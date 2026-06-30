Völlig abgehoben: Veloce Aperion mit Achtzylinder-Zweitakter

Präsentiert wurde die Veloce Motorcycles Aperion als nicht funktionsfähiger Vorserien-Aufbau an der Motorradausstellung Bike Shed Moto Show in London. Damit acht 125er Zylinder der Aprilia RS125 ihre Power in ein gemeinsames Getriebe einleiten können, musste ein Meisterwerk der Mechanik geschaffen werden.

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Zwei V4-Kurbelgehäuse sind arrangiert zu so etwas wie einem halben Sternmotor, wobei jedes V4-Kurbelgehäuse zwei Kurbelwellen enthält. Diese treiben über Zwischenwellen Kupplung und Getriebe an. Die Gemischaufbereitung erfolgt über insgesamt acht Flachschiebervergaser. Nur schon das Arrangement für das synchrone Hochziehen der Flachschieber ist ein Kunstwerk der Mechanik.

Fast unmöglich: Unterbringung von acht Resonanzauspuffen im Motorrad Foto: Veloce Motorcycles Fast unmöglich: Unterbringung von acht Resonanzauspuffen im Motorrad © Veloce Motorcycles

Ein weiteres Kunstwerk musste geschaffen werden bei der Unterbringung der acht Resonanz-Auspuffkammern im beschränkten Bauraum eines Motorrads. Das war möglich dank dem Einsatz modernster 3D-Druckertechnologie: Die Auspuffe sind gefertigt aus Metallpulver, gesintert per Laser. Veloce Motorcycles nennt als Höchstleistung 280 PS bei 12.000/min, was realistischen 35 PS pro Zylinder entspricht. Der Motor wiegt 105 kg.

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Das Fahrwerk integriert den Motor als tragendes Element. Gitterrohr-Hilfsrahmen tragen Lenkkopf und Heck. Die mächtige Einarmschwinge ist direkt im Motorgehäuse gelagert, deren Federbein liegt unter dem Motor, betätigt über eine Schubstange. Vergleichsweise konventionell sind die Vorderradführung mit USD-Gabel und die Bremsen. Der Kühler ist unter dem Sitz im Heck untergebracht.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Weiterlesen

1000 ccm Zweitakt, 280 PS bei 12.000/min, Motorgewicht 105 kg Foto: Veloce Motorcycles 1000 ccm Zweitakt, 280 PS bei 12.000/min, Motorgewicht 105 kg © Veloce Motorcycles

Veloce Motorcycles will 2027 eine Kleinserie auflegen, zum Stückpreis von 78.000 £ (90.000 €), und diese in England per Einzelabnahme zum Strassenverkehr zulassen. Eine Strassenzulassung für Europa dürfte so ein Motorrad (administrative Trickserien ausgenommen) nie, nie, niemals bekommen.