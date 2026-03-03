WSX-Weltmeister Jason Anderson pausiert nach Gewaltdelikt und Verhaftung

Am 13. Dezember wurde HEP-Suzuki-Werksfahrer Jason Anderson in Kapstadt (Südafrika) zum WSX-Weltmeister gekürt . Zwei Tage später, am 15. Dezember, soll die Polizei in Orlando Orange County (Florida) einen Notruf erhalten haben. Anderson geriet in einen Streit mit seiner Ehefrau, der eskaliert sein soll. Sie gab an, dass sie geschlagen und am Hals gepackt wurde. Anderson wurde vor Ort von der Polizei festgenommen und wegen Körperverletzung angeklagt.

Schon in Daytona nicht am Start

Am vergangenen Wochenende in Daytona stand Anderson nicht am Start. Offiziell wurden gesundheitliche Gründe zur Begründung angegeben. Hauptgrund dürfte aber seine Verhaftung sein, die erst jetzt ans Licht kam.

«Ich möchte direkt über die aktuelle Situation sprechen», erklärte Anderson. «Für meine Handlungen übernehme ich die volle Verantwortung und es tut mir wirklich leid für den Schmerz, den ich meiner Frau und meiner Familie zugefügt habe.»

Rücktritt auf unbestimmte Zeit

«Wir bitten jetzt um die Wahrung unserer Privatsphäre», erklärte er weiter. «Ich will mich jetzt auf meine Familie konzentrieren und trete auf unbestimmte Zeit zurück, um ihr meine volle Aufmerksamkeit zu schenken. Ich will daran arbeiten, der Ehemann und Vater zu sein, den sie verdient haben.»

Jason Anderson wird vorläufig nicht starten Foto: AMA Jason Anderson wird vorläufig nicht starten © AMA

HEP Suzuki bestätigt Andersons Rückzug