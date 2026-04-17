Vorschau & Zeitplan: Triple-Crown Event-in Cleveland - holt Ken Roczen auf?
Die US-Supercross-Meisterschaften gastieren am kommenden Wochenende in Cleveland (Ohio) zum dritten Triple-Crown-Event der Saison. Titelanwärter Ken Roczen (Suzuki) hat einen Rückstand von 10 Punkten.
US-Supercross
In Cleveland wird der 14. Lauf der US-Supercrossmeisterschaften ausgetragen
In Cleveland wird der 14. Lauf der US-Supercrossmeisterschaften ausgetragen© AMA
Der 14. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in Cleveland (Ohio) findet wieder in den frühen Nachmittagsstunden Ortszeit statt, d.h. er kann in Europa komfortabel in den Abendstunden des Samstags verfolgt werden. Nach Houston und Indianapolis wird in Cleveland das dritte und letzte Rennen der Saison im Triple-Crown-Format ausgetragen.
Wird Cleveland ein Schlammrennen? Das Huntington Bank Field von Ohio ist ein offenes Stadion. Deshalb sind die Wettervorhersagen von Interesse und diese sagen Bewölkung mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 40 % voraus. In Cleveland fand bisher nur ein einziges Supercross-Rennen statt. Im Jahre 1995 gewann Jeremy McGrath im früheren Cleveland Municipal Stadium.
In Cleveland könnte es am Samstag regnen
In Cleveland könnte es am Samstag regnen© Thoralf Abgarjan
Die Titelrivalen: Lawrence, Roczen und Tomac Die Ausgangslage in der 450er-Klasse bleibt extrem spannend. Nach 13 von 17 absolvierten Läufen reist der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence mit einem Vorsprung von 10 Punkten gegenüber Ken Roczen (Suzuki) an. Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac hat nach seinem unglücklich verlaufenen Finale in Nashville vor einer Woche nun einen Rückstand von 15 Punkten zur Spitze. Sowohl Roczen als auch Tomac dürfen jetzt in der Endphase der Meisterschaften keinesfalls den Anschluss an Hunter Lawrence verlieren.
Die Strecke in Cleveland
Die Strecke in Cleveland© AMA
Im Spannungsfeld des Triple Crowns Triple Crown bedeutet für alle Beteiligten dreifaches Risiko bei 3 Starts in 3 Finalrennen. Der kleinste Fehler wird sofort bestraft. Jetzt wird es darum gehen, wer die Nerven behält und dem Druck standhält. Einerseits müssen alle Favoriten weiterhin auf Angriff setzen und pushen, andererseits darf sich besonders in dieser Phase der Meisterschaften keiner der Titelaspiranten einen Fehler erlauben.
450 Meisterschaftsstand nach Event 13 von 17:
  1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 270
  2. Ken Roczen (D), Suzuki, 260, (-10)
  3. Eli Tomac (USA), KTM, 255, (-15)
  4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 242, (-28)
  5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 213, (-57)
  6. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 162, (-108)
  7. Joey Savatgy (USA), Honda, 159, (-111)
  8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 145, (-125)
  9. Jorge Prado (E), KTM, 140, (-130)
  10. Justin Hill (USA), KTM, 134, (-136)
In der 250er-Klasse bringt der neuseeländische Star Racing Yamaha-Werksfahrer Cole Davies einen Vorsprung von 19 Punkten mit. Seth Hammaker (Kawasaki), gegen den in Nashville eine umstrittene Strafe wegen Abkürzens der Strecke verhängt wurde, muss nun alles auf eine Karte setzen, um seine Titelchancen aufrechtzuerhalten.
250 East Meisterschaftsstand nach Event 7:
  1. Cole Davies (NZL), Yamaha, 161
  2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 142, (-19)
  3. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 121, (-40)
  4. Coty Schock (USA), Yamaha, 103, (-58)
  5. Jo Shimoda (JPN), Honda, 100, (-61)
  6. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 91, (-70)
  7. Devin Simonson (USA), Yamaha, 91, (-70)
  8. Henry Miller (USA), Kawasaki, 64, (-97)
  9. Pierce Brown (USA), Yamaha, 63, (-98)
  10. Nicholas Romano (USA), Kawasaki, 46, (-115)
So können die Rennen verfolgt werden:
  • Ab 15 Uhr: Race Day Live (kostenlos)
  • Livetiming (kostenlos)
  • Livestream (kostenpflichtig)
Zeitplan, Samstag, 18. April 2026*)
  • 15:00 – Race Day Live
  • 15:04 – 250 Gruppe A Qualifying
  • 15:21 – 450 Gruppe A Qualifying
  • 15:38 – 450 Gruppe B Qualifying
  • 15:55 – 450 Gruppe C Qualifying
  • 16:22 – 250 Gruppe C Qualifying
  • 16:39 – 250 Gruppe B Qualifying
  • 16:56 – 250 Gruppe A Qualifying
  • 17:18 – 450 Gruppe A Qualifying
  • 17:35 – 450 Gruppe B Qualifying
  • 17:52 – 450 Gruppe C Qualifying
LCQ:
  • 18:19 – 250 LCQ
  • 18:29 – 450 LCQ
20:30 – Eröffnung Finals:
  • 21:06 – 250 Finale 1
  • 21:31 – 450 Finale 1
  • 22:12 – 250 Finale 2
  • 22:33 – 450 Finale 2
  • 23:09 – 250 Finale 3
  • 23:36 – 450 Finale 3
*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr
EventsAlle US-Supercross Events
  • Vergangen
    St. Louis
    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Nashville
    Nissan Stadium, USA
    11.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Cleveland
    Huntington Bank Field, USA
    18.04.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Philadelphia
    Lincoln Financial Field, USA
    25.04.2026
    Zum Event
  • Denver
    Empower Field at Mile High, USA
    02.05.2026
    Zum Event
