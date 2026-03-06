Weiter zum Inhalt
Vorschau und Zeitplan Indy: Kann Ken Roczen seinen Rückstand verkürzen?
Die US-Supercross-Meisterschaften gehen am kommenden Wochenende mit dem 2. Triple Crown Event des Jahres in die zweite Saisonhälfte. In beiden Klassen gibt es weitere Ausfälle durch Verletzungen.
US-Supercross
Der Kurs von IndianapolisDer Kurs von IndianapolisFoto: AMA
Der Kurs von Indianapolis© AMA
Am kommenden Wochenende gehen die US Supercross-Meisterschaften im Lucas Oil Stadium von Indianapolis ihre 9. von insgesamt 17 Runden. Das Veranstaltung ist das zweite Rennen der Saison im Triple Crown Format und markiert den Start in die die zweite Saisonhälfte.
Der Kurs von Indy Die Strecke im Lucas Oil Stadium hat neben obligatorischen Whoops, Rhythmus-Sektionen, On-Off-Kombinationen auch eine dragon's back Sprungkombination. Es gibt jedoch keine weiche Sand-Sektion, was die Reifenauswahl etwas unkritischer als zum Beispiel in Daytona macht. Regen am Samstag? Am Samstag ist in Indiana Regen vorhergesagt, was allerdings wegen der optionalen Überdachung des Lucas Oil Stadiums für die Rennen keine Auswirkungen haben wird. Stadiondach und auch die charakteristische Nordost-Glas-Fassade werden voraussichtlich am Samstag geschlossen bleiben.
Weitere Ausfälle durch Verletzungen Neben Jett Lawrence (Honda, Fuß) und Justin Barcia (Ducati, Rücken) werden Chase Sexton (Kawasaki, Hüfte) und RJ Hampshire (Husqvarna, Fuß) verletzungsbedingt fehlen. In Indianapolis wird auch Dylan Ferrandis wegen einer in Daytona zugezogenen Daumenverletzung pausieren müssen. Damit fällt das komplette Ducati-Werksteam aus. HEP Suzuki-Pilot Jason Anderson hat seine Karriere nach dem Gewalt-Delikt gegen seine Ehefrau vorerst beendet. Jorge Prado (Red Bull KTM) könnte eventuell in Indianapolis wieder starten. Eine endgültige Entscheidung soll kurzfristig erfolgen.
Hunter Lawrence gewinnt an Selbstvertrauen Der australische HRC-Werksfahrer gewinnt nach seinem ersten Sieg in Arlington zusehends an Selbstvertrauen und fordert Eli Tomac (KTM) immer stärker heraus. Tomac schlug sich nach seinem 8. Daytona-Erfolg auf dem Podium einen halben oberen Schneidezahn aus. Natürlich ist auch er hart im Nehmen, aber trotzdem hat ein solcher Zwischenfall Folgen, sei es nur, dass durch Zahnarztbesuche das Trainingsprogramm durcheinandergewirbelt wird. Ob es Auswirkungen auf seine Performance in Indy hat, werden wir erst am Wochenende sehen. Sein Rückstand ist mit nur einem Punkt jedenfalls denkbar knapp.
Hunter Lawrence startet weiterhin mit dem 'redplate' des TabellenführersHunter Lawrence startet weiterhin mit dem 'redplate' des TabellenführersFoto: AMA
Hunter Lawrence startet weiterhin mit dem 'redplate' des Tabellenführers© AMA
Ken Roczen: Auf die eigenen Stärken besinnen Mit 20 Punkten Rückstand nach der Hälfte der Saison bleibt Ken Roczen zwar noch immer im Meisterschaftskampf, aber Titelverteidiger Cooper Webb (Yamaha) liegt nach Punkten gleichauf. Für den Deutsch-Amerikaner beginnt jetzt die entscheidende Phase der Saison, um seinen Rückstand zu verkürzen. Triple Crowns sind eigentlich nicht sein Ding, aber er brillierte in dieser Saison mehrfach am Anfang der Rennen. Gute Starts und seine explosionsartige Pace sind sein Markenzeichen, während Tomac häufig den Weg durchs Feld suchen musste. Wenn sich Roczen auf diese Stärken besinnt, konzentriert und fokussiert bleibt, dann könnte er auch beim Triple Crown ganz vorne landen. Und genau das wäre mit Blick auf die Tabelle ein entscheidender Zeitpunkt.
