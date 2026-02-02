World Ducati Week 2026: Die grosse Party zum 100. Jubiläum

Es wird das Highlight des Jahres für jeden Ducatista: Das Jahr 2026 markiert das Centenario, das hundertjährige Jubiläum von Ducati. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet die World Ducati Week WDW an der Adria, die wie üblich nach einem Jahr Pause wieder stattfindet. Besonders symbolträchtig ist der Samstag, 4. Juli 2025 – exakt der Tag, an dem das Unternehmen vor einem Jahrhundert gegründet wurde. In Misano wird dieser Geburtstag mit einer globalen Gemeinschaft zelebriert, die Generationen von Motorradfans verbindet.

Das Herzstück des Wochenendes ist traditionell die Verbindung zum Rennsport. Ducati Corse, derzeit das Mass der Dinge in der MotoGP und Superbike-WM, wird prominent vertreten sein. Das Highlight für die Fans bleibt das «Race of Champions». In diesem Jahr wartet das Rennen mit einem neuen, noch professionelleren Format auf: Am Samstag finden das freie Training und das Qualifying statt, bevor am Sonntag das eigentliche Rennen der Ducati-Stars gestartet wird. Ein hochkarätiges Startfeld ist garantiert.

Gottgleiche Verehrung der Spitzenfahrer durch die Ducati-Jünger Foto: Ducati Gottgleiche Verehrung der Spitzenfahrer durch die Ducati-Jünger © Ducati

Abseits der Rennaction bietet das Programm alles, was das Herz begehrt. Von Testfahrten aktueller Modelle über Technik-Talks mit Ingenieuren und Designern bis hin zu den legendären Abendveranstaltungen im Fahrerlager. Ein Fixpunkt ist die grosse Parade – der spektakuläre Motorrad-Wurm, der eine komplette Runde auf dem GP-Kurs dreht und anschliessend die Strassen flutet.

Der frühe Vogel…

Für Schnellentschlossene lohnt sich der frühe Kauf: Die erste Verkaufsphase «Early Advantage» läuft bis zum 25. März und bietet vergünstigte Tarife. Ein Dreitages-Pass für Biker kostet in dieser Phase 125 Euro, für Besucher 95 Euro. Mitglieder der Ducati Official Clubs (D.O.C.) profitieren von zusätzlichen Rabatten und zahlen für das gesamte Wochenende lediglich 80 Euro. Ab dem 26. März gelten dann die regulären Preise.

Besonders grosszügig zeigt sich Ducati bei der Nachwuchsförderung: Jugendliche bis 18 Jahre zahlen lediglich einen symbolischen Euro Eintritt. Teilnehmer, die von ausserhalb Europas anreisen, erhalten den Zugang sogar komplett kostenlos – eine Hommage an die weltweite Fangemeinde. Wer den Trip nach Italien plant, kann zudem das Werk und das Museum in Borgo Panigale zu Sonderkonditionen besuchen. Die Tickets sind ausschliesslich digital und personalisiert über die Ducati-Website erhältlich.

Nach Einbruch der Dunkelheit geht die Party erst richtig los Foto: Ducati Nach Einbruch der Dunkelheit geht die Party erst richtig los © Ducati

