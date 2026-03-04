Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallyesport

  4. /

  5. WRC

  6. /

  7. News

Werbung

F1-Weltmeister Lando Norris mit WRC2-Champion Oliver Solberg im Rallyeauto

Monte Carlo-Sieger unter sich: F1-McLaren-Pilot Lando Norris pilotierte in der Vorwoche einen Toyota GR Yaris Rally2 mit dem Rallye-WM-Auftaktsieger Oliver Solberg auf dem Beifahrersitz.

Martin Gruhler

Von

WRC

Monte Carlo-Sieger: F1-Weltmeister Norris und WRC2-Champion Solberg
Monte Carlo-Sieger: F1-Weltmeister Norris und WRC2-Champion Solberg
Foto: Facebook Solberg
Monte Carlo-Sieger: F1-Weltmeister Norris und WRC2-Champion Solberg
© Facebook Solberg

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Petter Solberg, Ex-Rallye-Weltmeister und Vater von Oliver, war beim Ereignis mit dabei.Das schnelle Zusammenkommen des Monaco-F1-Grand Prix-Siegers aus dem Vorjahr und dem diesjährigen Rallye Monte Carlo-Sieger auf einem zugefrorenen See zustande, der auf dem Gelände der Familie Solberg in Schweden liegt.

Werbung

Werbung

Das Interesse von Norris am Rallyesport war schon länger bekannt gewesen. So lud Solberg den Briten ein seinen Toyota-Rally2 einfach einmal auszuprobieren, mit dem der 24-Jährige im Vorjahr den WRC2-Titel gewonnen hatte.

Rallye-Weltmeister Petter Solberg und F1-Champion Lando Norris im Volvo
Rallye-Weltmeister Petter Solberg und F1-Champion Lando Norris im Volvo
Foto: Facebook Solberg
Rallye-Weltmeister Petter Solberg und F1-Champion Lando Norris im Volvo
© Facebook Solberg

Empfehlungen

Zunächst war Norris auf dem Beifahrersitz mit Solberg am Volant eingewiesen worden, bevor er selbst den Rallye-Boliden unternahm. Haudegen Petter Solberg verfolgte mit einem VW Polo Rally2 den amtierenden F1-Weltmeister, kam auf dem herausfordernden Eisterrain aber kaum hinter her. Das Vater-Sohn-Gespann Solberg zeigte sich von den Norris-Fahrkünsten schwer beeindruckt, auch wenn die eine oder andere Off-Road-Einlage beim Fahren am Limit zwangläufig dazu gehörte.

Werbung

Werbung

Beim Event steuerte Norris mehr zur Gaudi auch eine alte Volvo 240-Familienlimousine. Mit schrägen Driftwinkeln abseits der eigentlich möglichen Fahrphysik wurde dabei ganz viel Spaß generiert.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Elfyn Evans

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

60

2

Oliver Solberg

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

47

3

Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

30

4

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

Hyundai Motorsport

Hyundai Shell Mobis WRT

28

5

Thierry Neuville

Thierry Neuville

Hyundai Motorsport

Hyundai Shell Mobis WRT

21

6

Sébastien Ogier

Sébastien Ogier

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

18

7

Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

17

8

Placeholder - Racer

Esapekka Lappi

-

9

9

Placeholder - Racer

Léo Rossel

Andreas Mikkelsen ist der Tabellenführer in der WRC2

WRC2

8

10

Placeholder - Racer

Yohan Rossel

Citroën Junior Team

PH Sport

6

Events

Alle WRC Events

  • Vergangen

    Rallye Monte-Carlo

    Gap, Monaco
    22.–25.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Rally Sweden

    Umeå, Schweden
    12.–15.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Safari Rally Kenya

    Nairobi, Kenia
    12.–15.03.2026
    Zum Event

  • Croatia Rally

    Zagreb, Kroatien
    09.–12.04.2026
    Zum Event

  • Rally Islas Canarias

    Las Palmas de Gran Canaria, Spanien
    23.–26.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Rallye Monte-Carlo

    Gap, Monaco
    22.–25.01.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Rally Sweden

    Umeå, Schweden
    12.–15.02.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Safari Rally Kenya

    Nairobi, Kenia
    12.–15.03.2026
    Zum Event

  4. Croatia Rally

    Zagreb, Kroatien
    09.–12.04.2026
    Zum Event

  5. Rally Islas Canarias

    Las Palmas de Gran Canaria, Spanien
    23.–26.04.2026
    Zum Event

Rallyesport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien