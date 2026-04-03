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Vorschau & Zeitplan Supercross St. Louis: Wird Ken Roczen weiter aufholen?

Die US-Supercross-Meisterschaften gehen am Osterwochenende in ihre 12. Runde. Nach seinem Sieg in Detroit konnte Ken Roczen (Suzuki) seinen Rückstand zur Spitze von 28 auf 14 Punkte verkürzen.

Thoralf Abgarjan
Von

US-Supercross

Die US-Supercross-Meisterschaften gastieren im Dome at America's Center
Die US-Supercross-Meisterschaften gastieren im Dome at America's Center
Foto: AMA
Die US-Supercross-Meisterschaften gastieren im Dome at America's Center
© AMA

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Im Artikel erwähnt

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Im überdachten 'Dome at America's Center' findet am kommenden Wochenende der 12. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften statt. Die Serie tritt jetzt in ihre entscheidende Phase. Eli Tomac hat wieder die Tabellenführung übernommen, aber in den USA wird spekuliert, dass der Red Bull KTM-Werksfahrer zurzeit unter einer Verletzung leidet. Tatsache ist, dass er vergangene Woche in Detroit nicht so angriffslustig wirkte wie sonst. Tomac selbst äußerte sich natürlich nicht. Das gehört zum Geschäft. Man will der Konkurrenz gegenüber keine Schwachstelle preisgeben. Ob sich die Gerüchte bestätigen, werden wir erst am Wochenende erfahren.

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Ken Roczen halbierte seinen Rückstand zur Spitze

HEP Progressive Suzuki-Pilot Ken Roczen hat nach seinem Sieg in Detroit viel Boden gutgemacht und seinen Rückstand zur Spitze von 28 auf 14 Punkte halbiert. HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence, der nach Crash und dem daraus resultierenden Bremsenproblem auf Platz 18 nur 4 Punkte aus Detroit mitnehmen konnte, steht jetzt unter Druck, denn der Titelkampf ist bei nur noch 6 verbleibenden Events wieder völlig offen.

Meisterschaftsstand nach Event 11 von 17:

  1. Eli Tomac (USA), KTM, 229

  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 225 (-4)

  3. Ken Roczen (D), Suzuki, 215 (-14)

  4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 203 (-26)

  5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 176 (-53)

  6. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 144 (-85)

  7. Joey Savatgy (USA), Honda, 138 (-91)

  8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 127 (-102)

  9. Jorge Prado (E), KTM, 113 (-116)

  10. Justin Hill (USA), KTM, 109 (-120)

  11. Dylan Ferrandis (F), Ducati, 102 (-127)

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Im Artikel erwähnt

Zweites East/West-Showdown-Event des Jahres

Die 250er-Piloten werden in St. Louis zu ihrem zweiten East/West-Showdown-Event antreten. Hier geht es ums Prestige, welche der beiden Regionalmeisterschaften die Nummer 1 ist. In Birmingham war zwar Haiden Deegan der Schnellste, der Star Racing Yamaha-Werksfahrer wurde aber bestraft, weil er in einer Splitlane die Fahrbahn wechselte. Für die Westküsten-Piloten ist das Rennen der 8. Meisterschaftslauf, die Ostküsten-Fahrer absolvieren ihr 6. Event.

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Beim East/West-Showdown gibt es andere Regeln als sonst: Die Top-20 der Zeittrainings schaffen es in den Vorlauf, der vergleichbar mit einem normalen Regional-Finale ist. Es findet jeweils ein Ost- und ein Westküstenvorlauf statt, aus denen sich die Top-9 direkt für das East/West-Showdown-Finale qualifizieren. Weitere 4 Fahrer kommen über das LCQ (Hoffnungslauf) ins Main Event.

