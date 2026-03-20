Vorschau und Zeitplan US Supercross in Birmingham (Alabama)
Die US Supercross-Meisterschaften gehen am kommenden Wochenende in ihre 10. Runde und in der 250er Klasse findet das erste von 3 East/West Showdown Events statt.
In Birmingham findet der 10. Meisterschaftslauf der Saison 2026 statt
In Birmingham findet der 10. Meisterschaftslauf der Saison 2026 statt© AMA
Am kommenden Wochenende findet im Protective Stadium von Birmingham (Alabama) der 10. Lauf der US Supercross-Meisterschaften statt. In der 250er Klasse findet das erste East-West-Showdown-Event der Saison statt, bei dem die Protagonisten der Ostküste gegen die Stars der Westküste antreten. Kurz gesagt: Haiden Deegan (Yamaha) wird sich in Birmingham mit Jo Shimoda (Honda) & co. auseinandersetzen müssen.
Da das relativ neue Protective Stadium offen gestaltet ist, sind für das kommende Wochenende Wetteraussichten von Relevanz. Bei Tageshöchstwerten von 27 Grad und wolkenlosem Himmel sind in Alabama für die Veranstaltung allerdings keinerlei Probleme zu erwarten. Ausgangslage 450 Nach seinem zweiten Saisonerfolg in Indianapolis konnte HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence nach 9 absolvierten Rennen seinen Vorsprung an der Tabellenspitze wieder auf 4 Punkte ausbauen. An der Spitze bleibt es also knapp. Cooper Webb (Yamaha) und Ken Roczen (Suzuki) müssen jetzt angreifen, um die Lücke von 25 bzw. 28 Punkten zur Spitze zu schließen, sonst fährt der Meisterschaftszug ohne sie ab.
Chase Sexton weiterhin nicht am Start Kawasaki-Werksfahrer Chase Sexton kann auch in Birmingham nicht am Startgatter stehen. Damit muss Chase die Supercross-Saison abhaken, denn er hat bereits jetzt einen Rückstand von 74 Punkten zur Spitze. Auch Dylan Ferrandis (Ducati) wird nach seiner Daumenverletzung nicht starten.
450 Meisterschaftsstand nach Event ) 9 von 17:
  1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 196
  2. Eli Tomac (USA), KTM, 192 (-4)
  3. Cooper Webb (USA), Yamaha, 171 (-25)
  4. Ken Roczen (D), Suzuki, 168 (-28)
  5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 140 (-56)
  6. Joey Savatgy (USA), Honda, 125 (-71)
  7. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 122 (-74)
  8. Aaron Plessinger (USA), KTM, 98 (-98)
  9. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 90 (-106)
  10. Jorge Prado (E), KTM, 89 (-107)
East/West Showdown Für die Ostküsten-Piloten wird das Birmingham-Event der 4. Meisterschaftslauf. Die Westküsten-Piloten werden zu ihrem 7. Rennen antreten. Beim East/West Showdown geht es natürlich immer ums Prestige, welches die bessere Meisterschaft ist.
Hohe Qualifikationshürden Für die Fahrer aus der zweiten Reihe wird der Einzug ins Abendprogramm bei einem East/West Showdown nochmals schwieriger. Das Erreichen des Vorlaufs entspricht der Finalqualifikation eines normalen Events. Für Fahrer wie Valentin Guillod (Yamaha) aus der Schweiz geht es also ­in erster Linie um das Erreichen des Abendprogramms. Meisterschaftsstand East nach Runde 3:
  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 64
  2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 63 (-1)
  3. Pierce Brown (USA), Yamaha, 62 (-2)
  4. Jo Shimoda (JPN), Honda, 62 (-2)
  5. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 55 (-9)
  6. Coty Schock (USA), Yamaha, 46 (-18)
  7. Devin Simonson (USA), Yamaha, 43 (-21)
  8. Cullin Park (USA), Honda, 40 (-24)
  9. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 38 (-26)
  10. Jalek Swoll (USA), Triumph, 27 (-37)
Meisterschaftsstand West nach Runde 6:
  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 143
  2. Max Anstie (GB), Yamaha, 108 (-35)
  3. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 107 (-36)
  4. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 107 (-36)
  5. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 101 (-42)
  6. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 97 (-46)
  7. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 92 (-51)
  8. Hunter Yoder (USA), Yamaha, 74 (-69)
  9. Parker Ross (USA), Yamaha, 70 (-73)
  10. Carson Mumford (USA), KTM, 60 (-83)
So können die Rennen verfolgt werden:
  • Ab 18 Uhr: Race Day Live (kostenlos)
  • Livetiming (kostenlos)
  • Livestream (kostenpflichtig)
Zeitplan, Samstag, 21. März 2026*)
  • 18:00 – Race Day Live
  • 18:04 – 250 East Qualifying
  • 18:21 – 250 West Qualifying
  • 18:38 – 450 Gruppe A Qualifying
  • 18:55 – 450 Gruppe B Qualifying
  • 19:12 – 450 Gruppe C Qualifying
  • 20:04– SMX Next Qualifying
  • 20:21– 250 Überlauf-Qualifying
  • 20:38– 250 West Qualifying
  • 20:55– 250 East Qualifying
  • 21:12– 450 Gruppe A Qualifying
  • 21:29– 450 Gruppe B Qualifying
  • 21:46– 450 Gruppe C Qualifying
  • 22:03– SMX Next Qualifying
  • 23:30– Eröffnung
Sonntag, 22. März 2026*)
Vorläufe:
  • 00:06– 250 West
  • 00:20– 250 East
  • 00:34– 450 Heat 1
  • 00:48– 450 Heat 2
  • 01:08– SMX Next Finale
LCQ
  • 01:23– 250 Last Chance Qualifier
  • 01:34– 450 Last Chance Qualifier
Finals:
  • 01:55– 250 East/West Showdown
  • 02:29– 450 Finale
*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr
EventsAlle US-Supercross Events
  • Vergangen
    Daytona
    Daytona International Speedway, USA
    28.02.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Indianapolis
    Lucas Oil Stadium, USA
    07.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Birmingham
    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Detroit
    Ford Field , USA
    28.03.2026
    Zum Event
  • St. Louis
    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
    Zum Event
