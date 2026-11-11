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WM-Veranstalter in Schweden und Paraguay unter finaziellem Druck

Millionenverluste in Schweden, der Ausfall des Hauptsponsors in Paraguay: Zwei WM-Läufe kämpfen um ihre finanzielle Zukunft. In Skandinavien wird gar ein Verkauf der Veranstaltung gefordert.

Martin Gruhler

Von

WRC

Rallye Schweden: Nur Fahrer machen noch Sprünge - Geldprobleme plagen Event
Rallye Schweden: Nur Fahrer machen noch Sprünge - Geldprobleme plagen Event
Foto: XPB
Rallye Schweden: Nur Fahrer machen noch Sprünge - Geldprobleme plagen Event
© XPB

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Der Rallye-WM droht Ärger an zwei wichtigen Schauplätzen. Sowohl die Rallye Schweden als auch die Rallye Paraguay stehen vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Noch halten beide Veranstalter an ihren Plänen für 2027 fest. Doch hinter den Kulissen wächst der Druck.

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Die Rallye Schweden gehört seit dem Start der Rallye-Weltmeisterschaft 1973 zum festen Inventar der Serie. Doch ausgerechnet dieser Traditionslauf steckt tief in der wirtschaftlichen Krise. Für die Rally Sweden AB, die den WM-Lauf rund um Umeå organisiert, wird ein Fehlbetrag von rund 16 Millionen schwedischen Kronen ausgewiesen. Das entspricht etwa 1,4 Millionen Euro.

Rallye Schweden-Organisationsleiterin Anna Nordqvist
Rallye Schweden-Organisationsleiterin Anna Nordqvist
Foto: Rallye Schweden
Rallye Schweden-Organisationsleiterin Anna Nordqvist
© Rallye Schweden

Besonders brisant: Die Stadt Umeå unterstützt die Veranstaltung jährlich mit 14,5 Millionen Kronen. Nach Medienberichten sollen bereits für 2027 vorgesehene Gelder zur Deckung älterer Verpflichtungen verwendet worden sein. Geschäftsführerin und FIA-Funktionärin Anna Nordkvist widerspricht allerdings der Darstellung, dass sämtliche Mittel aufgebraucht seien. Auch eine unmittelbar bevorstehende Insolvenz weist sie zurück.

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Als wesentlichen Kostentreiber nennt die Veranstalterführung den Umzug von Värmland nach Umeå im Jahr 2022. Der Aufbau des neuen Standorts habe erhebliche Investitionen und zusätzliche Kosten verursacht.

Inzwischen ist der Streit auch beim schwedischen Motorsportverband SBF eskaliert. Sechs der zwölf Regionalverbände haben das Vertrauen in die Verbandsspitze verloren und fordern eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Ihr Ziel: eine neue Führung und eine grundlegende Neuordnung der Rallye-Organisation.

Über Eis- und Schnee in Wäldern: Die Rallye Schweden
Über Eis- und Schnee in Wäldern: Die Rallye Schweden
Foto: Red Bull
Über Eis- und Schnee in Wäldern: Die Rallye Schweden
© Red Bull

Die Kritiker wollen, dass der Verband nicht länger selbst als Veranstalter auftritt und regelmäßig finanzielle Verluste ausgleicht. Stattdessen soll ein unabhängiger Betreiber die Rallye übernehmen. Ein Verkaufsversuch an ein Investorenkonsortium aus Umeå scheiterte im September.

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Ungeachtet dessen will die zunehmend in der Kritik stehende Geschäftsführerin Nordkvist dennoch an der Veranstaltung festhalten. Die Rallye Schweden soll vom 18. bis 21. Februar 2027 wie geplant stattfinden.

Paraguay: Hauptsponsor bricht weg

Noch dramatischer ist die Situation in Südamerika. Dort gerät die Finanzierung der Rallye Paraguay durch den Zusammenbruch ihres wichtigsten Geldgebers ins Wanken.

Die Ueno Bank wurde am 3. November von der paraguayischen Zentralbank unter Aufsicht gestellt und in ein Abwicklungsverfahren überführt. Vorausgegangen waren massive Solvenz-Probleme und Unregelmäßigkeiten bei der Kreditvergabe. Zeitweise konnten rund drei Millionen Kunden nicht auf ihre Konten zugreifen.

Der nun ehemalige Paraguay-Präsident Santiago Peña mit Oliver Solberg
Der nun ehemalige Paraguay-Präsident Santiago Peña mit Oliver Solberg
Foto: Red Bull
Der nun ehemalige Paraguay-Präsident Santiago Peña mit Oliver Solberg
© Red Bull

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Die Bankenkrise löste eine politische Erschütterung aus, die schließlich auch Staatspräsident Santiago Peña das Amt kostete. Für den Rallyesport ist der Kollaps besonders brisant: Ueno Bank war seit dem WM-Einstieg Paraguays 2025 der wichtigste kommerzielle Partner. Pro Veranstaltung flossen laut paraguayischen Medien rund 3,9 Millionen US-Dollar. Auch für 2027 besteht noch ein Vertrag – dann allerdings zum letzten Mal.

Camilo Pérez, Präsident des paraguayischen Olympischen Komitees und Mitglied des Organisationskomitees der Rallye Paraguay, machte bereits Anfang November keinen Hehl aus seiner Sorge. Gegenüber der Zeitung ABC Color erklärte er, dass nun neue Sponsoren gefunden werden müssten.

Damit steht der Veranstalter vor einer schwierigen Aufgabe. Es geht nicht nur um einen Ersatz für den bisherigen Titelpartner. Auch die Frage, welche vertraglich vereinbarten Zahlungen der Ueno Bank tatsächlich noch fließen können, ist offen.

Toyota-Youngster Sami Pajari auf Siegerfahrt bei der Rallye Paraguay 2026
Toyota-Youngster Sami Pajari auf Siegerfahrt bei der Rallye Paraguay 2026
Foto: Red Bull
Toyota-Youngster Sami Pajari auf Siegerfahrt bei der Rallye Paraguay 2026
© Red Bull

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In Schweden geht es um die Zukunft eines traditionsreichen WM-Laufs, in Paraguay um die finanzielle Absicherung eines noch jungen Veranstaltungsstandorts. Beide Organisationen stehen unter erheblichem Druck.

Die Termine sind im WRC-Kalender 2027 festgeschrieben: Schweden vom 18. bis 21. Februar, Paraguay vom 21. bis 24. Oktober. Ob hinter diesen Daten auch langfristig eine wirtschaftlich tragfähige Veranstaltung steht, ist allerdings eine ganz andere Frage.

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Fahrer
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Oliver Solberg

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Oliver Solberg

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

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Sébastien Ogier

Sébastien Ogier

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Sébastien Ogier

Sébastien Ogier

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

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Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

17

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16

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

Hyundai Shell Mobis WRT

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

Hyundai Shell Mobis WRT

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Elfyn Evans

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Elfyn Evans

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

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Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

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Jon Armstrong

M-Sport Ford World Rally Team

Placeholder - Racer

Jon Armstrong

M-Sport Ford World Rally Team

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Roope Korhonen

Rautio Motorsport

Placeholder - Racer

Roope Korhonen

Rautio Motorsport

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Robert Virves

Toksport WRT

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Robert Virves

Toksport WRT

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