Vorschau und Zeitplan Indy: Kann Ken Roczen seinen Rückstand verkürzen?

Hunter Lawrence (AUS), Honda, 171 Eli Tomac (USA), KTM, 170 (-1) Ken Roczen (D), Suzuki, 151 (-20) Cooper Webb (USA), Yamaha, 151 (-20) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 122 (-49) Justin Cooper (USA), Yamaha, 122 (-49) Joey Savatgy (USA), Honda, 112 (-59) Aaron Plessinger (USA), KTM, 95 (-76) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 87 (-84) Jason Anderson (USA), Suzuki, 84 (-87) Pierce Brown (USA), Yamaha, 45 Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 43 (-2) Jo Shimoda (USA), Honda, 40 (-5) Cole Davies (USA), Yamaha, 39 (-6) Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 37 (-8) Coty Schock (USA), Yamaha, 31 (-14) Cullin Park (USA), Honda, 27 (-18) Devin Simonson (USA), Yamaha, 27 (-18) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 26 (-19) Caden Dudney (USA), Yamaha, 20 (-25) Ab 19 Uhr: Race Day Live(kostenlos) Livetiming(kostenlos) Livestream(kostenpflichtig) 17:30 – 250 Gruppe C Qualifying 17:47 – 250 Gruppe B Qualifying 18:04 – 250 Gruppe A Qualifying 18:21 – 450 Gruppe A Qualifying 18:38 – 450 Gruppe B Qualifying 18:55 – 450 Gruppe C Qualifying 19:27 – 250 Gruppe C Qualifying 19:44 – 250 Gruppe B Qualifying 20:01 – 250 Gruppe A Qualifying 20:18 – 450 Gruppe A Qualifying 20:35 – 450 Gruppe B Qualifying 20:52 – 450 Gruppe C Qualifying 23:19 – 250 Last Chance Qualifier (LCQ) 23:29 – 450 Last Chance Qualifier (LCQ) 00:30 – Eröffnung 01:06 – 250 Rennen 1 – 10 Minuten + 1 Runde 01:31 – 450 Rennen 1 – 12 Minuten + 1 Runde 02:12 – 250 Rennen 2 – 10 Minuten + 1 Runde 02:33 – 450 Rennen 2 – 12 Minuten + 1 Runde 03:09 – 250 Rennen 3 – 10 Minuten + 1 Runde 03:36 – 450 Rennen 3 – 12 Minuten + 1 Runde