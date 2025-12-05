Das Trio Paddon, Lappi und Sordo ersetzt Tänak bei Hyundai

Das Trio wird sich in der nächsten Saison neben Thierry Neuville und Adrien Fourmaux den dritten Hyundai i20 N Rally1 teilen. Ott Tänaks Entscheidung, sich bis mindestens 2026 aus der Rallye-Weltmeisterschaft zurückzuziehen - bekannt gegeben am Vorabend der Rallye Japan im November - hinterließ bei Hyundai plötzlich einen freien Platz.

Obwohl alle verfügbaren Optionen in Betracht gezogen wurden, wurde schnell klar, dass das Team Erfahrung gegenüber Jugend bevorzugen würde. Sordo und Lappi fuhren beide 2024 neben Andreas Mikkelsen in Teilzeit für Hyundai und haben daher aktuelle Erfahrung mit dem i20 N Rally1. Seit dem Verlust seines Vollzeit-Fahrerplatzes bei Hyundai hat Paddon Ende 2018 keinen Start mehr in der höchsten WRC-Klasse absolviert.

Alle drei Fahrer waren weiterhin in der Rally2 engagiert: Lappi fuhr dieses Jahr mit einem Skoda zum finnischen Titel, während Sordo Kris Meeke in Portugal mit einem i20 N Rally2 besiegte. Paddon gewann mit einem i20 N Rally2 den australischen Meistertitel und wurde 2023 und 2024 mit demselben Auto Europameister.

Die Verpflichtungen bedeuten, dass Hyundai drei erfahrene Fahrer gewinnt, die zusammen sechs Rallye-Weltmeisterschaftsläufe gewonnen haben, Sie sollen Neuville und Fourmaux bei der Jagd nach dem Herstellertitel unterstützen.

Paddon wird beim Saisonauftakt, der Rallye Monte Carlo, am Steuer sitzen, Lappi wird in Schweden das Steuer übernehmen und Sordo wird im April bei seiner Heimspiel, der Rallye Islas Canarias, zum ersten Mal im dritten Auto antreten. Wie sich das Trio den dritten Wagen darüber hinaus teilen wird, ist noch unklar.

Andrew Wheatley, Sportdirektor von Hyundai in der Rallye-WM, erklärte: «Mit Dani, EP und Hayden können wir auf ihre individuellen Stärken zurückgreifen, um unsere Ambitionen auf den Herstellertitel im nächsten Jahr zu unterstützen. Wir standen vor einer schwierigen Entscheidung – sollten wir uns für Erfahrung und Beständigkeit entscheiden oder einen aufstrebenden Star holen und ihn fördern?».

«Wir befinden uns jedoch im letzten Jahr der technischen Vorschriften für Rally1 und glauben, dass es richtig ist, Fahrer mit Kenntnissen über das Auto und das Team zu holen».

Paddons Abwesenheit aus der Aufstellung ist mit Abstand die längste der drei Fahrer – es ist acht Jahre her, seit er zuletzt die Werksfarben in der Rallye-WM trug. Aber er ist der Meinung, dass ihn seine Zeit in europäischen und nationalen Meisterschaften zu einem anderen Fahrer gemacht hat als bei seinem ersten Engagement im Team.

«Hyundai ist eine Marke, auf die ich nach zwölf Jahren sehr stolz bin und der ich treu bin, und jetzt in ein Rally1-Auto zu steigen, ist sehr aufregend», Paddon.

«Unsere Erwartungen sind klar: Wir wollen unser Bestes geben, um Hyundai, Thierry und Adrien in ihren jeweiligen Meisterschaften zu unterstützen und sicherzustellen, dass wir am Ende des Wochenendes so viele Herstellerpunkte wie möglich sammeln».

«Ich habe das Gefühl, dass ich ein ganz anderer Fahrer bin als vor acht Jahren, und dank der Erfahrungen, die ich weltweit in

verschiedenen Meisterschaften gesammelt habe, bin ich in einer guten Position, um diese Erfahrungen zu nutzen».

Lappi schien der Rallye-WM den Rücken gekehrt zu haben, kehrt nun aber an der Seite von Enni Mälkonen zurück, der endlich eine Rally1-Chance bekommt, nachdem er diese verpasst hatte, als Sami Pajari 2025 mit Toyota in die volle Saison aufstieg.

«Ich ging davon aus, dass ich mit der WRC fertig war, aber nach zahlreichen Gesprächen mit verschiedenen Leuten wusste ich, dass dies eine großartige Idee war», sagte Lappi. «Ich bin weiterhin in der finnischen Meisterschaft gefahren, was mir viel Spaß gemacht hat, aber Cyrils Anruf hat mich überrascht und mich zurückgebracht. Ich bin so aufgeregt wie ein kleiner Junge, wieder hinter das Steuer eines Rally1-Autos zu steigen, diesmal mit Enni – was für sie eine wunderbare neue Chance ist».

Sordos Rückkehr erfolgt 20 Jahre nach seiner ersten Top-Saison mit Citroën im Jahr 2006 und wird seine 12. mit Hyundai sein.

«Candido und ich hatten eine starke Saison im Hyundai i20 N Rally2, die mit dem portugiesischen Titel gekrönt wurde, was für uns eine fantastische Leistung war», sagte Sordo. «Wir können es kaum erwarten, diesen Schwung mit ins nächste Jahr zu nehmen, und ich bin zuversichtlich, dass wir ein konkurrenzfähiges Paket sein werden». Hyundai bestätigte wie erwartet auch, dass Adrien Fourmaux 2026 weiterhin Vollzeit im zweiten Auto fahren wird.