Meisterschaftsstand East nach Runde 5:

  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 114

  2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 105 (-9)

  3. Jo Shimoda (J), Honda, 100 (-14)

  4. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 87 (-27)

  5. Coty Schock (USA), Yamaha, 77 (-37)

  6. Pierce Brown (USA), Yamaha, 63 (-51)

  7. Devin Simonson (USA), Yamaha, 57 (-57)

  8. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 51 (-63)

  9. Cullin Park (USA), Honda, 40 (-74)

  10. Derek Kelley (USA), Kawasaki, 39 (-75)

Meisterschaftsstand West nach Runde 7:

  1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 165

  2. Max Anstie (GBR), Yamaha, 123 (-42)

  3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 118 (-47)

  4. Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 110 (-55)

  5. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 107 (-58)

  6. Max Vohland (USA), Yamaha, 106 (-59)

  7. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 97 (-68)

  8. Hunter Yoder (USA), Yamaha, 84 (-81)

  9. Parker Ross (USA), Yamaha, 70 (-95)

  10. Joshua Varize (USA), Kawasaki, 62 (-103)

Der Kurs von St. Louis
Der Kurs von St. Louis
Foto: AMA
Der Kurs von St. Louis
© AMA

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So können die Rennen verfolgt werden:

Zeitplan, Samstag, 4. April 2026*)

  • 19:00 – Race Day Live

  • 18:47 – 250 Overflow Qualifying

  • 19:04 – 250 East Qualifying

  • 19:21 – 250 West Qualifying

  • 19:38 – 450 Gruppe A Qualifying

  • 19:55 – 450 Gruppe B Qualifying

  • 20:12 – 450 Gruppe C Qualifying

  • 21:14 – 250 Overflow Qualifying

  • 21:31 – 250 West Qualifying

  • 21:48 – 250 East Qualifying

  • 22:10 – 450 Gruppe A Qualifying

  • 22:27 – 450 Gruppe B Qualifying

  • 22:44 – 450 Gruppe C Qualifying

Sonntag, 5. April 2026

  • 00:30 – Eröffnung

Vorläufe:

  • 01:06 – 250 West Heat

  • 01:20 – 250 East Heat

  • 01:34 – 450 Heat 1

  • 01:48 – 450 Heat 2

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LCQ:

  • 02:21 – 250 Last Chance Qualifier

  • 02:32 – 450 Last Chance Qualifier

Finals:

  • 02:57 – 250 East/West-Showdown Main Event

  • 03:29 – 450 Main Event

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr

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  2. Startaufstellung

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Ken Roczen

Ken Roczen

Ken Roczen

Ken Roczen

94

23

21:43,672

55,337

25

02

Placeholder - Racer

Justin Cooper

Placeholder - Racer

Justin Cooper

32

23

+13,295

55,726

22

03

Hunter Lawrence

Hunter Lawrence

Hunter Lawrence

Hunter Lawrence

96

23

+19,629

56,537

20

04

Jorge Prado

Jorge Prado

Jorge Prado

Jorge Prado

26

23

+22,410

55,919

18

05

Placeholder - Racer

Cooper Webb

Placeholder - Racer

Cooper Webb

1

23

+23,868

56,564

17

06

Eli Tomac

Eli Tomac

Eli Tomac

Eli Tomac

3

23

+37,901

56,459

16

07

Placeholder - Racer

Joey Savatgy

Placeholder - Racer

Joey Savatgy

17

23

+42,605

57,097

15

08

Placeholder - Racer

Malcolm Stewart

Placeholder - Racer

Malcolm Stewart

27

23

+45,742

57,008

14

09

Placeholder - Racer

Garrett Marchbanks

Placeholder - Racer

Garrett Marchbanks

36

23

+59,973

57,244

13

10

Dylan Ferrandis

Dylan Ferrandis

Dylan Ferrandis

Dylan Ferrandis

14

22

+1 Runde

58,357

12

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  • Vergangen

    Detroit

    Ford Field , USA
    28.03.2026
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    St. Louis

    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
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    Nashville

    Nissan Stadium, USA
    11.04.2026
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  • Demnächst

    Cleveland

    Huntington Bank Field, USA
    18.04.2026
    Zum Event

  • Philadelphia

    Lincoln Financial Field, USA
    25.04.2026
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  1. Vergangen

    Detroit

    Ford Field , USA
    28.03.2026
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  2. Vergangen

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    04.04.2026
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  3. Demnächst

    Nashville

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    11.04.2026
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