Ken Roczen rangiert in der Meisterchaftstabelle auf Platz 3Ken Roczen rangiert in der Meisterchaftstabelle auf Platz 3Foto: AMA
Ken Roczen rangiert in der Meisterchaftstabelle auf Platz 3© AMA
450 Meisterschaftsstand nach Event 8 von 17:
  1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 171
  2. Eli Tomac (USA), KTM, 170 (-1)
  3. Ken Roczen (D), Suzuki, 151 (-20)
  4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 151 (-20)
  5. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 122 (-49)
  6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 122 (-49)
  7. Joey Savatgy (USA), Honda, 112 (-59)
  8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 95 (-76)
  9. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 87 (-84)
  10. Jason Anderson (USA), Suzuki, 84 (-87)
Runde 3 an der Ostküste Die Ostküsten-Meisterschaften gehen in Indianapolis in ihre dritte Runde und Star Racing Yamaha-Werksfahrer Pierce Brown konnte die Tabellenführung in Daytona verteidigen. Auch in der 250er Klasse gibt es bereits prominente Ausfälle: Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Drew Adams brach sich bei seinem Crash in Daytona den Daumen und kann in Indianapolis nicht starten. Ty Masterpool (Yamaha) verletzte sich schon vor Arlington an der Schulter, was eine Operation erforderlich machte. Valentin Guillod mit neuem Schwung Sein enttäuschendes US-Supercross-Debüt in Arlington konnte der Schweizer beim zweiten Meisterschaftslauf in Daytona wieder wett machen: Direkter Finaleinzug und Platz 14 im Main Event war mehr als nur ein Achtungserfolg. Aber in Daytona waren eben auch Motocross-Skills gefragt. Indy ist wieder reines Supercross und Valentin sieht diesen Einsatz in erster Linie als Lehrstunde. Also geht es in Indiana um den möglichst direkten Finaleinzug und der wird beim Triple Crown bereits im Qualifying entschieden. Er braucht also eine super-schnelle Runde. Wenn er sich für die Finalrunden qualifiziert, hat er in den 3 Finals ausreichend Trainingszeit. 250 East Meisterschaftsstand East nach Runde 2:
  1. Pierce Brown (USA), Yamaha, 45
  2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 43 (-2)
  3. Jo Shimoda (USA), Honda, 40 (-5)
  4. Cole Davies (USA), Yamaha, 39 (-6)
  5. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 37 (-8)
  6. Coty Schock (USA), Yamaha, 31 (-14)
  7. Cullin Park (USA), Honda, 27 (-18)
  8. Devin Simonson (USA), Yamaha, 27 (-18)
  9. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 26 (-19)
  10. Caden Dudney (USA), Yamaha, 20 (-25)
So können die Rennen verfolgt werden:
  • Ab 19 Uhr: Race Day Live (kostenlos)
  • Livetiming (kostenlos)
  • Livestream (kostenpflichtig)
Zeitplan, Samstag, 07. Februar 2026*)
  • 17:30 – 250 Gruppe C Qualifying
  • 17:47 – 250 Gruppe B Qualifying
  • 18:04 – 250 Gruppe A Qualifying
  • 18:21 – 450 Gruppe A Qualifying
  • 18:38 – 450 Gruppe B Qualifying
  • 18:55 – 450 Gruppe C Qualifying
  • 19:27 – 250 Gruppe C Qualifying
  • 19:44 – 250 Gruppe B Qualifying
  • 20:01 – 250 Gruppe A Qualifying
  • 20:18 – 450 Gruppe A Qualifying
  • 20:35 – 450 Gruppe B Qualifying
  • 20:52 – 450 Gruppe C Qualifying
LCQ
  • 23:19 – 250 Last Chance Qualifier (LCQ)
  • 23:29 – 450 Last Chance Qualifier (LCQ)
Sonntag, 08. Februar 2026
  • 00:30 – Eröffnung
  • 01:06 – 250 Rennen 1 – 10 Minuten + 1 Runde
  • 01:31 – 450 Rennen 1 – 12 Minuten + 1 Runde
  • 02:12 – 250 Rennen 2 – 10 Minuten + 1 Runde
  • 02:33 – 450 Rennen 2 – 12 Minuten + 1 Runde
  • 03:09 – 250 Rennen 3 – 10 Minuten + 1 Runde
  • 03:36 – 450 Rennen 3 – 12 Minuten + 1 Runde
*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr
Themen
  • US-Supercross
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
2026
Pos
Fahrer
Punkte
1
Hunter Lawrence
171
2
Eli Tomac
170
3
Ken Roczen
151
4
Cooper Webb
151
5
Chase Sexton
122
6
Justin Cooper
122
7
Joey Savatgy
112
8
Aaron Plessinger
95
9
Dylan Ferrandis
87
10
Jason Anderson
84
Mehr laden
