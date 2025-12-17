Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallyesport

  4. /

  5. WRC

  6. /

  7. News

Werbung

Armstrong von M-Sport-Ford für Rally1-Programm nominiert

Jon Armstrong verstärkt neben Josh McErlean das WM-Rallye-Team von M-Sport für Saison 2026.

Martin Gruhler

Von

WRC

Jon Armstrong und Shane Byrne fahren Rallye-WM für M-Sport-Ford
Jon Armstrong und Shane Byrne fahren Rallye-WM für M-Sport-Ford
Foto: Ford
Jon Armstrong und Shane Byrne fahren Rallye-WM für M-Sport-Ford
© Ford

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Der Ire wird im Ford Puma-Rally1 zusammen mit seinen Kollegen Josh McErlean zugleich die Motorsport Rallye Ireland Rally Academy vertreten.

Werbung

Werbung

Armstrong hat in den letzten beiden Saisons mit M-Sport an der Rallye-Europameisterschaft teilgenommen und Ende 2025 mit einem Ford Fiesta Rally2 zwei Siege in Folge in Kroatien und Wales errungen.

Der 31-Jährige hatte sich zunächst zum Ziel gesetzt gehabt für 2026 in die WRC2 aufzusteigen. Stattdessen wird er zusammen nun mit seinem Beifahrer Shane Byrne in allen 14 WM-Läufen in der Topkategorie starten.

Empfehlungen

«Ich bin natürlich sehr dankbar für die Gelegenheit, einen Rally1-Wagen zu fahren“, freut sich Armstrong. „Darauf habe ich seit meiner Kindheit hingearbeitet habe. Es ist definitiv ein Traum der wahr geworden ist jetzt in der höchsten Rallye-Klasse antreten zu können. Es gab Jahre in denen es nicht so gut gelaufen ist und wir waren nicht sicher waren, ob es jemals mit einem Engagement in der WM klappen würde. Wir sind in diesem Jahr aber eine sehr starke Saison in der Rallye-Europameisterschaft gefahren und haben unser Potenzial gezeigt».

Werbung

Werbung

«Ich bin sehr glücklich und äußerst dankbar gegenüber M-Sport, für das ich den größten Teil meiner Rallye-Karriere gefahren bin, sowie gegenüber der Motorsport Ireland Rally Academy - ohne sie wären wir definitiv nicht hier. Wir freuen uns sehr auf das kommende Jahr. Es wird viele schöne Momente geben, aber sicherlich auch einige Herausforderungen. Ich denke jedoch, dass wir gezeigt haben, dass wir uns diesen Herausforderungen stellen können. Wir müssen also einfach stark bleiben, Spaß haben und weiter vorankommen».

McErlean und sein Beifahrer Eoin Treacy fahren eine zweite Saison zu M-Sport zurück und wollen auf dem aufbauen, was sie 2025 gelernt haben.

Die Nachricht bestätigt, dass Gregoire Munster seinen Werksvertrag verloren hat. Der Luxemburger erwägt Optionen um in der WRC2 an den Start gehen zu können. Der Überraschungsmann beim WM-Finale in Saudi Arabien Martiņ Sesks könnte ein ähnliches Teilzeitprogramm wie 2025 fahren.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Sébastien Ogier

Sébastien Ogier

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

293

2

Elfyn Evans

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

289

3

Kalle Rovanperä

Kalle Rovanperä

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

256

4

Ott Tänak

Ott Tänak

Hyundai Motorsport

Hyundai Shell Mobis WRT

216

5

Thierry Neuville

Thierry Neuville

Hyundai Motorsport

Hyundai Shell Mobis WRT

194

6

Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

122

7

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

Hyundai Motorsport

Hyundai Shell Mobis WRT

115

8

Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

107

9

Oliver Solberg

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

71

10

Grégoire Munster

Grégoire Munster

M-Sport

M-Sport Ford World Rally Team

40

Events

Alle WRC Events

  • Vergangen

    Central Europe Rally

    Bad Griesbach, Germany
    16. - 19.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Forum8 Rally Japan

    Aichi, Japan
    06. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Rally Saudi Arabia

    Jeddah, Saudi Arabia
    27. - 30.11.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Central Europe Rally

    Bad Griesbach, Germany
    16. - 19.10.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Forum8 Rally Japan

    Aichi, Japan
    06. - 09.11.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Rally Saudi Arabia

    Jeddah, Saudi Arabia
    27. - 30.11.2025
    Zum Event

Rallyesport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien