Futuristisches Cruiser-Konzept: Voge CU-X Plug-in-Hybrid auf der CIMA

Die chinesische Motorradmesse CIMA, und damit das Äquivalent zur europäischen EICMA, findet jährlich im Vorfeld zum europäischen Vorbild statt. Und während in ihrer Anfangszeit vor allem Kopien westlicher Motorräder um die Publikumsgunst buhlten, zeigen CF Moto, QJ Motor und Co. längst, welche Ideen chinesische Ingenieure heutzutage für die Zukunft auf zwei Rädern haben.

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Bei der jüngsten Ausgabe der Messe in Chongqing zeigte Voge, Schwestermarke von BMW-Produktionspartner Loncin, eine Konzeptstudie mit der Bezeichnung CU-X. Zwar dürfte diese vorerst als eine Fingerübung für die Designer der Marke gelten: Verlässliche technische Daten liegen nicht vor, und ohnehin scheint die Studie ein bislang nicht fahrbereites Showmodell zu sein. Jedoch zeigt der CU-X, wie sich die Marke aus Chongqing zukünftige Antriebskonzepte auf zwei Rädern vorstellt, und springt damit auf den Zug der Hybridisierung auf, wie es auch Kawasaki mit der Z7 Hybrid bereits in Serie tut und auf den auch Honda mit der anstehenden V3R mit ihrem E-Kompressor setzt.

Wichtigster Unterschied: In den Gedankenspielen der Chinesen ist eine Plug-in-Hybrid-Lösung das Herz des CU-X, bei der das Verbrenner-Herz des Cruisers mit einem extern aufladbaren Elektroantrieb kombiniert wird. Damit wäre eine Serienversion prädestiniert für emissionsfreie Fahrten in der Stadt, ohne auf Reichweite durch den großvolumigen Tank verzichten zu müssen. Größter Nachteil: In einer möglichen Serienversion würde das Konzept mit massiven Gewichtsnachteilen einhergehen. Ein konzeptbedingtes Problem, das sich in einem Cruiser jedoch am ehesten verschmerzen ließe.

Optisch setzt die Studie mit ihrem langgezogenen Profil, der niedrigen Sitzbank und dem großen Tank auf klassische Cruiser-Elemente. Trotzdem unterstreichen futuristische Stilelemente wie die Scheinwerfer in 3D-Optik, die skulpturierte Abgasanlage und das fein ausgearbeitete Chassis den Anspruch der Voge-Designer auf originelle Lösungen.

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Lösungen, die auch die Voge-Ingenieure finden müssten, sollte der CU-X in Serie gehen sollen. Bislang hat sich Voge zu Produktionsplänen nicht geäußert.