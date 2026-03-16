Die Rallye-WM kehrt mit der Rallye Schottland nach Großbritannien zurück
Die Rallye Schottland wird in der Region Aberdeen ausgefahren und beendet eine achtjährige Pause für britische Rallye-WM-Fans. Die Veranstaltung knüpft an eine traditionsreiche Geschichte an.
Ein Vertrag für drei Veranstaltungen ab 2027 wurde jetzt veröffentlicht. Genutzt werden für den WM-Lauf Schotterprüfungen in der Grafschaft Aberdeenshire im Nordosten des Landes.
Die Rallye Schottland stellt zugleich den erste Auftritt des WM-Rallye-Trosses in Schottland seit der Ausrichtung der RAC-Rallye im Jahre 1995 dar. Obwohl der britische Weltmeisterschaftlauf damals sein Zentrum im englischen Chester hatte, wurden Straßen in den Grenzgebieten genutzt. Eine rein schottische Wertungsprüfung wurde mit der Wauchope gefahren. Grenzüberschreitende WPs gab es im Kielder Forest, darunter Broomylinn und Kershope.
Ein genaues Datum für die Rallye Schottland im Kalender für 2027 steht noch nicht fest. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein traditioneller Termin im Herbst für eine Veranstaltung gefunden wird. Die P&J Live Arena in Aberdeen könnte für einen Indoor-Servicepark oder gar eine Prüfung genutzt werden.
David Richards, Vorsitzender von Motorsport UK, dem Dachverband des britischen Motorsports, erläuterte: «Rallyesport hat in der Geschichte des britischen Motorsports schon immer einen besonderen Platz eingenommen. Für mich persönlich war und ist er ein wichtiger Teil meines Lebens».
«Da ich die Rallye-Weltmeisterschaft aus dem Inneren eines Rallyewagens selbst erlebt habe, weiß ich genau, wie einzigartig die Atmosphäre einer Rallye in Großbritannien sein kann. Die Wälder und dann vor allem die Fans und die außergewöhnliche Gemeinschaft aus Freiwilligen und Motorsportclubs, die diese Veranstaltungen so besonders machen».
«Wir sind der schottischen Regierung, dem Stadtrat von Aberdeen und dem Aberdeenshire Council unglaublich dankbar für ihr Engagement für diese Veranstaltung. Ihre Unterstützung hat es ermöglicht, die Rallye-Weltmeisterschaft zurück nach Großbritannien zu holen, Schottland wird eine spektakuläre Kulisse für das nächste große Kapitel dieser Geschichte bieten».
Malcom Wilson, der stellvertretende FIA-Präsident für den Sport, freute sich: «Das ist eine großartige Nachricht für die Rallye-Weltmeisterschaft. Sie zeigt deutlich auf, in welche positive Richtung wir uns derzeit bewegen. Das Vereinigte Königreich blickt auf eine unglaubliche Tradition und Leidenschaft für unseren Sport zurück. Die Rückkehr der Rallye-WM nach Schottland ist die Fortsetzung einer langen und erfolgreichen Historie».
«Da wir 2027 mit neuen Regeln, leichter zur Verfügung stehenden Fahrzeugen und mehr Teams in eine neue Ära der Rallye-WM eintreten, ist es fantastisch festzustellen, dass bei Veranstaltern, Regierungen und natürlich den Fans der große Wille vorhanden ist, neue WM-Läufe auszurichten. «Gemeinsam mit Motorsport UK, dem WRC-Promoter und den lokalen Veranstaltern freuen wir uns sehr darauf, diese Pläne in die Tat umzusetzen».
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Zwar hat Schottland noch nie einen kompletten Rallye-WM ausgerichtet, doch die Geschichte des Landes in mit dem Sport schon lange eng verwoben: Die Schotten Colin McRae, Derek Ringer und Robert Reid haben alle den Weltmeistertitel errungen.
In Anlehnung an ein Modell, welches die Rallye-WM-Läufe von 2000 bis 2019 in Wales ermöglichte, stammen die Investitionen für die Rallye Scottland von der schottischen Regierung, der Stadt Aberdeen und dem Aberdeenshire Council.
Der schottische Wirtschaftsminister Richard Lochhead sieht sowohl nationale als auch lokale Vorteile: «Schottland genießt einen immer besseren Ruf als Austragungsort für Veranstaltungen von Weltklasse. Die Rallye Schottland wird unser Land auf der internationalen Sportbühne präsentieren, die Gemeinden begeistern und Schottland weltweit bekannt machen».
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