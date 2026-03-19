WeRideAsOne: Die grosse Ducati-Parade

Die diesjährige Ausgabe der Ducati-Paraden findet am Samstag, den 9. Mai, statt. Tausende Ducatisti in mehr als 65 Ländern starten gleichzeitig ihre Motoren, um ihre Leidenschaft für Ducati zu teilen und Seite an Seite auf den Straßen ihrer Städte zu fahren, die sich dabei in eine große rote Formation zu Ehren des Herstellers aus Borgo Panigale verwandeln.

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Eine Parade, die im Jahr 2026 eine besondere Bedeutung erhält, da Ducati in diesem Jahr das 100-jährige Bestehen feiern kann. #WeRideAsOne wird damit zum ersten gemeinsamen Event der Feierlichkeiten und ebnet den Weg für die World Ducati Week, das große Treffen der Ducatisti, das vom 3. bis 5. Juli stattfindet. Zu dieser Feier treffen sich Ducati-Enthusiasten aus aller Welt in Misano.

Die Ducatisti sind gleich doppelt eingeladen, sich weltweit auf den Straßen zu treffen und die Motoren für das große Event im Juli warmlaufen zu lassen. Tickets für die WDW2026 sind bereits auf der offiziellen Website erhältlich, inklusive dem "Early Advantage"-Angebot mit begrenzten Sonderkonditionen bis zum 25. März.

WeRideAsOne verpasst kein Ducati-Enthusiast Foto: Ducati WeRideAsOne verpasst kein Ducati-Enthusiast © Ducati

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Am 9. Mai erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm mit Paraden, Ausfahrten und Unterhaltung, die #WeRideAsOne zu einem unvergesslichen Ereignis machen. Ducati Händler und Ducati Official Clubs gestalten dafür individuelle Programme in jeder Stadt. Höhepunkt ist die große Parade – eine lange Kolonne von Ducatis und Scrambler Ducatis, die weltweit bekannte Orte in Rot tauchen sollen.

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