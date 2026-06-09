Vespa: Jubiläumseditionen zum 80-jährigen Jubiläum der Italinità-Ikone

Am 23. April 1946 begann mit der Patentanmeldung der Vespa eine

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aussergewöhnliche Erfolgsgeschichte. Was einst als mutige Idee im italienischen

Pontedera entstand, um einem Land nach dem Krieg preisgünstige Mobilität zu ermöglichen,

entwickelte sich zu einem weltweiten Symbol für Freiheit, Stil und Optimismus.

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Als zugängliches und unkompliziertes Fortbewegungsmittel für Menschen aller Generationen

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Mathias Brunner Weiterlesen

prägte die Vespa die urbane Mobilität nachhaltig und setzte neue Massstäbe. Über acht

Jahrzehnte hinweg wurde sie zum Ausdruck des jeweiligen Zeitgeistes, zum Kultobjekt und

zur Ikone italienischer Kreativität, Innovation und Lebensfreude. Zum 80-jährigen Jubiläum feiert Vespa diese einzigartige Geschichte mit der Sonderedition «Vespa 80th».

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Die Vespa Primavera 80th und die Vespa GTS 80th greifen die ursprünglichen

Elemente des einzigartigen Stils dieser Ikone wieder auf. Die exklusive Farbgebung der Vespa 80th-Serie zeichnet sich durch einen einzigartigen pastellgrünen Farbton aus, der an die Farbgebung der ersten Vespa, überhaupt, der Vespa 89 vom Frühjahr 1946 erinnert. Die Designsprache der Vespa 80th-Serie spiegelt die Werte der Nachkriegszeit wider – Praktikabilität und Funktionalität –, die ein ebenso einfaches wie revolutionäres Design prägten. Auch die Felgen sind von den ersten Vespas aus dem Jahr 1946 inspiriert und ebenfalls in dem ikonischen Pastellgrün lackiert, wobei ihr Design die geschlossene Stahlpresskonstruktion der Räder aus jener Zeit neu interpretiert.

Vespa GTS 80th: Eine Ikone italienischer Lebenskunst feiert Jubiläum Foto: Piaggio Vespa GTS 80th: Eine Ikone italienischer Lebenskunst feiert Jubiläum © Piaggio

Das Modell Vespa Primavera 80th 125 ist zum Preis von 5750 € (Schweiz Fr. 5595.-, Österreich 6199 €) erhältlich, während die Vespa GTS 80th 310 für 7950 € (Schweiz Fr. 7295.-, Österreich 8599 €) angeboten wird.

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Das 80-jährige Jubiläum der Vespa wird vom 25. bis 28. Juni 2026 in Rom gefeiert. Erwartet werden Zehntausende von Vespa-Enthusiasten aus aller Welt, um dieses universelle Symbol für Schönheit, Eleganz und Lebensfreude zu zelebrieren. Das Vespa Village am Foro Italico wird das Herzstück einer Veranstaltung bilden, die das spektakulärste Ereignis in der Geschichte der Vespa werden soll.