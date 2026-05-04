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Gravel-Party: Die Rallye Portugal führt über herausfordernde Schotterpisten

Die vom 7. bis 10. Mai stattfindende Rally de Portugal, der sechste Lauf der diesjährigen WM, stellt nach wie vor eine der legendärsten Veranstaltungen im Rallye-WM-Kalender dar.

Martin Gruhler
Von

WRC

Sebastien Ogier flog bei der Rallye Portugal 2025 zum Sieg
Sebastien Ogier flog bei der Rallye Portugal 2025 zum Sieg
Foto: Red Bull
Sebastien Ogier flog bei der Rallye Portugal 2025 zum Sieg
© Red Bull

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Das Ereignis ist bekannt für riesige Zuschauerzahlen, die technische Komplexität und eine Strecke, die Mut belohnt.

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Der Servicepark befindet sich in diesem Jahr im Exponor der Hafenstadt Matosinhos bei Porto liegt. Der feierliche Start erfolgt am Donnerstagabend in der historischen Universitätsstadt Coimbra fort. Die Rallye verbindet legendäre Prüfungen wie die Hochgeschwindigkeitsstrecken von Lousa und Arganil mit der kräftezehrenden WP von Amarante - der längsten der Rallye.

Sandkastenspiele 2025: Elfyn Evans bei der Rallye Portugal
Sandkastenspiele 2025: Elfyn Evans bei der Rallye Portugal
Foto: XPB
Sandkastenspiele 2025: Elfyn Evans bei der Rallye Portugal
© XPB

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Als erste klassische europäische Schotterveranstaltung des Jahres ist sie der ultimative Maßstab für die Elite des Sports. Die Rallye Portugal war schon 1973 im WM-Kalender, als die Weltmeisterschaft erstmals ausgefahren wurde.

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Weiche und sandige Fahrbahnbedingungen können sich schnell in eine brutale Hürdenlaufstrecke aus Felsen und Spurrillen verwandeln. Für 2026 ist das Reifenmanagement der entscheidende Faktor im Wettbewerb über 23 Wertungsprüfungen (344,91 Kilometer) hinweg.

Nach seinem erfolgreichen Debüt 2025 ist der Hankook Dynapro R213 Schotterreifen der exklusive Reifen für das Rally1-Feld. Die Teams müssen am Freitag beim ersten Durchgang den Sweeping-Effekt meistern, bei dem der weiche Untergrund den frühen Startern nur minimalen Grip bietet, bevor sie sich in der zweiten Runde mit den scharfen Vulkansteinen auseinandersetzen müssen, die dort freigelegt wurden.

Adrian Fourmaux führt das Hyundai-Trio in Portugal an
Adrian Fourmaux führt das Hyundai-Trio in Portugal an
Foto: XPB
Adrian Fourmaux führt das Hyundai-Trio in Portugal an
© XPB

Die technische Herausforderung wird von der Amarante-Etappe angeführt, einem 30 km langen Monster, das eine feine Balance zwischen dem Angriff auf die technischen Haarnadelkurven und der Schonung der Reifen für die langen, schnellen Ausfahrten erfordert. Auch das Wetter spielt eine entscheidende Rolle: Die Temperaturen im Frühsommer in der Region Porto können stark ansteigen und die Technik enormen thermischen Belastung aussetzen. Plötzliche Atlantikschauer können die Gravelstrecken innerhalb von Sekunden in ein eisglattes Schlammbad verwandeln kann.

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Für die Rallye haben elf Rally1-Teams genannt. Toyota setzt fünf Autos mit WM-Tabellenführer Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Oliver Solberg, Sebastien Ogier sowie Sami Pajari ein. Hyundai bringt drei Fahrzeuge für Adrien Fourmaux, Thierry Neuville und Dani Sardo. M-Sport Ford nimmt mit den Stammpiloten Jon Armstrong und Joshua McErlean sowie dem Teilprogrammfahrer Martins Sesks.

Martins Sesks auf Ford wieder in Portugal dabei
Martins Sesks auf Ford wieder in Portugal dabei
Foto: XPB
Martins Sesks auf Ford wieder in Portugal dabei
© XPB

Die WRC2-Kategorie ist stark besetzt. Lancia peilt seinen dritten Sieg in Folf mit Yohan Rossel und Nikolay Gryazin an. Auf Toyota starten Yuki Yamamoto und Harry Bates, auf Skoda Robert Virves und Roberto Dapra, Citroen-Pilot Leo Rossel fehlt in Portugal.

Der Zeitplan

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6. Mai 2026, Mi

Shakedown - Baltar

5,72 Kilometer

15.01 Uhr

7. Mai, Do

WP1 Agueda/Sever

15,08

15.05

WP2 Sever/ Albergaria

20,24

16.05

WP3 Figueira da Foz

1,93

18.05

8. Mai, Fr

WP4 Mortagua 1

14,59

7.35

WP5 Arganil 1

18,62

8.55

WP6 Lousa 1

7,07

10.13

WP7 Arganil 2

18,62

12.30

WP8 Gois

15,66

13.25

WP9 Lousa 2

7,07

14.08

WP10 Mortagua 2

14,59

15.45

9. Mai, Sa

WP11 Felgueiras 1

8,81

7.00

WP12 Cabeceiras de Basto 1

19,91

8.05

WP13 Amarante 1

26,24

9.35

WP14 Paredes 1

16,09

11.05

WP15 Felgueiras 2

8,81

14.00

WP16 Cabeceiras de Basto 2

19,91

15.05

WP17 Amarante 2

26,24

16.35

WP18 Paredes 2

16,09

18.05

WP19 Lousada

3,78

19.05

10. Mai, So

WP20 Vieira do Minho 1

21,60

8.05

WP21 Fafe 1

11,18

9.35

WP22 Vieira do Minho 2

21,60

10.35

WP23 Fafe 2, Wolf Powerstage

11,18

13.15

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Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Elfyn Evans

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

101

2

Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

99

3

Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

72

4

Oliver Solberg

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

68

5

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

Hyundai Motorsport

Hyundai Shell Mobis WRT

59

6

Sébastien Ogier

Sébastien Ogier

Toyota Gazoo Racing

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

58

7

Thierry Neuville

Thierry Neuville

Hyundai Motorsport

Hyundai Shell Mobis WRT

35

8

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Esapekka Lappi

-

21

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Placeholder - Racer

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Andreas Mikkelsen ist der Tabellenführer in der WRC2

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