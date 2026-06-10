Akropolis-Rallye Griechenland zieht auf den Peloponnes um

Die erste Wertungsprüfung (Super-Sonderprüfung) wird als besonderes Spektakel im neuen «Ellinikon Sports Park» in Athen ausgerichtet.Ein neues Kapitel beginnt für die Akropolis-Rallye: Der griechische Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft (24. bis 29. Juni 2026) wird neu zentral mit dem Zentrum auf den Peloponnes ausgefahren.

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«The Ellinikon Experience Park» stellt das größte europäische Stadterneuerungsprojekt mit einer Fläche von 287.000 Quadratmetern dar. Das einzigartige Sport- und Wellnesszentrum mit modernen Einrichtungen, intelligenter Infrastruktur und nachhaltigem Design soll sich zu einem Wahrzeichen von Griechenland und international entwickeln.. Sie soll zudem als wegweisenden Projekt auch das neue weltoffene Gesicht Athens und Griechenlands widerspiegeln..

Griechenland-Sieger 2025: Ott Tänak im Hyundai Foto: Red Bull Griechenland-Sieger 2025: Ott Tänak im Hyundai © Red Bull

Die erste Wertungsprüfung verspricht ein ganz besonderes Spektakel und wird auf Asphalt über eine Gesamtlänge von 1,86 Kilometer ausgetragen. Sie wird im Dual-Layout-Format veranstaltet, bei dem zwei Rallye-Fahrzeuge parallel gegeneinander antreten. Der Zuschauerzugang ist kostenlos. Die speziell angelegten Zuschauerbereiche entlang der Strecke bieten einen ungehinderten Blick auf das Geschehen.

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Die Ausgabe 2026 markiert zudem eine neue Ära für die Rallye. Nach fünf Jahren in Lamia verlegt die Veranstaltung ihren zentralen Standort auf den Peloponnes, wobei der Servicepark in der Hellenic Army Engineering School in Loutraki direkt am Meer untergebracht wird. Die Strecke wird Attika, den Peloponnes und Zentralgriechenland umfassen, was den gesamtnationalen Charakter der Veranstaltung stärkt und der Rallye eine neue geografische Identität verleiht.

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Mathias Brunner Weiterlesen

Die Route der Rallye umfasst 17 Wertungsprüfungen, die nach dem Start auf Asphalt im weiteren Verlauf auf Schotterterrain ausgefahren wird. Die Gesamtdistanz der WPs beträgt 320 Kilometer.