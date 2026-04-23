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Vorschau und Zeitplan Philadelphia: Mega-Duell zwischen Roczen und Lawrence

In den US-Supercross-Meisterschaften könnte es kaum enger zugehen. 13 Jahre nach seinem US-Titel in der 250er-Klasse befindet sich Ken Roczen erneut im Titelkampf, diesmal aber in der Königsklasse.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross

Ken Roczen hat die Chance den US-Supercross-Titel zu gewinnen
Ken Roczen hat die Chance den US-Supercross-Titel zu gewinnen
Foto: Suzuki
Ken Roczen hat die Chance den US-Supercross-Titel zu gewinnen
© Suzuki

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Im Artikel erwähnt

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In Philadelphia (Pennsylvania) findet am kommenden Wochenende der 15. von insgesamt 17 Läufen der US-Supercross-Meisterschaften statt und aus deutscher Perspektive könnte die Situation kaum aufregender sein, denn der aus Thüringen stammende Ken Roczen (Suzuki) ist nach seinem 4. Saisonerfolg beim Triple-Crown-Event von Cleveland bis auf einen Punkt an Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda) herangekommen. In den letzten 3 Runden der Saison geht es ums Ganze. Niemand darf taktieren und gleichzeitig wird ab jetzt jeder Fehler noch härter bestraft.

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Wetterlage

Das Lincoln Financial Field ist ein offenes Stadion und damit spielt das Wetter eine wichtige Rolle. In den Vormittagsstunden des Samstags beträgt die prognostizierte Regenwahrscheinlichkeit 35 %, in den Mittagsstunden lässt sie nach. Am Nachmittag jedoch steigt sie wieder an. Die Temperaturen sollen in den Mittagsstunden auf 13 Grad klettern, ab dem Nachmittag aber wieder in den einstelligen Bereich fallen. Bezüglich der äußeren Umstände wird es also ein eher kühles Wochenende und es könnte sogar regnen.

Ausgangslage 450

Alle Augen werden sich auf das Duell zwischen Hunter Lawrence und Ken Roczen richten. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Eli Tomac (KTM) ist jetzt Titelverteidiger Cooper Webb (Yamaha) auf den 3. Tabellenplatz vorgerückt. Mit einem Rückstand von 22 Punkten ist er auch noch nicht aus dem Rennen und womöglich steht er am Ende sogar als lachender Dritter da.

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Im Artikel erwähnt

Die Strecke in Philadelphia
Die Strecke in Philadelphia
Foto: AMA
Die Strecke in Philadelphia
© AMA

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Meisterschaftsstand nach Event 14 von 17:

  1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 286

  2. Ken Roczen (D), Suzuki, 285, (-1)

  3. Cooper Webb (USA), Yamaha, 264, (-22)

  4. Eli Tomac (USA), KTM, 255, (-31)

  5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 233, (-53)

  6. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 180, (-106)

  7. Joey Savatgy (USA), Honda, 176, (-110)

  8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 160, (-126)

  9. Justin Hill (USA), KTM, 148, (-138)

  10. Jorge Prado (E), KTM, 147, (-139)

Die Ostküsten-Piloten gehen in Philadelphia in ihre 9. und vorletzte Meisterschaftsrunde. Wenn der neuseeländische Yamaha-Werksfahrer Cole Davies seinen Vorsprung von 21 auf 25 oder mehr Punkte ausbaut, kann er sich den Titel bereits vorzeitig sichern.

Meisterschaftsstand nach Event 8:

  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 181

  2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 160, (-21)

  3. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 138, (-43)

  4. Coty Schock (USA), Yamaha, 119, (-62)

  5. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 116, (-65)

  6. Devin Simonson (USA), Yamaha, 106, (-75)

  7. Jo Shimoda (J), Honda, 100, (-81)

  8. Henry Miller (USA), Kawasaki, 76, (-105)

  9. Pierce Brown (USA), Yamaha, 63, (-118)

  10. Derek Kelley (USA), Kawasaki, 60, (-121)

So können die Rennen verfolgt werden:

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Zeitplan, Samstag, 25. April 2026*)

  • 18:30 - 250 Gruppe C Qualifying

  • 18:47 - 250 Gruppe B Qualifying

  • 19:04 - 250 Gruppe A Qualifying

  • 19:21 - 450 Gruppe A Qualifying

  • 19:38 - 450 Gruppe B Qualifying

  • 19:55 - 450 Gruppe C Qualifying

  • 21:10 - 250 Gruppe C Qualifying

  • 21:27 - 250 Gruppe B Qualifying

  • 21:44 - 250 Gruppe A Qualifying

  • 22:06 - 450 Gruppe A Qualifying

  • 22:23 - 450 Gruppe B Qualifying

  • 22:40 - 450 Gruppe C Qualifying

Sonntag, 26. April 2026:

00:30 - Eröffnung

Vorläufe:

  • 01:06 - 250 Heat 1

  • 01:20 - 250 Heat 2

  • 01:34 - 450 Heat 1

  • 01:48 - 450 Heat 2

LCQ:

  • 02:23 - 250 LCQ

  • 02:34 - 450 LCQ

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Finals:

  • 02:55 - 250 Finale

  • 03:29 - 450 Finale

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr

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Hunter Lawrence

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Ken Roczen

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285

3

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Cooper Webb

264

4

Eli Tomac

Eli Tomac

255

5

Placeholder - Racer

Justin Cooper

233

6

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Chase Sexton

180

7

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Joey Savatgy

176

8

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