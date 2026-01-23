Vorschau und Zeitplan Anaheim 2 mit vier deutschen Piloten

Die US-Supercross-Meisterschaften gehen am kommenden Wochenende in Anaheim (Kalifornien) in ihre dritte Meisterschaftsrunde. Die Wetteraussichten sind bei wolkenlosem Himmel und Tageshöchsttemperaturen von 18 Grad perfekt. Lediglich in den Abendstunden sinken die Temperaturen leicht. Die Finals finden um 17:52 Uhr (West) und 18:29 Uhr (450) Ortszeit bei einer Regenwahrscheinlichkeit von unter 10 % statt. Die äußeren Bedingungen werden also perfekt sein und die Strecke im Vergleich zur Saisoneröffnung vor zwei Wochen stark verändert. Die Strecke hat im Vergleich zu Anaheim 1 eine längere Sandsektion und eine anspruchsvolle Splite-Lane-Passage.

Die Strecke von Anaheim 2 Foto: AMA Die Strecke von Anaheim 2 © AMA

Eli Tomac führt mit Idealpunktzahl

Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac reist mit den Red Plate des Meisterschaftsführenden an. Er führt die Tabelle mit der Idealpunktzahl von 50 Punkten und einem Vorsprung von 8 Punkten gegenüber Ken Roczen (Suzuki) auf Platz 2 an. Der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence hat auf Platz 3 einen Rückstand von 10 Punkten.

Das Duell Sexton gegen Webb

In San Diego kam es vor einer Woche zu einer Kollision zwischen Chase Sexton (Kawasaki) und Cooper Webb (Yamaha). Webb stürzte und zeigte sich über den Zwischenfall wenig erfreut, denn er musste sich mit Platz 8 zufriedengeben. Webb hat danach in einem Interview angekündigt, künftig härter gegen Sexton vorzugehen.

Cooper Webb hatte bisher einige Probleme Foto: Yamaha Cooper Webb hatte bisher einige Probleme © Yamaha

Ich werde die Antwort auf Sextons Attacke auf der Strecke geben. Cooper Webb

Verletzte nach zwei Meisterschaftsrunden

Verletzungsbedingt nicht mit am Start sein werden Ducati-Werksfahrer Justin Barcia, die beiden Beta-Werksfahrer Benny Bloss und Mitchell Oldenburg sowie Triumph-Werksfahrer Austin Forkner. Forkner stürzte vor einer Woche im Qualifying von San Diego, erlitt zwar keine Brüche, ist aber dennoch stark angeschlagen.

Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 17:

Eli Tomac (USA), KTM, 50 Ken Roczen (D), Suzuki, 42, (-8) Hunter Lawrence (AUS), Honda, 40, (-10) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 32 (-18) Justin Cooper (USA), Yamaha, 32, (-18) Cooper Webb (USA), Yamaha, 29, (-21) Jason Anderson (USA), Suzuki, 28, (-22) Aaron Plessinger (USA), KTM, 27, (-23) Jorge Prado (E), KTM, 26, (-24) Joey Savatgy (USA), Honda, 26, (-24) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 26, (-24)

Westküstenmeisterschaft: Deegan gegen Anstie

In der 250er Westküstenmeisterschaft kam es in San Diego zur Kollision zwischen den beiden Star Racing Yamaha-Teamkollegen Haiden Deegan und Max Anstie. Anstie stürzte, fiel auf Platz 5 zurück und büßte die Tabellenführung ein. Deegan kommt nun als neuer Leader ins Angel Stadium, aber sein Vorsprung ist mit einem Punkt äußerst knapp.

3 Deutsche kämpfen um Finaleinzug

In Anaheim werden in dieser Klasse wieder 3 deutsche Piloten am Start stehen: Für Dominique Thury (Yamaha), Nico Koch (KTM) und Paul Bloy (GASGAS) geht es darum, den Finaleinzug zu schaffen. Alle drei deutschen Starter mussten in San Diego teils heftige Abflüge wegstecken und Paul Bloy hatte Glück, nicht schlimmer von den nachfolgenden Fahrern getroffen worden zu sein. Hoffentlich haben die Deutschen in Anaheim mehr Glück. Ein Finaleinzug wäre ein guter Erfolg.

Paul Bloy in San Diego Foto: CDF Racing Paul Bloy in San Diego © CDF Racing

Meisterschaftsstand 250 West nach Runde 2:

Haiden Deegan (USA), Yamaha, 43 Max Anstie (GB), Yamaha, 42, (-1) Chance Hymas (USA), Honda, 38, (-5) Michael Mosiman (USA), Yamaha, 37, (-6) Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 35, (-8) Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 34, (-9) Max Vohland (USA), Yamaha, 29, (-14) Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 25, (-18) Avery Long (USA), KTM, 23, (-20) Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 22, (-21)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan, Samstag, 24. Januar 2026*)

Freies Training:

18:30 – 250SX West Gruppe C Qualifying

18:47 – 250SX West Gruppe B Qualifying

19:04 – 250SX West Gruppe A Qualifying

Qualifying 1:

19:21 – 450SX Qualifying Gruppe A

19:38 – 450SX Qualifying Gruppe B

19:55 – 450SX Qualifying Gruppe C

Qualifying 2:

21:15 – 250SX West Gruppe C Qualifying

21:32 – 250SX West Gruppe B Qualifying

21:49 – 250SX West Gruppe A Qualifying

22:06 – 450SX Qualifying Gruppe A

22:23 – 450SX Qualifying Gruppe B

22:40 – 450SX Qualifying Gruppe C

Sonntag, 25. Januar 2026

00:30 – Eröffnung

01:06 – 250SX West Vorlauf 1

01:20 – 250SX West Vorlauf 2

01:34 – 450SX Vorlauf 1

01:48 – 450SX Vorlauf 2

LCQ:

02:20 – 250SX West LCQ

02:32 – 450SX LCQ

Finals:

02:52 – 250SX West Main Event

03:29 – 450SX Main Event

