Vorschau SX Denver: Kann sich Ken Roczen ein Geburtstagsgeschenk machen?
Beim 16. Aufeinandertreffen der US-Supercross-Meisterschaften in Denver wird Ken Roczen (Suzuki) mit dem Red Plate des Meisterschaftsführenden antreten. Der Kurs sollte dem Deutschen liegen.
Ken Roczen feierte in dieser Woche seinen 32. Geburtstag© copyright free
Die Wetteraussichten für Denver haben sich zuletzt stark verbessert. Vor einigen Tagen wurde noch mit einer geringen Wahrscheinlichkeit Regen prognostiziert, doch nach den aktuellen Vorhersagen sollte es im offenen 'Empower Field at Mile High' von Denver (Colorado) bei Tageshöchstwerten von 16 Grad Celsius trocken bleiben. Auch wenn Ken Roczen ein ausgewiesener Schlammspezialist ist: Ein Schlammrennen ist immer auch ein Lotteriespiel mit vielen Unbekannten. Aus sportlicher Perspektive ist ein trockener Kurs eindeutig die bessere Option für den 16. und damit vorletzten Meisterschaftslauf der Saison.
Ken Roczen tritt mit dem Red Plate an Erstmals in dieser Saison wird Ken Roczen (Suzuki) mit dem Red Plate des Meisterschaftsführenden antreten, doch sein Vorsprung ist mit 4 Punkten gegenüber seinem Verfolger Hunter Lawrence (Honda) äußerst knapp. Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden, aber der Deutsche war noch nie so nah am Titelgewinn wie in diesem Jahr. Am Mittwoch (29. April) feierte 'Kickstart-Kenny' seinen 32. Geburtstag. Am Samstag wird es darauf ankommen, fokussiert zu bleiben und Fehler zu vermeiden, denn diese könnten ihm jetzt die Meisterschaft kosten. Kurs mit 2 Whoop-Sektionen Im Waschbrett war Ken Roczen in dieser Saison immer stark. Der Kurs von Denver hat gleich zwei Whoop-Sektionen, weshalb ihm die Strecke liegen sollte. Neben den Rhythmussektionen mit On-Off-Tables gibt es eine weitläufige Sandsektion. Sand ist im Supercross immer eine kritische Größe, aber Kenny ist auch auf diesem Gebiet gut. Einen realen Vorteil gegenüber seinem australischen Kontrahenten Hunter Lawrence hat er an dieser Stelle jedoch nicht, denn bekanntlich begannen die Lawrence-Brüder ihre internationale Karriere ebenfalls in Europa. Beide begannen im thüringischen Mattstedt, wo die Lawrence-Brüder auf der Ranch von Kennys Vater Heiko Klepka in den 2010er-Jahren phasenweise ihr Europa-Quartier aufgeschlagen hatten.
Die Strecke in Denver© AMA
Wer ist jetzt im Vorteil? In den USA überschlagen sich derzeit die Prognosen, wer in dieser entscheidenden Phase der Saison die besseren Karten hat, doch der Unterschied von 4 Punkten zwischen Roczen und Lawrence ist so gering, dass Vorhersagen kaum Substanz haben. Sicher ist nur, dass Lokalmatador Eli Tomac (KTM) in den Wettkampf zurückkehrt. Wenn er wieder fit ist, wird er definitiv versuchen, vor seinen Fans auf Sieg zu fahren und das bedeutet, dass er in Bezug auf die Titelentscheidung nochmals eine Rolle spielen könnte, auch wenn er selbst mit 55 Punkten Rückstand bereits aus dem Titelkampf ausgeschieden ist. Auch Titelverteidiger Cooper Webb (Yamaha), der in der Endphase der Saison immer stärker wird, könnte zum sprichwörtlichen Zünglein an der Waage werden.
450 Meisterschaftsstand nach Event 15 von 17:
  1. Ken Roczen (D), Suzuki, 310 Punkte
  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 306, (-4)
  3. Cooper Webb (USA), Yamaha, 286, (-24)
  4. Eli Tomac (USA), KTM, 255, (-55)
  5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 242, (-68)
  6. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 195, (-115)
  7. Joey Savatgy (USA), Honda, 194, (-116)
  8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 172, (-138)
  9. Justin Hill (USA), KTM, 165, (-145)
  10. Jorge Prado (E), KTM, 153, (-157)
In der 250er-Klasse wird in Denver der 9. Lauf der Westküstenmeisterschaften ausgefahren. Die Meisterschaftsentscheidung ist bereits in St. Louis zugunsten von Haiden Deegan (Yamaha) gefallen, doch zwischen Levi Kitchen (Yamaha), Max Anstie (Yamaha) und Ryder DiFrancesco (Husqvarna) geht es noch um die Platzierungen. An dieser Stelle ist also ebenfalls noch nichts entschieden. West Meisterschaftsstand nach Runde 8:
  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 190 Punkte
  2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 133, (-57)
  3. Max Anstie (GB), Yamaha, 130, (-60)
  4. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 127, (-63)
  5. Max Vohland (USA), Yamaha, 118, (-72)
  6. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 107, (-83)
  7. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 97, (-93)
  8. Hunter Yoder (USA), Yamaha, 92, (-98)
  9. Parker Ross (USA), Yamaha, 74, (-116)
  10. Joshua Varize (USA), Kawasaki, 67, (-123)
So können die Rennen verfolgt werden:
  • Ab 19 Uhr: Race Day Live (kostenlos)
  • Livetiming (kostenlos)
  • Livestream (kostenpflichtig)
Zeitplan, Samstag, 2. Mai 2026*):
  • 19:00 – Race Day Live
  • 18:47 – 250 Gruppe B Qualifying
  • 19:04 – 250 Gruppe A Qualifying
  • 19:21 – 450 Gruppe A Qualifying
  • 19:38 – 450 Gruppe B Qualifying
  • 19:55 – 450 Gruppe C Qualifying
  • 21:10 – 250 Gruppe B Qualifying
  • 21:27 – 250 Gruppe A Qualifying
  • 21:49 – 450 Gruppe A Qualifying
  • 22:06 – 450 Gruppe B Qualifying
  • 22:23 – 450 Gruppe C Qualifying
Sonntag, 3. Mai 2026:
  • 00:30 – Eröffnung
  • 01:06 – 250 Heat 1
  • 01:20 – 250 Heat 2
  • 01:34 – 450 Heat 1
  • 01:48 – 450 Heat 2
LCQ:
  • 02:21 – 250 Last Chance Qualifier
  • 02:33 – 450 Last Chance Qualifier
Finals:
  • 02:57 – 250 Finale
  • 03:29 – 450 Finale
*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr
  • Vergangen
    Cleveland
    Huntington Bank Field, USA
    18.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Philadelphia
    Lincoln Financial Field, USA
    25.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Denver
    Empower Field at Mile High, USA
    02.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Salt Lake City
    Rice-Eccles Stadium, USA
    09.05.2026
    Zum Event
