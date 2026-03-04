F1-Weltmeister Lando Norris mit WRC2-Champion Oliver Solberg im Rallyeauto

Petter Solberg, Ex-Rallye-Weltmeister und Vater von Oliver, war beim Ereignis mit dabei.Das schnelle Zusammenkommen des Monaco-F1-Grand Prix-Siegers aus dem Vorjahr und dem diesjährigen Rallye Monte Carlo-Sieger auf einem zugefrorenen See zustande, der auf dem Gelände der Familie Solberg in Schweden liegt.

Das Interesse von Norris am Rallyesport war schon länger bekannt gewesen. So lud Solberg den Briten ein seinen Toyota-Rally2 einfach einmal auszuprobieren, mit dem der 24-Jährige im Vorjahr den WRC2-Titel gewonnen hatte.

Rallye-Weltmeister Petter Solberg und F1-Champion Lando Norris im Volvo Foto: Facebook Solberg Rallye-Weltmeister Petter Solberg und F1-Champion Lando Norris im Volvo © Facebook Solberg

Zunächst war Norris auf dem Beifahrersitz mit Solberg am Volant eingewiesen worden, bevor er selbst den Rallye-Boliden unternahm. Haudegen Petter Solberg verfolgte mit einem VW Polo Rally2 den amtierenden F1-Weltmeister, kam auf dem herausfordernden Eisterrain aber kaum hinter her. Das Vater-Sohn-Gespann Solberg zeigte sich von den Norris-Fahrkünsten schwer beeindruckt, auch wenn die eine oder andere Off-Road-Einlage beim Fahren am Limit zwangläufig dazu gehörte.

Beim Event steuerte Norris mehr zur Gaudi auch eine alte Volvo 240-Familienlimousine. Mit schrägen Driftwinkeln abseits der eigentlich möglichen Fahrphysik wurde dabei ganz viel Spaß generiert.