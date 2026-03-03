WSX-Weltmeister Jason Anderson pausiert nach Gewaltdelikt und Verhaftung
FIM Supercross-Weltmeister Jason Anderson wurde am 15. Dezember 2025 wegen eines Gewaltdelikts gegen seine Ehefrau verhaftet und tritt auf unbestimmte Zeit vom Wettbewerb zurück.
Am 13. Dezember wurde HEP-Suzuki-Werksfahrer Jason Anderson in Kapstadt (Südafrika) zum
Schon in Daytona nicht am Start
Am vergangenen Wochenende in Daytona stand Anderson nicht am Start. Offiziell wurden gesundheitliche Gründe zur Begründung angegeben. Hauptgrund dürfte aber seine Verhaftung sein, die erst jetzt ans Licht kam.
«Ich möchte direkt über die aktuelle Situation sprechen», erklärte Anderson. «Für meine Handlungen übernehme ich die volle Verantwortung und es tut mir wirklich leid für den Schmerz, den ich meiner Frau und meiner Familie zugefügt habe.»
Rücktritt auf unbestimmte Zeit
«Wir bitten jetzt um die Wahrung unserer Privatsphäre», erklärte er weiter. «Ich will mich jetzt auf meine Familie konzentrieren und trete auf unbestimmte Zeit zurück, um ihr meine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Ich will daran arbeiten, der Ehemann und Vater zu sein, den sie verdient haben.»
HEP Suzuki bestätigt Andersons Rückzug
Das Pipes Motorsport-Team kommentierte: «Die Pipes Motorsports Group gibt bekannt, dass Jason Anderson sich auf unbestimmte Zeit vom Supercross zurückzieht, um persönliche, familiäre und laufende medizinische Angelegenheiten zu lösen. Diese Entscheidung wurde mit Jason und seinem Managementteam getroffen.»
