Vorschau und Zeitplan: Saisonhöhepunkt in Daytona
Die Strecke im Infield des Daytona International Speedway bietet auch in diesem Jahr wieder viele Besonderheiten. Ken Roczen (Suzuki) kommt als Vorjahressieger auf den legendären Daytona Speedway.
US-Supercross
Der Kurs in Daytona bietet auch in diesem Jahr wieder einige BesonderheitenDer Kurs in Daytona bietet auch in diesem Jahr wieder einige BesonderheitenFoto: AMA
Der Kurs in Daytona bietet auch in diesem Jahr wieder einige Besonderheiten© AMA
Das Rennen im Infield des Daytona International Speedways gilt als der inoffizielle Höhepunkt der Saison. In Daytona ist vieles anders als sonst: Die Strecke ist länger, technisch anspruchsvoll und schnell, die Show spektakulär.
Das Event in Daytona ist immer auch eine gewaltige ShowDas Event in Daytona ist immer auch eine gewaltige ShowFoto: AMA
Das Event in Daytona ist immer auch eine gewaltige Show© AMA
Der Kurs Auch in Sachen Streckenlayout hat sich Track Designer Ricky Carmichael wieder etwas Besonderes einfallen lassen: Die Startgerade verläuft direkt auf die Haupttribüne zu, gefolgt von einer langgezogenen Rechtskurve, eine weitere schnelle gerade, die dann in die erste Rhythmussektion mündet. Unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten verlangen ständiges Anpassen. Dazu kommen zwei Sandsektionen. Die Whoops in Daytona sind für ihren hohen Schwierigkeitsgrad bekannt: Wer bei den hohe Wellen ins Straucheln gerät, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit abfliegen. Ohne perfektes Setup geht in Daytona gar nichts.
Wetteraussichten Am Freitag und in der Nacht zum Samstag könnte es ein paar Regenschauer geben. Tagsüber sollte es am Daytona Beach in Florida allerdings trocken bleiben, auch wenn eine Regenwahrscheinlichkeit von 20 Prozent vorhergesagt ist.
Chase Sexton nicht am Start Chase Sexton wird in Daytona leider nicht am Start stehen. Der Kawasaki-Werksfahrer stürzte im Vorbereitungstraining auf das Rennen und zog sich Verletzungen im unteren Rückenbereich und der Hüfte zu.
Hunter Lawrence startet erneut mit dem redplate Der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence holte vor einer Woche in Arlington seinen ersten Sieg in der Supercross-Premium-Kategorie. Sein Vorsprung ist mit 4 Punkten allerdings denkbar knapp und Eli Tomac (KTM) war in Daytona immer gut.
Ken Roczen (Suzuki): 2025 den 'burnout' vergessen Ken Roczen kommt als Vorjahressieger nach Daytona und auch ihm lag in der Vergangenheit die technisch anspruchsvolle Strecke. Allerdings vergaß er im vergangenen Jahr den obligatorischen 'burnout' des Siegers. Das könnte der Deutsch-Amerikaner in diesem Jahr gerne nachholen, nicht nur für die Fans an der Strecke, sondern auch für die Fans im fernen Europa. 450 Meisterschaftsstand nach Event 7 von 17:
  1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 149
  2. Eli Tomac (USA), KTM, 145 (-4)
  3. Cooper Webb (USA), Yamaha, 133 (-16)
  4. Ken Roczen (D), Suzuki, 131 (-18)
  5. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 122 (-27)
  6. Justin Cooper (USA), Yamaha, 112 (-37)
  7. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 87 (-62)
  8. Jason Anderson (USA), Suzuki, 84 (-65)
  9. Joey Savatgy (USA), Honda, 80 (-69)
  10. Aaron Plessinger (USA), KTM, 79 (-70)
  11. Jorge Prado (E), KTM, 73, (-76)
Ostküstenmeisterschaft nach Rotlicht-Debakel Die Ostküstenmeisterschaften gehen in Daytona in ihre zweite Meisterschaftsrunde. Der Saisonauftakt in Arlington war überschattet vom Zwischenfall zwischen Jo Shimoda (Honda) und Pierce Brown (Yamaha). Die AMA revidierte das Ergebnis nicht, obwohl Brown das rote Warnsignal missachtete, Shimoda überholte und sich damit einen klaren Vorteil verschaffte. In Daytona wird Jo Shimoda natürlich alles daran setzen, die Hackordnung an der Tabellenspitze wieder herzustellen. Valentin Guillod hofft auf verbesserten Motor Nach seinem misslungenen US-Supercross-Debüt in Arlington hofft der schweizerische Yamaha-Privatier Valentin Guillod in Daytona auf Besserung. In dieser Woche wollte sein Team Gizmo Racing Yamaha einen verbesserten Motor beschaffen, der Abhilfe leisten soll. Zunächst geht es für Guillod darum, den Finaleinzug zu schaffen, alles Andere ist Bonus. 250 East Meisterschaftsstand East nach Runde 1:
  • Pierce Brown (USA), Yamaha, 25
  • Jo Shimoda (USA), Honda, 22 (-3)
  • Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 20 (-5)
  • Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 18 (-7)
  • Cole Davies (USA), Yamaha, 17 (-8)
  • Drew Adams (USA), Kawasaki, 16 (-9)
  • Coty Schock (USA), Yamaha, 15 (-10)
  • Devin Simonson (USA), Yamaha, 14 (-11)
  • Cullin Park (USA), Honda, 13 (-12)
  • Kyle Peters (USA), Yamaha, 12 (-13)
So können die Rennen verfolgt werden:
  • Ab 19 Uhr: race day live (kostenlos)
  • Livetiming (kostenlos)
  • Livestream (kostenpflichtig)
Zeitplan, Samstag, 28. Februar 2026*) Q1:
  • 18:30 – 250 Gruppe C Qualifying
  • 18:47 – 250 Gruppe B Qualifying
  • 19:04 – 250 Gruppe A Qualifying
  • 19:21 – 450 Gruppe A Qualifying
  • 19:38 – 450 Gruppe B Qualifying
  • 19:55 – 450 Gruppe C Qualifying
Q2:
  • 21:15 – 250 Gruppe C Qualifying
  • 21:32 – 250 Gruppe B Qualifying
  • 21:49 – 250 Gruppe A Qualifying
  • 22:06 – 450 Gruppe A Qualifying
  • 22:23 – 450 Gruppe B Qualifying
  • 22:40 – 450 Gruppe C Qualifying
Sontag, 1. März 2026
  • 00:30 – Eröffnung
Vorläufe:
  • 01:06 – 250 Lauf 1
  • 01:20 – 250 Lauf 2
  • 01:34 – 450 Lauf 1
  • 01:48 – 450 Lauf 2
Hoffnungsläufe:
  • 02:23 – 250 LCQ
  • 02:34 – 450 LCQ
Finals:
  • 02:55 – 250 Main Event East
  • 03:29 – 450 Main Event
*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr
Aktueller StandVoller Stand
  1. Fahrer
2026
Pos
Fahrer
Punkte
1
Hunter Lawrence
149
2
Eli Tomac
145
3
Cooper Webb
133
4
Ken Roczen
131
5
Chase Sexton
122
6
Justin Cooper
112
7
Joey Savatgy
95
8
Dylan Ferrandis
87
9
Jason Anderson
84
10
Aaron Plessinger
79
Mehr laden
