Evans und Pajari beim Shakedown der Rallye Estland gemeinsam vorne
Gleich fünf Toyota wurden beim Auftakt des neunten Laufs der Rallye-Weltmeisterschaft auf der 4,08 Kilometer langen Piste an der Spitze der Zeitenliste notiert.
Der Meisterschaftsführende Elfyn Evans setzte beim Shakedown im Kastre-Distrikt ein kleines Ausrufezeichen, als er sich zusammen mit seinem Teamkollegen Sami Pajari die Bestzeit teilte.
„Natürlich wollen wir bei der Rally so hoch wie möglich punkten“, kommentierte Evans nach der ersten Gradmessung. „Die Veranstaltung wird wohl trockener verlaufen als wir es uns gewünscht hätten. Es aber es ist noch zu früh zu sagen, wie es an diesem Wochenende laufen wird.“
Pajari, der immer noch auf seinen ersten Rallye-WM-Lauf-Sieg teilte sich mit einer Zeit von 1.55,6 Minuten den Bestwert beim Aufgalopp.
Hinter dem Führungs-Duo komplettierten Takamoto Katsuta (-0,1 Sekunden) Vorjahressieger Oliver Solberg (-0,2) und der amtierende Weltmeister Sebastien Ogier (0,5)die Toyota-Vormachtstellung an der Spitze.
Das Hyundai-Trio mit Thierry Neuvielle (-0,8), Adrian Fourmaux (-1,1) und Esapekka Lappi (-1,3) belegte die Positionen sechs bis acht. Die weiteren Ränge belegten die M-Sport Ford-Piloten Jon Armstrong (-1,5), Josh Treacy und Martins Sesks, die gerade 0,2 Sekunden trennten.
Schnellster WRC2-Pilot war bei seinem Heimspiel Skoda-Pilot Robert Virves.
In diesem Jahr wird die Rallye Estland in einem kompakten Zeitrahmen ausgefahren. Nach dem Shakedown am Freitagmorgen werden am Nachmittag sieben der insgesamt 18 Wertungsprüfungen ausgefahren.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach