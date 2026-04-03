Vorschau & Zeitplan Supercross St. Louis: Wird Ken Roczen weiter aufholen?

Im überdachten 'Dome at America's Center' findet am kommenden Wochenende der 12. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften statt. Die Serie tritt jetzt in ihre entscheidende Phase. Eli Tomac hat wieder die Tabellenführung übernommen, aber in den USA wird spekuliert, dass der Red Bull KTM-Werksfahrer zurzeit unter einer Verletzung leidet. Tatsache ist, dass er vergangene Woche in Detroit nicht so angriffslustig wirkte wie sonst. Tomac selbst äußerte sich natürlich nicht. Das gehört zum Geschäft. Man will der Konkurrenz gegenüber keine Schwachstelle preisgeben. Ob sich die Gerüchte bestätigen, werden wir erst am Wochenende erfahren.

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Ken Roczen halbierte seinen Rückstand zur Spitze

HEP Progressive Suzuki-Pilot Ken Roczen hat nach seinem Sieg in Detroit viel Boden gutgemacht und seinen Rückstand zur Spitze von 28 auf 14 Punkte halbiert. HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence, der nach Crash und dem daraus resultierenden Bremsenproblem auf Platz 18 nur 4 Punkte aus Detroit mitnehmen konnte, steht jetzt unter Druck, denn der Titelkampf ist bei nur noch 6 verbleibenden Events wieder völlig offen.

Meisterschaftsstand nach Event 11 von 17:

Eli Tomac (USA), KTM, 229 Hunter Lawrence (AUS), Honda, 225 (-4) Ken Roczen (D), Suzuki, 215 (-14) Cooper Webb (USA), Yamaha, 203 (-26) Justin Cooper (USA), Yamaha, 176 (-53) Chase Sexton (USA), Kawasaki, 144 (-85) Joey Savatgy (USA), Honda, 138 (-91) Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 127 (-102) Jorge Prado (E), KTM, 113 (-116) Justin Hill (USA), KTM, 109 (-120) Dylan Ferrandis (F), Ducati, 102 (-127)

Zweites East/West-Showdown-Event des Jahres

Die 250er-Piloten werden in St. Louis zu ihrem zweiten East/West-Showdown-Event antreten. Hier geht es ums Prestige, welche der beiden Regionalmeisterschaften die Nummer 1 ist. In Birmingham war zwar Haiden Deegan der Schnellste, der Star Racing Yamaha-Werksfahrer wurde aber bestraft, weil er in einer Splitlane die Fahrbahn wechselte. Für die Westküsten-Piloten ist das Rennen der 8. Meisterschaftslauf, die Ostküsten-Fahrer absolvieren ihr 6. Event.

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Beim East/West-Showdown gibt es andere Regeln als sonst: Die Top-20 der Zeittrainings schaffen es in den Vorlauf, der vergleichbar mit einem normalen Regional-Finale ist. Es findet jeweils ein Ost- und ein Westküstenvorlauf statt, aus denen sich die Top-9 direkt für das East/West-Showdown-Finale qualifizieren. Weitere 4 Fahrer kommen über das LCQ (Hoffnungslauf) ins Main Event.

Thema der Woche WM-Leader Kimi Antonelli: Der Lehrling wird bei Mercedes zum Meister George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot. Mathias Brunner Weiterlesen

Meisterschaftsstand East nach Runde 5:

Cole Davies (NZL), Yamaha, 114 Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 105 (-9) Jo Shimoda (J), Honda, 100 (-14) Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 87 (-27) Coty Schock (USA), Yamaha, 77 (-37) Pierce Brown (USA), Yamaha, 63 (-51) Devin Simonson (USA), Yamaha, 57 (-57) Nate Thrasher (USA), Yamaha, 51 (-63) Cullin Park (USA), Honda, 40 (-74) Derek Kelley (USA), Kawasaki, 39 (-75)

Meisterschaftsstand West nach Runde 7:

Haiden Deegan (USA), Yamaha, 165 Max Anstie (GBR), Yamaha, 123 (-42) Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 118 (-47) Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 110 (-55) Michael Mosiman (USA), Yamaha, 107 (-58) Max Vohland (USA), Yamaha, 106 (-59) Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 97 (-68) Hunter Yoder (USA), Yamaha, 84 (-81) Parker Ross (USA), Yamaha, 70 (-95) Joshua Varize (USA), Kawasaki, 62 (-103)

Der Kurs von St. Louis Foto: AMA Der Kurs von St. Louis © AMA

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So können die Rennen verfolgt werden:

Ab 19 : Race Day Live (kostenlose Übertragung der Zeittrainings, Anmeldung erforderlich)

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan, Samstag, 4. April 2026*)

19:00 – Race Day Live

18:47 – 250 Overflow Qualifying

19:04 – 250 East Qualifying

19:21 – 250 West Qualifying

19:38 – 450 Gruppe A Qualifying

19:55 – 450 Gruppe B Qualifying

20:12 – 450 Gruppe C Qualifying

21:14 – 250 Overflow Qualifying

21:31 – 250 West Qualifying

21:48 – 250 East Qualifying

22:10 – 450 Gruppe A Qualifying

22:27 – 450 Gruppe B Qualifying

22:44 – 450 Gruppe C Qualifying

Sonntag, 5. April 2026

00:30 – Eröffnung

Vorläufe:

01:06 – 250 West Heat

01:20 – 250 East Heat

01:34 – 450 Heat 1

01:48 – 450 Heat 2

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LCQ:

02:21 – 250 Last Chance Qualifier

02:32 – 450 Last Chance Qualifier

Finals:

02:57 – 250 East/West-Showdown Main Event

03:29 – 450 Main Event

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr

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