Vorschau und Zeitplan: US-Supercross in Glendale (Arizona)

Im komplett überdachten State Farm Stadium von Glendale (Arizona) findet an diesem Wochenende der 5. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften statt. Die Strecke verfügt neben den üblichen Rhythmussektionen und einer Waschbrettsektion mit 10 Whoops über gleich zwei ausgedehnte Sandsektionen mit Split Lane. Die Startgerade ist diesmal ausgesprochen lang und endet in einer weitläufig angelegten Linkskehre.

Werbung

Werbung

Die Strecke von Glendale hat zwei Sandsektionen und eine lange Startgerade Foto: AMA Die Strecke von Glendale hat zwei Sandsektionen und eine lange Startgerade © AMA

Tomac weiter Tabellenführer

Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac musste zwar vor einer Woche beim Triple Crown Event von Houston einen heftigen Sturz wegstecken und verpasste deshalb das Podium, aber er führt die Tabelle weiterhin an. Sein Vorsprung ist in Houston jedoch von 8 auf 4 Punkte zusammengeschmolzen.

Ken Roczen: Konstant stark

Ken Roczen (Suzuki) hätte in Houston mit etwas mehr Glück auch das Zeug zum Siegen gehabt, aber mit Gesamtrang 3 hinter Cooper Webb (Yamaha) und Hunter Lawrence (Honda) konnte er sich in der Tabelle immerhin wieder auf Platz 3 verbessern. Mit einem Sieg hat es für ihn in dieser Saison zwar noch nicht gereicht, aber das könnte sich bei seinem derzeitigen Leistungsniveau und etwas Glück ändern.

Werbung

Werbung

Weitere Verletzte im Feld

Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Justin Barcia (Ducati) und den beiden Beta-Werksfahrern Mitchell Oldenburg und Benny Bloss hat es in Houston auch Triumph-Werksfahrer Austin Forkner erwischt. Er stürzte am Pressetag vor dem Rennen in Houston und brach sich das linke Handgelenk.

450 Meisterschaftsstand nach Event 4 von 17:

Eli Tomac (USA), KTM, 88 Hunter Lawrence (AUS), Honda, 84, (-4) Ken Roczen (D), Suzuki, 76, (-12) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 74 (-14) Cooper Webb (USA), Yamaha, 71, (-17) Jason Anderson (USA), Suzuki, 62, (-26) Justin Cooper (USA), Yamaha, 57, (-31) Jorge Prado (E), KTM, 56, (-32) Joey Savatgy (USA), Honda, 50, (-38) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 49, (-39)

Haiden Deegan mit 3 Siegen in Folge

In der 250er-Klasse der Westküstenmeisterschaften hat Star Racing Yamaha-Werksfahrer Haiden Deegan mit 3 aufeinanderfolgenden Siegen in Folge das Zepter übernommen und hat in der Tabelle inzwischen einen Vorsprung von 19 Punkten gegenüber seinem britischen Teamkollegen Max Anstie.

Heimrennen für Nico Koch und Paul Bloy

In Glendale werden wieder 3 deutsche Fahrer am Startgatter stehen. Dominique Thury (Yamaha) qualifizierte sich zuletzt sowohl in Anaheim 2 als auch in Houston fürs Finale. Nico Koch (KTM) war in Houston sehr nahe dran und auch sein Teamkollege Paul Bloy (GASGAS) witterte im Hoffnungslauf von Houston seine Chance, doch leider hat es für beide bislang noch nicht für Punkte gereicht. Glendale ist für das in Phoenix (Arizona) ansässige Team CDF Racing quasi das Heimrennen – gute Voraussetzungen also, den Finaleinzug in Glendale endlich zu schaffen. Der Rest ist Bonus.

Werbung

Werbung

250 Meisterschaftsstand West nach Runde 4:

Haiden Deegan (USA), Yamaha, 93 Max Anstie (GB), Yamaha, 74 (-19) Michael Mosiman (USA), Yamaha, 73 (-20) Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 72 (-21) Max Vohland (USA), Yamaha, 61 (-32) Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 60 (-33) Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 57 (-36) Hunter Yoder (USA), Yamaha, 45, (-48) Carson Mumford (USA), KTM, 45, (-48) Parker Ross (USA), Yamaha, 45, (-48)

So können die Rennen verfolgt werden:

Zeitplan, Samstag, 7. Februar 2026*)

Q1:

18:30 - 250 Qualifying Gruppe C

18:47 - 250 Qualifying Gruppe B

19:00 - Race Day Live

19:04 - 250 Qualifying Gruppe A

19:21 - 450 Qualifying Gruppe A

19:38 - 450 Qualifying Gruppe B

19:55 - 450 Qualifying Gruppe C

Werbung

Werbung

Q2:

21:15 - 250 Qualifying Gruppe C

21:32 - 250 Qualifying Gruppe B

21:49 - 250 Qualifying Gruppe A

22:06 - 450 Qualifying Gruppe A

22:23 - 450 Qualifying Gruppe B

22:40 - 450 Qualifying Gruppe C

Sonntag, 08. Februar 2026

00:30 – Eröffnung

Vorläufe (20 Fahrer, 1–9 ins Finale)

01:06 - 250 Heat 1 – 6 Min. + 1 Rd.

01:20 - 250 Heat 2 – 6 Min. + 1 Rd.

01:34 - 450 Heat 1 – 6 Min. + 1 Rd.

01:48 - 450 Heat 2 – 6 Min. + 1 Rd.

LCQ (1-4 ins Finale)

02:21 - 250 Last Chance Qualifier, 5 Min. + 1 Rd.

02:32 - 450 Last Chance Qualifier, 5 Min. + 1 Rd.

Werbung

Werbung

Finals:

02:57 - 250 Finale – 15 Min. + 1 Rd.

03:29 - 450 Finale – 20 Min. + 1 Rd.