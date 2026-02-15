Weiter zum Inhalt
Seattle: Eli Tomac (KTM) siegt, Ken Roczen von Hunter Lawrence abgeräumt
In einem dramatischen Finale von Seattle setzte sich Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac gegen Cooper Webb (Yamaha) durch. Jorge Prado (KTM) stürzte in Q1 und fiel aus. Lawrence kollidierte mit Roczen.
US-Supercross
Das 450er Podium von Seattle
Das 450er Podium von Seattle© AMA
Im Artikel erwähnt
6. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in Seattle: Nach starken Regenfällen am Vortag des Rennens war die Strecke im offenen Lumen Field wegen der weichen Oberfläche und der tiefen Spurrillen äußerst tückisch.
Prado: Schnellster in Q1, dann Crash in Q2 Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado brannte im Qualifying 1 mit einer Rundenzeit von 50,6 Sekunden die Bestzeit in den Boden. Auch im zweiten Qualifying war der Spanier einer der Top-Platzierten, doch die Strecke wurde im Laufe des Tages immer langsamer. Prados Bestzeit aus Q1 blieb unerreicht. Am Ende der Session Q2 beging Prado einen kleinen aber folgenreichen Fehler: In der Dragon´s Back Sektion nach dem Zielsprung touchierte sein Hinterrad die oberste Klippe, so dass er einen Schlag aufs Hinterrad bekam und über den Lenker abflog. Bei diesem Sturz zog sich wieder eine Schulterverletzung zu. Zur Erinnerung: Im vergangen Jahr kugelte sich der Spanier in Anaheim 2 die Schulter aus, die in der Folge operiert werden musste. Das vermasselte ihm die gesamte Supercross-Saison 2025.
Jorge Prado stürzte im zweiten Qualifying von Seattle
Jorge Prado stürzte im zweiten Qualifying von Seattle© AMA
Im Artikel erwähnt
Abbruch mit roter Flagge Nach dem Crash von Jorge Prado musste die Session mit roter Flagge abgebrochen werden. Jorge wurde von der Medical Crew aus dem Stadion gefahren. Er erhielt zwar von den Ärzten die Freigabe fürs Rennen und startete auch von der Pole Position ins zweite Heatrace, doch bereits nach der ersten Kurve musste er das Rennen aufgeben und fuhr zusammen mit seinem Mechaniker zurück ins Fahrerlager. Weitere Untersuchungen müssen jetzt abgewartet werden und es bleibt zu hoffen, dass er sich nicht erneut seine Schulter verletzt hat.
Jorge Prado musste sich im Medical Center untersuchen lassen
Jorge Prado musste sich im Medical Center untersuchen lassen© AMA
Vorläufe: Ken Roczen (Suzuki) weiter in Topform HEP Progressive Suzuki-Pilot Ken Roczen hatte das kombinierte Qualifying mit 0,8 Sekunden Rückstand auf Prados Bestzeit und Rang 4 beendet. Im ersten Vorlauf zog er den Holeshot und gewann das Rennen mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg vor Justin Cooper (Yamaha) und Eli Tomac (KTM). Tomac hatte auf Platz 3 bereits 10 Sekunden Rückstand zur Spitze und schien sich auf der zerfurchten Strecke zu diesem Zeitpunkt nicht wohlzufühlen, doch das sollte sich später noch ändern.
Hektik am Start, Sturz von Chase Sexton Vor dem Start zum zweiten Heatrace brach Hektik aus, denn Cooper Webb (Yamaha) musste am Startgatter noch die Brille wechseln. In letzter Sekunde wurde ihm die Ersatzbrille gereicht und Webb zog den Holeshot. Zwischen ihm und Tabellenführer Hunter Lawrence ging es in diesem Rennen hin und her. Am Ende setzte sich aber der Australier durch. Chase Sexton (Kawasaki) stürzte in der zweiten Runde und fiel auf Platz 10 zurück. Der Kawasaki-Werksfahrer konnte sich danach wieder auf Platz 5 verbessern.
Chase Sexton stürzte im Heatrace von Seattle
Chase Sexton stürzte im Heatrace von Seattle© AMA
Cooper Webb in Seattle
Cooper Webb in Seattle© AMA
Spektakuläres Manöver von Eli Tomac Cooper Webb zog den Holeshot zum Finale vor Eli Tomac. Ken Roczen setzte sich in der Anfangsphase gegen Aaron Plessinger (KTM) durch und rangierte auf dem 3. Platz. Es entbrannte ein Dreikampf an der Spitze zwischen Webb, Tomac und Roczen. Tomac startete in der 13. Runde ein grandioses Manöver: Er kam zunächst besser durch die Whoops, nahm die folgende Rhythmus-Passage vor einem Table als Dreifachsprung, überquerte die Passage als On-Off-Kombination, konnte deshalb auf dem Plateau des Tables beschleunigen und sich in der folgenden Rechtskehre neben Webb setzen und ihm die Führung abluchsen. Webb war von dieser Aktion so überrascht, dass ihn Roczen in der folgenden Sandsektion beinahe ebenfalls noch überholen konnte. Drama für Ken Roczen am Ende des Finales Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda) erwischte keinen guten Start ins Finale und musste sich von Platz 7 aus nach vorne kämpfen. Nach 15 Runden hatte er sich gegen Plessinger, Sexton und Cooper durchgesetzt und schloss die Lücke zu Ken Roczen auf Platz 3. Kurz vor Ablauf der Renndistanz von 20 Minuten konnte Lawrence die Lücke zu Roczen auf Platz 3 schließen. In der Sandsektion auf der Innenlinie verlor er aber die Kontrolle über sein Bike und kreuzte die Linie von Roczen. Der Thüringer hatte keine Chance, dem Drama zu entgehen und auszuweichen. Lawrence und Roczen gingen beide zu Boden.
Ken Roczen und Hunter Lawrence am Boden
Ken Roczen und Hunter Lawrence am Boden© AMA
Ken war zwar schneller wieder auf seinem Motorrad, stand aber entgegen der Fahrtrichtung und musste erst den Leerlauf suchen, um seinen heißen Motor per Kickstarter in Gang zu setzen. Hunter musste lediglich auf den Knopf seines Elektrostartes drücken, um sein Bike zu starten. Er konnte unverzüglich weiterfahren und wurde hinter Justin Cooper Vierter. Bis Roczen weiterfahren konnte, war er auf Platz 9 zurückgefallen und er hatte Probleme, verlor in der letzten Runde noch den 9. Platz an Dylan Ferrandis (Ducati) und ließ sich in der letzten Kurve sogar noch von Sieger Eli Tomac überrunden. Der enttäuschte Deutsche rollte schließlich auf dem 10. Platz über den Zielsprung. Was für ein Pech für 'Kickstart-Kenny', dessen Kickstarter ihm in Seattle nicht nur Zeit, sondern 9 wertvolle Meisterschaftpunkte kostete.
Ken Roczen und Hunter Lawrence kollidierten und stürzten
Ken Roczen und Hunter Lawrence kollidierten und stürzten© AMA
Ken Roczen musste sein Motorrad antreten, Lawrence konnte weiterfahren
Ken Roczen musste sein Motorrad antreten, Lawrence konnte weiterfahren© AMA
Tomac siegt, Lawrence bleibt knapp in Tabellenführung Eli Tomac gewann am Ende souverän mit einem Vorsprung von 9,2 Sekunden vor Cooper Webb und Justin Cooper. Mit seinem 3. Saisonerfolg in Seattle konnte sich Eli Tomac nach 6 von 17 Meisterschaftsrunden wieder von Platz 3 auf 2 verbessern. Eli Tomac hat nur noch einen Punkt Rückstand zu Leader Hunter Lawrence. Ken Roczen rangiert jetzt mit 11 Punkten Rückstand auf Platz 3, punktgleich mit Cooper Webb.
Eli Tomac gewann in Seattle
Eli Tomac gewann in Seattle© AMA
In der kommenden Woche geht es in Arlington mit der 7. Meisterschaftsrunde weiter.
Hunter Lawrence bleibt Tabellenführer
Hunter Lawrence bleibt Tabellenführer© AMA
450 Ergebnis Seattle:
  1. Eli Tomac (USA), KTM
  2. Cooper Webb (USA), Yamaha
  3. Justin Cooper (USA), Yamaha
  4. Hunter Lawrence (AUS), Honda
  5. Chase Sexton (USA), Kawasaki
  6. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna
  7. Aaron Plessinger (USA), KTM
  8. Joey Savatgy (USA), Honda
  9. Dylan Ferrandis (F), Ducati
  10. Ken Roczen (D), Suzuki
  11. Justin Hill (USA), KTM
  12. Jason Anderson (USA), Suzuki
  13. Colt Nichols (USA), Suzuki
  14. Shane McElrath (USA), Honda
  15. Kevin Moranz (USA), KTM
  • DNS: Jorge Prado (E), KTM
  • DNS: RJ Hampshire (USA), Husqvarna
  • DNS Austin Forkner (USA), Triumph
  • DNS: Justin Barcia (USA), Ducati
  • DNS: Christian Craig (USA), Honda
Meisterschaftsstand nach Event 6 von 17:
  1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 124
  2. Eli Tomac (USA), KTM, 123 (-1)
  3. Ken Roczen (D), Suzuki, 113 (-11)
  4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 113 (-11)
  5. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 106 (-18)
  6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 95 (-29)
  7. Jason Anderson (USA), Suzuki, 83 (-41)
  8. Joey Savatgy (USA), Honda, 80 (-44)
  9. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 75 (-49)
  10. Jorge Prado (E), KTM, 73 (-51)
  • US-Supercross
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
2026
Pos
Fahrer
Punkte
1
Hunter Lawrence
106
2
Ken Roczen
101
3
Eli Tomac
98
4
Cooper Webb
91
5
Chase Sexton
89
6
Justin Cooper
75
7
Jorge Prado
73
8
Jason Anderson
73
9
Joey Savatgy
66
10
Dylan Ferrandis
62
Mehr laden
EventsAlle US-Supercross Events
  • Vergangen
    Glendale
    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Seattle
    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Arlington
    AT&T Stadium, USA
    21.02.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Daytona
    Daytona International Speedway, USA
    28.02.2026
    Zum Event
  • Indianapolis
    Lucas Oil Stadium, USA
    07.03.2026
    Zum Event
  1. Vergangen
    Glendale
    State Farm Stadium, USA
    07.02.2026
    Zum Event
  2. Vergangen
    Seattle
    CLIN, USA
    14.02.2026
    Zum Event
  3. Demnächst
    Arlington
    AT&T Stadium, USA
    21.02.2026
    Zum Event
  4. Demnächst
    Daytona
    Daytona International Speedway, USA
    28.02.2026
    Zum Event
  5. Indianapolis
    Lucas Oil Stadium, USA
    07.03.2026
    Zum Event
