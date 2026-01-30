Vorschau und Zeitplan: Triple Crown Event in Houston (Texas)

Eli Tomac (USA), KTM, 70 Hunter Lawrence (AUS), Honda, 62, (-8) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 57 (-13) Ken Roczen (D), Suzuki, 56, (-14) Jason Anderson (USA), Suzuki, 46, (-24) Cooper Webb (USA), Yamaha, 46, (-24) Justin Cooper (USA), Yamaha, 44, (-26) Joey Savatgy (USA), Honda, 42, (-28) Jorge Prado (E), KTM, 41, (-29) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 37, (-33) Aaron Plessinger (USA), KTM, 27, (-43) Haiden Deegan (USA), Yamaha, 68 Michael Mosiman (USA), Yamaha, 59 (-9) Max Anstie (GB), Yamaha, 58 (-10) Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 55 (-13) Max Vohland (USA), Yamaha, 46 (-22) Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 40 (-28) Chance Hymas (USA), Honda, 38 (-30) Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 36 (-32) Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 35 (-33) Carson Mumford (USA), KTM, 33 (-35) Livetiming(kostenlos) Livestream(kostenpflichtig) 18:47 – 250SX Gruppe B 19:04 – 250SX Gruppe A 19:21 – 450SX Gruppe A 19:38 – 450SX Gruppe B 19:55 – 450SX Gruppe C 20:46 – 250SX Gruppe B 21:03 – 250SX Gruppe A 21:20 – 450SX Gruppe A 21:37 – 450SX Gruppe B 21:54 – 450SX Gruppe C 22:16 – 250SX Last-Chance-Qualifier (LCQ) 22:26 – 450SX Last-Chance-Qualifier (LCQ) 01:06 – 250SX Lauf 1 01:31 – 450SX Lauf 1 02:05 – 250SX Lauf 2 02:21 – 450SX Lauf 2 03:10 – 250SX Lauf 3 03:37 – 450SX Lauf 3