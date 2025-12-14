Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Rallyesport
  4. /
  5. WRC
  6. /
  7. News
Werbung
FIA-Preisverleihung: Die Rallye-Weltmeister offiziell gekrönt
Sebastien Ogier und Vincent Landais wurden offiziell bei der FIA-Preisverleihungszeremonie in Taschkent (Usbekistan) zu Weltmeistern gekürt.
WRC
FIA-Preisverleihung 2025: Die Rallye-Weltmeister offiziell gekröntFIA-Preisverleihung 2025: Die Rallye-Weltmeister offiziell gekröntFoto: WRC
FIA-Preisverleihung 2025: Die Rallye-Weltmeister offiziell gekrönt© WRC
Empfehlungen
Werbung
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
Werbung
Das französische Duo holte sich nach einer Saison, die von Beständigkeit, Tempo und einem hart umkämpften teaminternen Kampf bei Toyota Gazoo Racing geprägt war, seine Titel. Ogier sicherte sich somit auch die neunte Weltmeisterschaftskrone. Sein Co-Pilot Landais holte sich erstmals den Titel.
Werbung
Werbung
Auf der Verleihung reflektierte Ogier über die Bedeutung der WM-Erlangung: «Es war eigentlich ja nicht mehr mein Ziel gewesen um die WM zu fahren. Aber dann lief in diesem Jahr einfach alles so gut. Der Schlüssel dafür war die Freude, die ich immer noch daran habe, diese Autos zu fahren und dieses fantastische Team um mich zu haben. Zum neunten Mal hier zu stehen, fühlt sich ein bisschen unwirklich an. Als ich vor fast 20 Jahren mit dem Rallyesport angefangen habe, hätte ich nie gedacht, dass ich all das erreichen würde». Für Landais hatte dieser Moment eine persönlichere Bedeutung, da er seinen ersten Weltmeistertitel an der Seite eines der größten Rallye-Fahrer aller Zeiten feierte.
Empfehlungen
«Das ist für mich noch ziemlich schwer zu begreifen», gab er zu. «Es ist ein sehr großes Gefühl, neben meinem Idol jetzt Weltmeister zu sein. Jetzt ist es Zeit, zu genießen. Ich danke der Toyota-Familie noch einmal für alles».
Werbung
Werbung
Toyota Gazoo Racing stand in Taschkent ebenfalls im Mittelpunkt, nachdem es sich zum Konstrukteursweltmeistertitel gesichert hatte.
Thema der Woche
Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
Weiterlesen
Teamchef Jari-Matti Latvala nahm die Trophäe im Namen der japanischen Marke entgegen. Das Toyota-Team hatte in dieser Saison sich die ersten drei Plätze in der Fahrer- und Beifahrerwertung sichern können.
Latvala lobte sowohl die Tiefe als auch den Teamgeist seiner Mannschaft: «Es war eine fantastische Saison. Ein solches Team zu haben, das so viele Rennen gewonnen hat und die Meisterschaft mit den Plätzen eins, zwei und drei abgeschlossen hat, ist etwas ganz Besonderes. Wir glauben an den freien Wettkampf, der auf den Wertungsprüfungen findet statt, nicht im Servicepark. Die Fahrer sind Gentlemen, sie kennen ihre Grenzen. Das hat die Arbeit ziemlich einfach gemacht». Die Zweitplatzierten der Meisterschaft, Elfyn Evans und Scott Martin, wurden an diesem Abend ebenfalls geehrt und nahmen nach einer weiteren konstanten Saison ihre Trophäen entgegen, während Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen für ihren dritten Platz in der Gesamtwertung ausgezeichnet wurden. Halttunen nahm die Auszeichnung in Abwesenheit von Rovanperä entgegen.
Werbung
Werbung
Über die Meisterschaften hinaus wurde die wachsende globale Bedeutung der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft unterstrichen. Das zeigte sich auch auf, als die Rallye Paraguay als beste WM-Veranstaltung des Jahres ausgezeichnet wurde. Der paraguayische Präsident Santiago Pena Gomez nahm die Auszeichnung im Namen der Veranstaltung entgegen. Im Vorfeld der Preisverleihung wurde der aus dem Rallyesport kommende Malcon Wilson als Stellvertretender Präsident für Sport der Federation Internationale de l'Automobile (FIA) bei FIA-Generalversammlung in seinem Amt bestätigt.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • WRC
WM-StandVoller Stand
  1. Fahrer
  2. Teams
202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte
1
Sébastien Ogier
Toyota Gazoo Racing World Rally Team
293
2
Elfyn Evans
Toyota Gazoo Racing World Rally Team
289
3
Kalle Rovanperä
Toyota Gazoo Racing World Rally Team
256
4
Ott Tänak
Hyundai Shell Mobis WRT
216
5
Thierry Neuville
Hyundai Shell Mobis WRT
194
6
Takamoto Katsuta
Toyota Gazoo Racing World Rally Team
122
7
Adrien Fourmaux
Hyundai Shell Mobis WRT
115
8
Sami Pajari
Toyota Gazoo Racing World Rally Team
107
9
Oliver Solberg
Toyota Gazoo Racing World Rally Team
71
10
Grégoire Munster
M-Sport Ford World Rally Team
40
Mehr laden
EventsAlle WRC Events
  • Vergangen
    Central Europe Rally
    Bad Griesbach, Germany
    16. - 19.10.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Forum8 Rally Japan
    Aichi, Japan
    06. - 09.11.2025
    Zum Event
  • Vergangen
    Rally Saudi Arabia
    Jeddah, Saudi Arabia
    27. - 30.11.2025
    Zum Event
  1. Vergangen
    Central Europe Rally
    Bad Griesbach, Germany
    16. - 19.10.2025
    Zum Event
  2. Vergangen
    Forum8 Rally Japan
    Aichi, Japan
    06. - 09.11.2025
    Zum Event
  3. Vergangen
    Rally Saudi Arabia
    Jeddah, Saudi Arabia
    27. - 30.11.2025
    Zum Event
Rallyesport NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Technik & Innovation
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM