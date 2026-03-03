Weiter zum Inhalt
WSX-Weltmeister Jason Anderson pausiert nach Gewaltdelikt und Verhaftung

FIM Supercross-Weltmeister Jason Anderson wurde am 15. Dezember 2025 wegen eines Gewaltdelikts gegen seine Ehefrau verhaftet und tritt auf unbestimmte Zeit vom Wettbewerb zurück.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross

Jason Anderson gab seinen Rücktritt auf unbestimmte Zeit bekannt
Jason Anderson gab seinen Rücktritt auf unbestimmte Zeit bekannt
Foto: AMA
Jason Anderson gab seinen Rücktritt auf unbestimmte Zeit bekannt
© AMA

Am 13. Dezember wurde HEP-Suzuki-Werksfahrer Jason Anderson in Kapstadt (Südafrika) zum WSX-Weltmeister gekürt. Zwei Tage später, am 15. Dezember, soll die Polizei in Orlando Orange County (Florida) einen Notruf erhalten haben. Anderson geriet in einen Streit mit seiner Ehefrau, der eskaliert sein soll. Sie gab an, dass sie geschlagen und am Hals gepackt wurde. Anderson wurde vor Ort von der Polizei festgenommen und wegen Körperverletzung angeklagt.

Schon in Daytona nicht am Start

Am vergangenen Wochenende in Daytona stand Anderson nicht am Start. Offiziell wurden gesundheitliche Gründe zur Begründung angegeben. Hauptgrund dürfte aber seine Verhaftung sein, die erst jetzt ans Licht kam.

«Ich möchte direkt über die aktuelle Situation sprechen», erklärte Anderson. «Für meine Handlungen übernehme ich die volle Verantwortung und es tut mir wirklich leid für den Schmerz, den ich meiner Frau und meiner Familie zugefügt habe.»

«Für meine Handlungen übernehme ich die volle Verantwortung.»

Jason Anderson

Rücktritt auf unbestimmte Zeit

«Wir bitten jetzt um die Wahrung unserer Privatsphäre», erklärte er weiter. «Ich will mich jetzt auf meine Familie konzentrieren und trete auf unbestimmte Zeit zurück, um ihr meine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Ich will daran arbeiten, der Ehemann und Vater zu sein, den sie verdient haben.»

Jason Anderson wird vorläufig nicht starten
Jason Anderson wird vorläufig nicht starten
Foto: AMA
Jason Anderson wird vorläufig nicht starten
© AMA

HEP Suzuki bestätigt Andersons Rückzug

Das Pipes Motorsport-Team kommentierte: «Die Pipes Motorsports Group gibt bekannt, dass Jason Anderson sich auf unbestimmte Zeit vom Supercross zurückzieht, um persönliche, familiäre und laufende medizinische Angelegenheiten zu lösen. Diese Entscheidung wurde mit Jason und seinem Managementteam getroffen.»

