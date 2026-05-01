Vorschau SX Denver: Kann sich Ken Roczen ein Geburtstagsgeschenk machen?

Ken Roczen (D), Suzuki, 310 Punkte Hunter Lawrence (AUS), Honda, 306, (-4) Cooper Webb (USA), Yamaha, 286, (-24) Eli Tomac (USA), KTM, 255, (-55) Justin Cooper (USA), Yamaha, 242, (-68) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 195, (-115) Joey Savatgy (USA), Honda, 194, (-116) Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 172, (-138) Justin Hill (USA), KTM, 165, (-145) Jorge Prado (E), KTM, 153, (-157) Haiden Deegan (USA), Yamaha, 190 Punkte Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 133, (-57) Max Anstie (GB), Yamaha, 130, (-60) Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 127, (-63) Max Vohland (USA), Yamaha, 118, (-72) Michael Mosiman (USA), Yamaha, 107, (-83) Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 97, (-93) Hunter Yoder (USA), Yamaha, 92, (-98) Parker Ross (USA), Yamaha, 74, (-116) Joshua Varize (USA), Kawasaki, 67, (-123) Ab 19 Uhr: Race Day Live(kostenlos) Livetiming(kostenlos) Livestream(kostenpflichtig) 19:00 – Race Day Live 18:47 – 250 Gruppe B Qualifying 19:04 – 250 Gruppe A Qualifying 19:21 – 450 Gruppe A Qualifying 19:38 – 450 Gruppe B Qualifying 19:55 – 450 Gruppe C Qualifying 21:10 – 250 Gruppe B Qualifying 21:27 – 250 Gruppe A Qualifying 21:49 – 450 Gruppe A Qualifying 22:06 – 450 Gruppe B Qualifying 22:23 – 450 Gruppe C Qualifying 00:30 – Eröffnung 01:06 – 250 Heat 1 01:20 – 250 Heat 2 01:34 – 450 Heat 1 01:48 – 450 Heat 2 02:21 – 250 Last Chance Qualifier 02:33 – 450 Last Chance Qualifier 02:57 – 250 Finale 03:29 – 450 Finale