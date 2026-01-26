Verletzter Justin Barcia (Ducati) fällt für mindestens 6 Wochen aus

«Ich habe wirklich hart mit Doctor G und seiner Crew an meiner Genesung gearbeitet», erklärte Ducati-Werksfahrer Justin Barcia am heutigen Montag. «Es geht voran, aber das Zeitfenster bis zu meiner Rückkehr beträgt mindestens 6 Wochen.»

Schwerer Unfall in Anaheim

Justin Barcia landete im Finale des Saisonauftakts in Anaheim auf dem Lenker von Malcolm Stewart, der einen Dreifachsprung nicht voll erwischte. Barcia flog mit dem Kopf voran ab, wobei der Airbag auslöste. «Ich hatte noch nie in meinem Leben so starke Schmerzen», erklärte er nach dem Unfall. Neben einer Gehirnerschütterung brach er sich einen Wirbelfortsatz.

Justin Barcia mit seiner britischen Frau Amber und zwei Kindern Foto: copyright free Justin Barcia mit seiner britischen Frau Amber und zwei Kindern © copyright free

Rehabilitation in England