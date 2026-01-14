M-Sport präsentiert neue Lackierung für die Rallye-WM

Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig.
In Anlehnung an die Lackierung von 2004/05, die den Ford Focus vor zwei Jahrzehnten zierte, ist das diesjährige Farbschema weiß mit grünen, blauen und sogar gelben Akzenten gehalten.
Nicht mehr zu sehen ist das Red Bull-Logo, das nun nur noch auf dem Toyota GR Yaris-Rally1 des amtierenden Weltmeisters Sébastien Ogier zu sehen ist. Stattdessen ist das MS-RT-Branding nun stärker hervorgehoben. M-Sport Road Technology ist der langjährige Partner des Teams, der Stil- und Designelemente aus dem Rallyesport auf Straßenfahrzeuge überträgt. Auch der Sponsor Safety Culture genießt eine verbesserte Sichtbarkeit und ist sowohl auf der Motorhaube als auch am Heck zu sehen.
Da die Fahrer Josh McErlean und Jon Armstrong von der Motorsport Ireland Rally Academy die gesamte Saison für M-Sport bestreiten, ist das Motorsport Ireland-Logo neben dem Castrol-Logo an der Seite und an der Unterseite der Motorhaube zu sehen.
Die grünen und blauen Akzente an der Vorderseite des Autos sind ebenfallsan die Lackierung der Motorsport Ireland Rally Academy angelehnt. Sie wurde von vielen ihrer Fahrer verwendet, darunter auch McErlean, bevor er letztes Jahr ins WM-Team von M-Sport wechselte.
