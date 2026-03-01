Die Welt des Rallyesports trauert um Lancia Stratos-Legende Sandro Munari

Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Werbung
Munari wurde in Cavarzere nahe Venedig geboren und trug den Spitznamen «Il Drago» (der Drache) . Er war Synonym für den Aufstieg von Lancia im Rallyesport, Er spielte eine zentrale Rolle dabei, den Hersteller Lancia in der Rallye-Weltmeisterschaft zu etablieren. Sein Name ist untrennbar mit dem Lancia Stratos HF verbunden. Der Stratos war das Auto, an dessen Entwicklung er entscheidend mitwirkte und mit dem er viele seiner Siege erringen konnte.
Werbung
Werbung
Vier Gesamtsiege bei der Rallye Monte Carlo zusammen mit seinen Beifahrer Mario Mannucci, darunter drei Siege in Folge von 1975 bis 1977 - zeigt seine große fahrerische Klasse auf. Im Jahre 1977 sicherte er sich den FIA-Cup für Rallyefahrer, den Vorläufer der heutigen FIA-Weltmeisterschaft für Rallyefahrer.
Seine Erfolge reichten über Monte Carlo hinaus. Munari hatte sich bereits vor der Gründung der Rallye-Weltmeisterschaft einen Namen gemacht, als er 1967 die Tour de Corse und 1972 die Rallye Monte Carlo in einem Lancia Fulvia gewinnen konnte. In 1972 Jahr stellte er seine Vielseitigkeit unter Beweis, als er be der Targa Florio (Sportwagenweltmeisterschaft) auf Sizilien zusammen mit Arturo Merzario auf einem Ferrari 312 PB triumphierte.
Werbung
Werbung
In der Rallye-WM fuhr Munari mit dem Stratos weitere Gesamterfolge bei Veranstaltungen wie der Rallye Sanremo, der Rallye Portugal und der Tour de Corse ein. Er trug damit maßgeblich zur Erringung von mehreren Titeln für Lancia in der Weltmeisterschaft bei. Insgesamt gewann der sieben Rallye-WM-Läufe.
Am vergangenen Wochenende fand in Kuala Lumpur das große MotoGP-Saisonstartevent statt. SPEEDWEEK.com-Autor Adam Wheeler mit einer Bewertung der visuell opulenten Eröffnungsveranstaltung.
Weiterlesen
Auch nach seinem Rücktritt vom Spitzenrennsport blieb Munari dem Sport eng verbunden und trat regelmäßig bei historischen Rallyes und Jubiläumsfeiern auf - insbesondere bei denen, die dem Stratos gewidmet waren.
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach