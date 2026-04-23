Vorschau und Zeitplan Philadelphia: Mega-Duell zwischen Roczen und Lawrence

In Philadelphia (Pennsylvania) findet am kommenden Wochenende der 15. von insgesamt 17 Läufen der US-Supercross-Meisterschaften statt und aus deutscher Perspektive könnte die Situation kaum aufregender sein, denn der aus Thüringen stammende Ken Roczen (Suzuki) ist nach seinem 4. Saisonerfolg beim Triple-Crown-Event von Cleveland bis auf einen Punkt an Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda) herangekommen. In den letzten 3 Runden der Saison geht es ums Ganze. Niemand darf taktieren und gleichzeitig wird ab jetzt jeder Fehler noch härter bestraft.

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Wetterlage

Das Lincoln Financial Field ist ein offenes Stadion und damit spielt das Wetter eine wichtige Rolle. In den Vormittagsstunden des Samstags beträgt die prognostizierte Regenwahrscheinlichkeit 35 %, in den Mittagsstunden lässt sie nach. Am Nachmittag jedoch steigt sie wieder an. Die Temperaturen sollen in den Mittagsstunden auf 13 Grad klettern, ab dem Nachmittag aber wieder in den einstelligen Bereich fallen. Bezüglich der äußeren Umstände wird es also ein eher kühles Wochenende und es könnte sogar regnen.

Ausgangslage 450

Alle Augen werden sich auf das Duell zwischen Hunter Lawrence und Ken Roczen richten. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Eli Tomac (KTM) ist jetzt Titelverteidiger Cooper Webb (Yamaha) auf den 3. Tabellenplatz vorgerückt. Mit einem Rückstand von 22 Punkten ist er auch noch nicht aus dem Rennen und womöglich steht er am Ende sogar als lachender Dritter da.

Die Strecke in Philadelphia Foto: AMA Die Strecke in Philadelphia © AMA

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Meisterschaftsstand nach Event 14 von 17:

Hunter Lawrence (AUS), Honda, 286 Ken Roczen (D), Suzuki, 285, (-1) Cooper Webb (USA), Yamaha, 264, (-22) Eli Tomac (USA), KTM, 255, (-31) Justin Cooper (USA), Yamaha, 233, (-53) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 180, (-106) Joey Savatgy (USA), Honda, 176, (-110) Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 160, (-126) Justin Hill (USA), KTM, 148, (-138) Jorge Prado (E), KTM, 147, (-139)

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Die Ostküsten-Piloten gehen in Philadelphia in ihre 9. und vorletzte Meisterschaftsrunde. Wenn der neuseeländische Yamaha-Werksfahrer Cole Davies seinen Vorsprung von 21 auf 25 oder mehr Punkte ausbaut, kann er sich den Titel bereits vorzeitig sichern.

Meisterschaftsstand nach Event 8:

Cole Davies (NZL), Yamaha, 181 Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 160, (-21) Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 138, (-43) Coty Schock (USA), Yamaha, 119, (-62) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 116, (-65) Devin Simonson (USA), Yamaha, 106, (-75) Jo Shimoda (J), Honda, 100, (-81) Henry Miller (USA), Kawasaki, 76, (-105) Pierce Brown (USA), Yamaha, 63, (-118) Derek Kelley (USA), Kawasaki, 60, (-121)

So können die Rennen verfolgt werden:

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Zeitplan, Samstag, 25. April 2026*)

18:30 - 250 Gruppe C Qualifying

18:47 - 250 Gruppe B Qualifying

19:04 - 250 Gruppe A Qualifying

19:21 - 450 Gruppe A Qualifying

19:38 - 450 Gruppe B Qualifying

19:55 - 450 Gruppe C Qualifying

21:10 - 250 Gruppe C Qualifying

21:27 - 250 Gruppe B Qualifying

21:44 - 250 Gruppe A Qualifying

22:06 - 450 Gruppe A Qualifying

22:23 - 450 Gruppe B Qualifying

22:40 - 450 Gruppe C Qualifying

Sonntag, 26. April 2026:

00:30 - Eröffnung

Vorläufe:

01:06 - 250 Heat 1

01:20 - 250 Heat 2

01:34 - 450 Heat 1

01:48 - 450 Heat 2

LCQ:

02:23 - 250 LCQ

02:34 - 450 LCQ

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Finals:

02:55 - 250 Finale

03:29 - 450 Finale