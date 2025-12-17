Armstrong von M-Sport-Ford für Rally1-Programm nominiert

Der Ire wird im Ford Puma-Rally1 zusammen mit seinen Kollegen Josh McErlean zugleich die Motorsport Rallye Ireland Rally Academy vertreten.

Armstrong hat in den letzten beiden Saisons mit M-Sport an der Rallye-Europameisterschaft teilgenommen und Ende 2025 mit einem Ford Fiesta Rally2 zwei Siege in Folge in Kroatien und Wales errungen.

Der 31-Jährige hatte sich zunächst zum Ziel gesetzt gehabt für 2026 in die WRC2 aufzusteigen. Stattdessen wird er zusammen nun mit seinem Beifahrer Shane Byrne in allen 14 WM-Läufen in der Topkategorie starten.

«Ich bin natürlich sehr dankbar für die Gelegenheit, einen Rally1-Wagen zu fahren“, freut sich Armstrong. „Darauf habe ich seit meiner Kindheit hingearbeitet habe. Es ist definitiv ein Traum der wahr geworden ist jetzt in der höchsten Rallye-Klasse antreten zu können. Es gab Jahre in denen es nicht so gut gelaufen ist und wir waren nicht sicher waren, ob es jemals mit einem Engagement in der WM klappen würde. Wir sind in diesem Jahr aber eine sehr starke Saison in der Rallye-Europameisterschaft gefahren und haben unser Potenzial gezeigt».

«Ich bin sehr glücklich und äußerst dankbar gegenüber M-Sport, für das ich den größten Teil meiner Rallye-Karriere gefahren bin, sowie gegenüber der Motorsport Ireland Rally Academy - ohne sie wären wir definitiv nicht hier. Wir freuen uns sehr auf das kommende Jahr. Es wird viele schöne Momente geben, aber sicherlich auch einige Herausforderungen. Ich denke jedoch, dass wir gezeigt haben, dass wir uns diesen Herausforderungen stellen können. Wir müssen also einfach stark bleiben, Spaß haben und weiter vorankommen».

McErlean und sein Beifahrer Eoin Treacy fahren eine zweite Saison zu M-Sport zurück und wollen auf dem aufbauen, was sie 2025 gelernt haben.