Video: Der brutale Abflug von Aaron Plessinger (KTM) in Anaheim

Red Bull KTM-Werksfahrer Aaron Plessinger konnte das Supercross-Finale von Anaheim 2 nicht beenden, weil er nach einem heftigen Abflug kurz vor dem Ziel im Vorlauf körperlich angeschlagen war.
Der erste Vorlauf der 450er-Klasse in Anaheim schien zum Schaulaufen des Red Bull KTM-Werksteams zu werden. Jorge Prado zog den Holeshot und kontrollierte das Feld von der Spitze. Dahinter setzte sich sein Teamkollege Aaron Plessinger zunächst gegen Hunter Lawrence (Honda) durch. Damit lagen die beiden Werks-KTM vorn. Plessinger konnte die Lücke zu Prado schließen und schickte sich an, die Führung zu übernehmen, doch in der vorletzten Runde schien sich das Duell zugunsten des Spaniers zu entscheiden.
Prado setzte sich in der letzten Runde wieder ein paar Meter ab und zeigte am vorletzten Sprung noch einen coolen Whip. Der Spanier überquerte den Zielsprung als Sieger, während im Stadion Unruhe aufkam, denn Plessinger war plötzlich weg. Stattdessen überquerten Lawrence und Roczen die Ziellinie auf den Plätzen 2 und 3. Plessingers Bike lag gegenüber des Zielhügels verbogen am Boden.
Am vorletzten Sprung legte der Cowboy einen kapitalen Abflug hin. Er löste sich am höchsten Punkt seiner Flugphase von seinem Motorrad, das in Vorlage geriet und er landete von seinem Motorrad getrennt hart am Landehügel des Sprungs. Glücklicherweise konnte 'AP' aus eigener Kraft aufstehen. Er stieg auf sein Bike, dessen Front komplett verbogen war und rettete sich noch auf Platz 8 über die Ziellinie, womit er zumindest das Finale erreichte. TV-Co-Kommentator Ricky Carmichael vermutete, dass er versehentlich den Leerlauf eingelegt und beim Absprung keinen Vortrieb mehr hatte. Dieser Fehler war übrigens auch die Ursache des Crashs von Jett Lawrence im Dezember vergangenen Jahres, bei dem er sich den Knöchel brach.
Plessinger hatte offenbar den Leerlauf eingelegt und keinen Vortrieb mehr.
Ricky Carmichael
Plessinger suchte nach dem Zwischenfall die Medical Crew auf, die zunächst keine schweren Verletzungen diagnostizierten und ihm eine Freigabe für das Finale erteilte. Doch 'AP' war so angeschlagen, dass er das Rennen nach 12 Runden an der Box aufgeben musste.
