Vorschau und Zeitplan: Triple Crown Event in Houston (Texas)
Die US Supercross-Meisterschaften gehen in Houston in ihr viertes Rennen. Ken Roczen (Suzuki) ist nach seinem Pech in Anaheim auf den 4. Platz zurückgefallen. In der 250er Klasse starten 3 Deutsche.
US-Supercross
Die Strecke in HoustonDie Strecke in HoustonFoto: AMA
Die Strecke in Houston© AMA
Am kommenden Wochenende findet im überdachten NRG Stadium von Houston (Texas) das erste Triple Crown Event des Jahres statt, der vierte von insgesamt 17 Rennen zur US-Supercross-Meisterschaften 2026.
Ken Roczen auf Platz 4 zurückgefallen Nach seinen Problemen in Anaheim ist Ken Roczen (Suzuki) in der Meisterschaft auf den 4. Platz zurückgefallen. Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac führt nach seinen Siegen in Anaheim und San Diego sowie dem 3. Platz vor einer Woche die Tabelle mit einem Vorsprung von 8 Punkten gegenüber HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence an. Kawasaki-Werksfahrer Chase Sexton, der in Anaheim seinen ersten Saisonerfolg feiern konnte, ist in der Meisterschaft auf den vierten Platz vorgerückt. Aaron Plessinger wieder am Start Nach seinem heftigen Abflug vor einer Woche wird KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger in Houston starten. Beim Triple Crown ist in erster Linie Konstanz gefragt, denn es zählt jedes Rennen (Platz = Punkt).
Meisterschaftsstand nach Rennen 3 von 17:
  1. Eli Tomac (USA), KTM, 70
  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 62, (-8)
  3. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 57 (-13)
  4. Ken Roczen (D), Suzuki, 56, (-14)
  5. Jason Anderson (USA), Suzuki, 46, (-24)
  6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 46, (-24)
  7. Justin Cooper (USA), Yamaha, 44, (-26)
  8. Joey Savatgy (USA), Honda, 42, (-28)
  9. Jorge Prado (E), KTM, 41, (-29)
  10. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 37, (-33)
  11. Aaron Plessinger (USA), KTM, 27, (-43)
Wieder 3 Deutsche am Start In der 250er Klasse werden mit Dominique Thury (Yamaha), Nico Koch (KTM) und Paul Bloy (GASGAS) wieder 3 deutsche Piloten an den Start gehen. Thury erreichte vor einer Woche erstmals in dieser Saison und mit einem fulminantem Ritt im Hoffnungslauf das Finale und holte dort 7 Meisterschaftspunkte. Nico Koch schrammte an Anaheim nur knapp am Finaleinzug vorbei. Somit bleibt es auch in dieser Klasse besonders auch aus deutscher Perspektive spannend. Klassen-Primus Haiden Deegan (Yamaha) hat insbesondere nach dem verletzungsbedingten Ausfall von HRC-Werksfahrer Chance Hymas die Hackordnung im Star Racing Yamaha-Werksteam und in der Westküsten-Meisterschaft hergestellt.
250 Meisterschaftsstand West nach Runde 3:
  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 68
  2. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 59 (-9)
  3. Max Anstie (GB), Yamaha, 58 (-10)
  4. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 55 (-13)
  5. Max Vohland (USA), Yamaha, 46 (-22)
  6. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 40 (-28)
  7. Chance Hymas (USA), Honda, 38 (-30)
  8. Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 36 (-32)
  9. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 35 (-33)
  10. Carson Mumford (USA), KTM, 33 (-35)
So können die Rennen verfolgt werden:
  • Livetiming (kostenlos)
  • Livestream (kostenpflichtig)
Zeitplan, Samstag, 31. Januar 2026*)
Q1:
  • 18:47 – 250SX Gruppe B
  • 19:04 – 250SX Gruppe A
  • 19:21 – 450SX Gruppe A
  • 19:38 – 450SX Gruppe B
  • 19:55 – 450SX Gruppe C
Q2:
  • 20:46 – 250SX Gruppe B
  • 21:03 – 250SX Gruppe A
  • 21:20 – 450SX Gruppe A
  • 21:37 – 450SX Gruppe B
  • 21:54 – 450SX Gruppe C
LCQ:
  • 22:16 – 250SX Last-Chance-Qualifier (LCQ)
  • 22:26 – 450SX Last-Chance-Qualifier (LCQ)
Finals:
  • 01:06 – 250SX Lauf 1
  • 01:31 – 450SX Lauf 1
  • 02:05 – 250SX Lauf 2
  • 02:21 – 450SX Lauf 2
  • 03:10 – 250SX Lauf 3
  • 03:37 – 450SX Lauf 3
*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr
