Ex-Weltmeister Ott Tänak neu Testfahrer für Toyota
Ende 2025 hatte sich der damalige Hyundai-Fahrer Ott Tänak aus der Rallye-WM zurückgezogen. Nun entwickelt der 38-jährige Este für Toyota das neue Auto für das ab 2027 geltende WM-Rallyereglement mit.
Nach dem WM-Finale in Saudi Arabien hatte der langjährige HyundaiPilot Tänak eine Pause mit seinem Rallye-WM-Engagement bekannt gegeben. Nun übernimmt Tänak als Test-und Entwicklungsfahrer eine wichtige Funktion in der Vorbereitung von Toyota für die Rallye-WM 2027. In dieser Woche hat er erstmals ein Testfahrzeug gefahren.
Tänak, der 2019 mit Toyota den Weltmeistertitel gewinnen konnte, war am Donnerstag und Freitag ganztägig wieder in einem Werkswagen bei einem Entwicklungstest in Kroatien unterwegs.
Tänak bestätigte, dass er für den Rest der Saison mit Toyota zusammenarbeiten wird. Er stellte aber heraus, dass die Testverpflichtung kein Comeback in die Rallye-WM bedeuten würde.
Vor Jahresende hatte Toyota informell informiert, dass man mit Tänak in Kontakt gestanden habe.
Tänak bestätigte nun den Kollegen von dirtfish.com eine von Toyota kürzlich gemachte Anfrage, die er nun angenommen hat.
«Ich hatte mir eine Auszeit genommen. Natürlich ist es schön meine eigenen Dinge wieder machen zu können. Jetzt ergab sich aber die Gelegenheit mit Toyota und ich bin begeistert dabei zu sein».
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«Es ist eine schöne Balance, meine eigene Zeit zu haben aber auch und gleichzeitig wieder Rallye-Autos zu fahren».
«Heute (Donnerstag) war mein erster Tag im Auto und es war ein voller Tag mit viel Fahrzeit - morgen machen wir dasselbe. Das Auto hat bereits ziemlich viele Kilometer hinter sich, es ist also nicht mehr so, als wären es die ersten Fahrten».
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