, (-24)
  11. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 26, (-24)
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • US-Supercross
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
2026
Pos
Fahrer
Punkte
1
Eli Tomac
50
2
Ken Roczen
42
3
Hunter Lawrence
40
4
Chase Sexton
32
5
Justin Cooper
32
6
Cooper Webb
29
7
Jason Anderson
28
8
Aaron Plessinger
27
9
Jorge Prado
26
10
Joey Savatgy
26
Mehr laden
EventsAlle US-Supercross Events
  • Vergangen
    Anaheim 1
    Angel Stadium of Anaheim, USA
    10.01.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    San Diego
    Snapdragon Stadium, USA
    17.01.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Anaheim 2
    Angel Stadium of Anaheim, USA
    24.01.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Houston
    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Glendale
    State Farm Stadium, USA
    31.01.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Anaheim 1
    Angel Stadium of Anaheim, USA
    10.01.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    San Diego
    Snapdragon Stadium, USA
    17.01.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Anaheim 2
    Angel Stadium of Anaheim, USA
    24.01.2026
    Zum Event
  4. Demnächst
    Houston
    Reliant Park, USA
    31.01.2026
    Zum Event
  5. Demnächst
    Glendale
    State Farm Stadium, USA
    31.01.2026
    Zum Event
US Cross NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM