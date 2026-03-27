Zeitumstellung: Vorschau und Zeitplan 11. Lauf US-Supercross in Detroit
Die US-Supercross-Meisterschaften gehen am kommenden Wochenende im Ford Field von Detroit in die 11. Meisterschaftsrunde. Hunter Lawrence (HRC) bringt einen Vorsprung von 9 Punkten mit nach Michigan.
Die Strecke im Ford Field von Detroit
Im überdachten Ford Field von Detroit (Michigan) gehen die US-Supercross-Meisterschaften in ihre 11. von insgesamt 17 Meisterschaftsrunden.
Zeitumstellung auf Sommerzeit In der Nacht von Samstag auf Sonntag beginnt die Sommerzeit. Die Uhr wird um 2 Uhr nachts auf 3 Uhr vorgestellt. Das ist der Grund, weshalb das 250er Finale nach europäischer Zeit gegen 2 Uhr beginnt, während das direkt folgende 450er Finale formal erst anderthalb Stunden später beginnt. Das liegt an der Zeitumstellung. Das 450er Finale findet direkt im Anschluss an das 250er Main Event statt. Jett Lawrence weiter Tabellenführer Der australische HRC-Werksfahrer Hunter Lawrence bringt nach seinem dritten Saisonerfolg in Birmingham einen Vorsprung von 9 Punkten mit nach Michigan. Ken Roczen (Suzuki) rangiert mit 31 Punkten Rückstand auf Rang 3. Der Thüringer muss jetzt seine Chance nutzen. In Birmingham war er über weite Strecken der schnellste Fahrer im Feld, doch ein misslungener Start zerstörte seine Chancen. Nur wenn es ihm in dieser Phase der Meisterschaft gelingt, wieder Boden gutzumachen, bleibt er im Titelkampf. Red Bull KTM-Werksfahrer Eli Tomac konnte in Birmingham zeigen, dass er auch an schlechten Tagen Nerven und Übersicht behält. Obwohl er sich nach einem Zwischenfall im Vorlauf erst über das LCQ qualifizieren konnte, beendete er den Tag auf dem 3. Podiumsrang, was eine meisterhafte Leistung war.
Meisterschaftsstand nach Event 10 von 17:
  1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 221
  2. Eli Tomac (USA), KTM, 212 (-9)
  3. Ken Roczen (D), Suzuki, 190 (-31)
  4. Cooper Webb (USA), Yamaha, 187 (-34)
  5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 158 (-63)
  6. Joey Savatgy (USA), Honda, 125 (-96)
  7. Chase Sexton (USA), Kawasaki, 122 (-99)
  8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 107 (-114)
  9. Jorge Prado (E), KTM, 104 (-117)
  10. Aaron Plessinger (USA), KTM, 99 (-122)
Die 250er Ostküsten-Meisterschaften gehen in Detroit in ihre 5. Meisterschaftsrunde. Der neuseeländische Star Racing Yamaha-Pilot Cole Davies führt mit einem Vorsprung von 6 Punkten vor Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker. Jo Shimoda (Honda) hat auf Platz 3 einen Rückstand von 9 Punkten. Der Japaner muss jetzt attackieren, um seine Titelchancen zu wahren.
Meisterschaftsstand East nach Runde 4:
  1. Cole Davies (NZ), Yamaha, 89
  2. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 83 (-6)
  3. Jo Shimoda (JPN), Honda, 80 (-9)
  4. Daxton Bennick (USA), Husqvarna, 71 (-18)
  5. Pierce Brown (USA), Yamaha, 63 (-26)
  6. Coty Schock (USA), Yamaha, 59 (-30)
  7. Devin Simonson (USA), Yamaha, 54 (-35)
  8. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 50 (-39)
  9. Cullin Park (USA), Honda, 40 (-49)
  10. Caden Dudney (USA), Yamaha, 34 (-55)
So können die Rennen verfolgt werden:
  • Ab 18 Uhr: Race Day Live (kostenlos)
  • Livetiming (kostenlos)
  • Livestream (kostenpflichtig)
Zeitplan, Samstag, 28. März 2026*)
  • 17:30 – 250 Gruppe C Qualifying
  • 17:47 – 250 Gruppe B Qualifying
  • 18:00 – Race Day Live
  • 18:04 – 250 Gruppe A Qualifying
  • 18:21 – 450 Gruppe A Qualifying
  • 18:38 – 450 Gruppe B Qualifying
  • 18:55 – KTM Junior Racing Freies Training
  • 19:58 – 250 Gruppe C Qualifying
  • 20:15 – 250 Gruppe B Qualifying
  • 20:32 – 250 Gruppe A Qualifying
  • 20:49 – 450 Gruppe A Qualifying
  • 21:09 – 450 Gruppe B Qualifying
  • 21:26 – KTM Junior Racing Qualifying
  • 23:30 – Eröffnung
Sonntag, 29. März 2026 Vorläufe:
  • 00:06 – 250 Vorlauf 1
  • 00:20 – 250 Vorlauf 2
  • 00:34 – 450 Vorlauf 1
  • 00:48 – 450 Vorlauf 2
LCQ:
  • 01:21 – 250 Last Chance Qualifier
  • 01:32 – 450 Last Chance Qualifier
Finals:
  • 01:57 – 250 Finale
  • 02:00 – Umstellung auf Sommerzeit
  • 03:29 – 450 Finale
*) Angaben in MEZ, MESZ und ohne Gewähr
EventsAlle US-Supercross Events
  • Vergangen
    Indianapolis
    Lucas Oil Stadium, USA
    07.03.2026
    Zum Event
  • Vergangen
    Birmingham
    Protective Stadium, USA
    21.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    Detroit
    Ford Field , USA
    28.03.2026
    Zum Event
  • Demnächst
    St. Louis
    The Dome at America's Center, USA
    04.04.2026
    Zum Event
  • Nashville
    Nissan Stadium, USA
    11.04.2026
    Zum Event
