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Evans und Pajari beim Shakedown der Rallye Estland gemeinsam vorne

Gleich fünf Toyota wurden beim Auftakt des neunten Laufs der Rallye-Weltmeisterschaft auf der 4,08 Kilometer langen Piste an der Spitze der Zeitenliste notiert.

WRC

WM-Spitzenreiter Elfyn Evans ex aequo mit Bestzeit beim Shakedown
WM-Spitzenreiter Elfyn Evans ex aequo mit Bestzeit beim Shakedown
Foto: Red Bull
WM-Spitzenreiter Elfyn Evans ex aequo mit Bestzeit beim Shakedown
© Red Bull

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Der Meisterschaftsführende Elfyn Evans setzte beim Shakedown im Kastre-Distrikt ein kleines Ausrufezeichen, als er sich zusammen mit seinem Teamkollegen Sami Pajari die Bestzeit teilte.

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„Natürlich wollen wir bei der Rally so hoch wie möglich punkten“, kommentierte Evans nach der ersten Gradmessung. „Die Veranstaltung wird wohl trockener verlaufen als wir es uns gewünscht hätten. Es aber es ist noch zu früh zu sagen, wie es an diesem Wochenende laufen wird.“

Sami Pajari teilt sich Shakedown-Bestzeit
Sami Pajari teilt sich Shakedown-Bestzeit
Foto: Red Bull
Sami Pajari teilt sich Shakedown-Bestzeit
© Red Bull

Pajari, der immer noch auf seinen ersten Rallye-WM-Lauf-Sieg teilte sich mit einer Zeit von 1.55,6 Minuten den Bestwert beim Aufgalopp.

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Hinter dem Führungs-Duo komplettierten Takamoto Katsuta (-0,1 Sekunden) Vorjahressieger Oliver Solberg (-0,2) und der amtierende Weltmeister Sebastien Ogier (0,5)die Toyota-Vormachtstellung an der Spitze.

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Das Hyundai-Trio mit Thierry Neuvielle (-0,8), Adrian Fourmaux (-1,1) und Esapekka Lappi (-1,3) belegte die Positionen sechs bis acht. Die weiteren Ränge belegten die M-Sport Ford-Piloten Jon Armstrong (-1,5), Josh Treacy und Martins Sesks, die gerade 0,2 Sekunden trennten.

Schnellster WRC2-Pilot war bei seinem Heimspiel Skoda-Pilot Robert Virves.

In diesem Jahr wird die Rallye Estland in einem kompakten Zeitrahmen ausgefahren. Nach dem Shakedown am Freitagmorgen werden am Nachmittag sieben der insgesamt 18 Wertungsprüfungen ausgefahren.

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Team

Punkte

1

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

162

2

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

151

3

Sébastien Ogier

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

125

4

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

116

5

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

103

6

Thierry Neuville

Hyundai Shell Mobis WRT

95

7

Adrien Fourmaux

Hyundai Shell Mobis WRT

95

8

Hayden Paddon

-

21

9

Esapekka Lappi

-

21

10

Yohan Rossel

PH Sport

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