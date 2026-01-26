US-Supercross Lites West
Verletzter Justin Barcia (Ducati) fällt für mindestens 6 Wochen aus
Der amerikanische Ducati-Werksfahrer Justin Barcia wird nach seinem heftigen Crash beim Auftaktrennen der US-Supercross-Meisterschaften in Anaheim mindestens 6 Wochen lang ausfallen.
«Ich habe wirklich hart mit Doctor G und seiner Crew an meiner Genesung gearbeitet», erklärte Ducati-Werksfahrer Justin Barcia am heutigen Montag. «Es geht voran, aber das Zeitfenster bis zu meiner Rückkehr beträgt mindestens 6 Wochen.»
Schwerer Unfall in Anaheim
Justin Barcia landete im Finale des Saisonauftakts in Anaheim auf dem Lenker von Malcolm Stewart, der einen Dreifachsprung nicht voll erwischte. Barcia flog mit dem Kopf voran ab, wobei der Airbag auslöste. «Ich hatte noch nie in meinem Leben so starke Schmerzen», erklärte er nach dem Unfall. Neben einer Gehirnerschütterung brach er sich einen Wirbelfortsatz.
Ich hatte noch nie in meinem Leben so starke Schmerzen.
Justin Barcia
Rehabilitation in England
«Ich muss auf die Ärzte hören. Zurzeit befinde ich mich in Kalifornien. Ich werde jetzt nach Großbritannien fliegen. Das ist der einzige Ort, wo ich richtig abschalten kann.» Barcia ist mit der Britin Amber Barcia verheiratet. Das Paar hat 2 gemeinsame Kinder. «Ich werde kein Motorrad anrühren, nur mein Therapie-Programm fortsetzen. Dort steht mir alles zur Verfügung, was ich brauche, sogar eine Atemkammer. Ich danke den Ärzten und meinem Team, die mich in dieser schwierigen Zeit unterstützen.»
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach