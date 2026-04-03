Vorschau & Zeitplan Supercross St. Louis: Wird Ken Roczen weiter aufholen?
Die US-Supercross-Meisterschaften gehen am Osterwochenende in ihre 12. Runde. Nach seinem Sieg in Detroit konnte Ken Roczen (Suzuki) seinen Rückstand zur Spitze von 28 auf 14 Punkte verkürzen.
Im überdachten 'Dome at America's Center' findet am kommenden Wochenende der 12. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften statt. Die Serie tritt jetzt in ihre entscheidende Phase. Eli Tomac hat wieder die Tabellenführung übernommen, aber in den USA wird spekuliert, dass der Red Bull KTM-Werksfahrer zurzeit unter einer Verletzung leidet. Tatsache ist, dass er vergangene Woche in Detroit nicht so angriffslustig wirkte wie sonst. Tomac selbst äußerte sich natürlich nicht. Das gehört zum Geschäft. Man will der Konkurrenz gegenüber keine Schwachstelle preisgeben. Ob sich die Gerüchte bestätigen, werden wir erst am Wochenende erfahren.
Ken Roczen halbierte seinen Rückstand zur Spitze
HEP Progressive Suzuki-Pilot Ken Roczen hat nach seinem
Meisterschaftsstand nach Event 11 von 17:
Eli Tomac (USA), KTM, 229
Hunter Lawrence (AUS), Honda, 225 (-4)
Ken Roczen (D), Suzuki, 215 (-14)
Cooper Webb (USA), Yamaha, 203 (-26)
Justin Cooper (USA), Yamaha, 176 (-53)
Chase Sexton (USA), Kawasaki, 144 (-85)
Joey Savatgy (USA), Honda, 138 (-91)
Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 127 (-102)
Jorge Prado (E), KTM, 113 (-116)
Justin Hill (USA), KTM, 109 (-120)
Dylan Ferrandis (F), Ducati, 102 (-127)
Zweites East/West-Showdown-Event des Jahres
Die 250er-Piloten werden in St. Louis zu ihrem zweiten East/West-Showdown-Event antreten. Hier geht es ums Prestige, welche der beiden Regionalmeisterschaften die Nummer 1 ist. In Birmingham war zwar Haiden Deegan der Schnellste, der Star Racing Yamaha-Werksfahrer wurde aber bestraft, weil er in einer Splitlane die Fahrbahn wechselte. Für die Westküsten-Piloten ist das Rennen der 8. Meisterschaftslauf, die Ostküsten-Fahrer absolvieren ihr 6. Event.
Beim East/West-Showdown gibt es andere Regeln als sonst: Die Top-20 der Zeittrainings schaffen es in den Vorlauf, der vergleichbar mit einem normalen Regional-Finale ist. Es findet jeweils ein Ost- und ein Westküstenvorlauf statt, aus denen sich die Top-9 direkt für das East/West-Showdown-Finale qualifizieren. Weitere 4 Fahrer kommen über das LCQ (Hoffnungslauf) ins Main Event.
Meisterschaftsstand East nach Runde 5:
Cole Davies (NZL), Yamaha, 114
Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 105 (-9)
Jo Shimoda (J), Honda, 100 (-14)
Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 87 (-27)
Coty Schock (USA), Yamaha, 77 (-37)
Pierce Brown (USA), Yamaha, 63 (-51)
Devin Simonson (USA), Yamaha, 57 (-57)
Nate Thrasher (USA), Yamaha, 51 (-63)
Cullin Park (USA), Honda, 40 (-74)
Derek Kelley (USA), Kawasaki, 39 (-75)
Meisterschaftsstand West nach Runde 7:
Haiden Deegan (USA), Yamaha, 165
Max Anstie (GBR), Yamaha, 123 (-42)
Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 118 (-47)
Ryder DiFrancesco (USA), Husqvarna, 110 (-55)
Michael Mosiman (USA), Yamaha, 107 (-58)
Max Vohland (USA), Yamaha, 106 (-59)
Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 97 (-68)
Hunter Yoder (USA), Yamaha, 84 (-81)
Parker Ross (USA), Yamaha, 70 (-95)
Joshua Varize (USA), Kawasaki, 62 (-103)
So können die Rennen verfolgt werden:
Ab 19 :
Race Day Live(kostenlose Übertragung der Zeittrainings, Anmeldung erforderlich) Livetiming(kostenlos) Livestream(kostenpflichtig)
Zeitplan, Samstag, 4. April 2026*)
19:00 – Race Day Live
18:47 – 250 Overflow Qualifying
19:04 – 250 East Qualifying
19:21 – 250 West Qualifying
19:38 – 450 Gruppe A Qualifying
19:55 – 450 Gruppe B Qualifying
20:12 – 450 Gruppe C Qualifying
21:14 – 250 Overflow Qualifying
21:31 – 250 West Qualifying
21:48 – 250 East Qualifying
22:10 – 450 Gruppe A Qualifying
22:27 – 450 Gruppe B Qualifying
22:44 – 450 Gruppe C Qualifying
Sonntag, 5. April 2026
00:30 – Eröffnung
Vorläufe:
01:06 – 250 West Heat
01:20 – 250 East Heat
01:34 – 450 Heat 1
01:48 – 450 Heat 2
LCQ:
02:21 – 250 Last Chance Qualifier
02:32 – 450 Last Chance Qualifier
Finals:
02:57 – 250 East/West-Showdown Main Event
03:29 – 450 Main Event
*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr
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