Vorschau und Zeitplan US-Supercross in Seattle: Es könnte regnen

Der 6. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften wird im offenen Lumen Field von Seattle im Bundesstaat Washington ausgetragen. Am Wochenende wird wechselhaftes, teils regnerisches Wetter bei Temperaturen im einstelligen Bereich erwartet. Das bedeutet: Regenschauer könnten Einfluss auf die Streckenbedingungen haben.

Technisch anspruchsvolle Strecke

Die Strecke in Seattle bietet wieder eine lange Startgerade. Neben Rhythmuspassagen und dem Waschbrett mit 10 Hügeln gibt es wieder eine ausgedehnte Sandsektion. Außerdem wurde eine Dragon’s-Back-Passage aufgebaut, die den Kurs technisch anspruchsvoll macht und ein präzises Timing erfordert.

Hunter Lawrence: Unauffällig an die Tabellenspitze

Hunter Lawrence tritt in Seattle erstmals in seiner Karriere in der 450er-SX-Klasse mit dem Red Plate des Tabellenführers an. Obwohl er in diesem Jahr noch keinen Sieg feiern konnte, bestach der Australier in erster Linie durch Konstanz.

Ken Roczen mit knappem Rückstand Zweiter

Nach seinem Sieg in Glendale ist HEP Progressive Suzuki-Pilot Ken Roczen wieder auf den zweiten Platz der Tabelle vorgerückt. Zur Spitze fehlen Ken aber nur noch 5 Punkte.

Kann Tomac in Seattle kontern?

Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac, der die ersten Meisterschaftsrunden dieser Saison klar dominierte, musste sowohl beim Triple Crown Event von Houston als auch in Glendale sturzbedingte Rückschläge wegstecken und ist nun auf den 3. Tabellenrang zurückgefallen. Sein Rückstand zur Spitze beträgt 8 Punkte, d.h. Tomac kann diese Lücke wieder schließen und er wird in Seattle alles daran setzen, diesen Plan konkret umzusetzen.

Cooper Webb kommt in Fahrt

Titelverteidiger Cooper Webb (Yamaha) brauchte in dieser Saison einige Runden, um warm zu werden, aber auch er hat den Anschluss an die Tabellenspitze mit 15 Punkten Rückstand noch nicht verloren.

Chase Sexton weiter auf der Suche nach Konstanz

Die einzige wirkliche Konstante von Chase Sexton bleibt seine Inkonsistenz. Auch wenn er immer wieder zeigt, wie schnell er ist, bleibt seine Schwäche der Mangel an Konstanz. Das weiß er, das weiß sein Team und genau daran werden sie mit Hochdruck arbeiten und deshalb wird in Seattle auch mit Sexton zu rechnen sein.

Jorge Prado (KTM): Wann gelingt ihm ein perfekter Start ins Finale

Der Spanier hat im Vorlauf von Glendale vor einer Woche wieder den Holeshot gezogen und das Rennen mit einem Start-Ziel-Sieg gewonnen. Dieser Geniestreich ist ihm in dieser Saison in einem Finale noch nicht gelungen, aber das scheint nach dem Stand der Dinge nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Wenn ihm in Seattle auch im Finale ein guter Start gelingt und er an der Spitze davonziehen kann, könnte auch er bald seinen ersten Sieg in den USA feiern.

Meisterschaftsstand nach Event 5 von 17:

Hunter Lawrence (AUS), Honda, 106 Ken Roczen (D), Suzuki, 101, (-5) Eli Tomac (USA), KTM, 98, (-8) Cooper Webb (USA), Yamaha, 91, (-15) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 89, (-17) Justin Cooper (USA), Yamaha, 75, (-31) Jorge Prado (E), KTM, 73, (-33) Jason Anderson (USA), Suzuki, 73, (-33) Joey Savatgy (USA), Honda, 66, (-40) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 62, (-44)

Die 250er-Klasse der Westküsten-Meisterschaft wird in Seattle ihr vorerst letztes Rennen absolvieren, bevor es am 21. März in Birmingham (Alabama) zum ersten East/West Showdown kommt. Am 4. April wird in St. Louis ein weiteres East/West Showdown-Event ausgetragen und am 9. Mai starten beide Serien im Finale in Salt Lake City.

Haiden Deegan (Yamaha) weiter dominierend

Mit 27 Punkten Vorsprung in der Tabelle wird Überflieger Haiden Deegan in jedem Falle auch nach dem Seattle-Event Tabellenführer bleiben. Er ist in dieser Klasse der Mann, den es zu schlagen gilt.

Deutsche Fahrer kämpfen weiter um Finaleinzug

Von den 3 deutschen Piloten, die in dieser Saison an den Westküsten-Meisterschaften teilnehmen, erreichte bisher lediglich Dominique Thury (Yamaha) zweimal das Finale. Nico Koch (KTM) war mehrfach nahe dran, aber zuletzt in Glendale hinderte ihn ein geplatzter Bremsschlauch am Finaleinzug. Paul Bloy (GASGAS) stürzte in Glendale schwer und musste ins Krankenhaus, doch er kam zum Glück mit dem Schrecken davon. Für die deutschen Piloten wird es auch in Seattle um den Einzug ins Finale gehen, der Rest ist Kür.

Meisterschaftsstand West nach Runde 5:

Haiden Deegan (USA), Yamaha, 118 Michael Mosiman (USA), Yamaha, 91, (-27) Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 89, (-29) Max Anstie (GB), Yamaha, 88, (-30) Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 80, (-38) Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 79, (-39) Maximus Vohland (USA), Yamaha, 77, (-41) Hunter Yoder (USA), Yamaha, 60, (-58) Parker Ross (USA), Yamaha, 57, (-61) Avery Long (USA), KTM, 49, (-69)

So können die Rennen verfolgt werden:

Zeitplan, Samstag, 14. Februar 2026*):

Q1:

18:30 – 250 Gruppe C

18:47 – 250 Gruppe B

19:04 – 250 Gruppe A

19:21 – 450 Gruppe A

19:38 – 450 Gruppe B

19:55 – 450 Gruppe C

Q2:

20:55 – 250 Gruppe C

21:12 – 250 Gruppe B

21:29 – 250 Gruppe A

21:46 – 450 Gruppe A

22:03 – 450 Gruppe B

22:20 – 450 Gruppe C

Sonntag, 15. Februar 2026:

00:30 – Eröffnung

Vorläufe:

01:06 – 250 Heat 1

01:20 – 250 Heat 2

01:34 – 450 Heat 1

01:48 – 450 Heat 2

LCQ:

02:21 – 250 Hoffnungslauf (LCQ)

02:33 – 450 Hoffnungslauf (LCQ)

Finals:

02:56 – 250 Finale

03:29 – 450 Finale