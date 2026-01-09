Erstmals im Formelrennsport: Kalle Rovanperä startet in Waikato/Neuseeland

In einem ersten Schritt wird der Finne an der von Toyota Gazoo Racing unterstützten Meisterschaft teilnehmen, um seinen Umstellungsprozess vom Rally1-WM-Auto in den Formel-Rennsport zu beginnen. Rovanperä hofft als zweifacher Rallye-Weltmeister es auch an die Spitze des Formel-Rundstreckenrennsports zu schaffen.

Nach der Bestätigung seines Rücktritts vom Rallyesport machte der 25-jährige Finne deutlich, dass er sein Augenmerk auf den Aufstieg in die höchsten Klassen des Einsitzer-Rennsports richtet mit dem Engagement in der japanischen Super Formula in diesem Jahr.

Seine Karriere im Einsitzer-Rennsport beginnt bei Hitech in der hoch angesehenen Toyota FR Oceania Trophy an diesem Wochenende. Die Meisterschaft 2026 wird an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden ausgetragen, mit zwei Rennen auf der Nordinsel Neuseelands und zwei auf der Südinsel. Das Abschlussrennen hat von der FIA das Prädikat eines Grand Prix-Rennen erhalten, welches als der 70. Großer Preis von Neuseeland im Highlands Motorsport Park ausgetragen wird.

Blondschopf Rovanperä nutzt Neuseeland als Sprungbrett nach Japan Foto: Toyota NZ Blondschopf Rovanperä nutzt Neuseeland als Sprungbrett nach Japan © Toyota NZ

Alle Rennstrecken der Meisterschaft sind für ihre anspruchsvollen und gnadenlosen Eigenschaften hoch angesehen und bieten den Fahrern den perfekten Trainingsplatz, um sich auf die Saison in der nördlichen Hemisphäre vorzubereiten.

Die neuseeländische Meisterschaft wird für den Blondschopf die Gelegenheit, mehr Erfahrung im Rundstreckenrennsport zu sammeln, der sich 2024 auf Rennen im Porsche GT3 Cup beschränkte, als er sich nach dem Gewinn der Weltmeisterschaften 2022 und 2023 eine Auszeit vom Vollzeit-Rallyesport gönnte.

Rovanperä kam 2020 im Alter von nur 19 Jahren als Fahrer von Toyota in die Rallye-WM und setzte in den folgenden drei Jahren neue Maßstäbe in diesem Sport. Er wurde der jüngste Rallye-WM-Laufsieger Zeiten sowie der jüngste Weltmeister aller Zeiten, als er einen Tag nach seinem 22. Geburtstag bei der Rallye Neuseeland seinen ersten Titel holte.

In der Castrol Toyota FR Oceania Trophy werden Einheitschassis des französischen Rennwagenherstellers Tatuus genutzt, die mit Zwei-Liter-Toyota-Turbomotoren mit etwa 285 PS angetrieben werden. Die Serie wird nun bereits in der 21. Saison ausgefahren.

Rovanperä wird an der japanischen Super Formula-Meisterschaft teilnehmen, die im April 2026 in Motegi beginnt, nur zwei Monate nach dem Ende seiner Saison in Neuseeland.

Rovanperä sollte während anfangs Dezember drei Tage lang Testtage in Super Formula für das KCMG-Team in einem Dallara-Toyota unternehmen. Er schaffte jedoch nur, die erste Vormittagssitzung zu absolvieren, bevor er sich unwohl fühlte und sich von dem weiteren Testprogramm zurückzog. Ein Schwindelkrankheit paroxysmaler Lagerungsschwindel hatte sein Sehvermögen und den Gleichgewichtssinn beeinträchtigt.

Um für die hochkarätige Super Formula, optimal vorbereitet zu sein, will Rovanperä die Rennen in Neuseeland dazu nutzen wichtige erste Monopostoerfahrungen im engen Pulverdampf-Rennverkehr zu generieren.

Rovanperä fährt für das britische Hightech-Team, das mit Toyota Gazoo eine Partnerschaft abgeschlossen hat. Teamkameraden sind die Japaner Jin Nakamura und Kanato Le sowie der Ire Fionn McLaughlin.

Der neu in das Formel 1-Team von Racing Bulls verpflichtete Arvid Lindblad gewann im Vorjahr die Neuseeland-Serie, die ihm als Wintertraining für seine Formel-2-Saison diente und zudem auch wichtige Superlizenzpunkte einbrachte. In 2023 triumphierte Charlie Wurz, Sohn von Alexander Wurz, in der Meisterschaft. Auf den Österreicher wird Rovanperä in dieser Saison ab April in der Super Formula treffen.

Tatuus-Toyota mit 285 PS: Rovanperä im neuen Arbeitsgerät in Waikato/NZ Foto: Toyota NZ Tatuus-Toyota mit 285 PS: Rovanperä im neuen Arbeitsgerät in Waikato/NZ © Toyota NZ

Vier Veranstaltungen mit jeweils zwei Läufen am Samstag und am Sonntag werden jetzt in Neuseelland an vier aufeinander folgenden Wochenenden ausgerichtet. Über 3000 Rennkilometer können somit zeitlich kompakt absolviert werden.

Bei einem freien Testtag vor dem Saisonaufgalopp am Wochende im Hampton Downs Motorsport Park tummelte Rovanperä sich am Donnerstag bereits in einem Feld mit 19 Fahrern.

Die Fans von Rovanperä können seine Formelrennen in der Kiwi-Meisterschaft im Internet verfolgen. Das Qualifying und Rennen werden auf dem YouTube-Kanal von Toyota Gazoo Racing übertragen.

Der Terminkalender

1. Hampton Downs Motorsport Park, Waikato, 8.-11. Januar 2026

2. Taupo International Motorsport Park, Taupo, 15.-18. Januar 2026

3. Teretonga Park, Invercargill, 22.-25. Januar 2026