Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallyesport

  4. /

  5. WRC

  6. /

  7. News

Werbung

Hattrick zum Greifen nah: Toyota-Youngster Pajari vor Sieg in Paraguay

Der Finne ist nur noch fünf Wertungsprüfungen von seinem dritten Rallye-WM-Lauf-Triumph in Folge entfernt. Hyundai-Pilot Adrien Fourmaux nach toller Aufholjagd vor dem Sprung auf`s Podest.

Martin Gruhler

Von

WRC

Sami Pajari weiter in Führung
Sami Pajari weiter in Führung
Foto: Red Bull
Sami Pajari weiter in Führung
© Red Bull

Werbung

Werbung

Mit einem Vorsprung vom 24,1 Sekunden geht Sami Pajeri vor dem verblüffend stark fahrenden Hyundai-Piloten Hayden Paddon in den Abschlusstag der Rallye Paraguay.

Werbung

Werbung

Der Toyota-Pilot startete mit einem Vorsprung von 11,9 Sekunden in den Samstag. Pajari baute seinen Vorsprung auf Paddon schon am Vormittag stetig aus, bevor er beim ersten Durchgang der WP-Hohenau die Streckenbegrenzung bei hohem Tempo streifte und dabei die obere Fläche des Heckflügels seines GR Yaris Rally1 abriss.

Die Paraguay-Überraschung Paddon Hayden weiter vorne dabei
Die Paraguay-Überraschung Paddon Hayden weiter vorne dabei
Foto: XPB
Die Paraguay-Überraschung Paddon Hayden weiter vorne dabei
© XPB

Der 24-Jährige erreichte den Mittagsservice trotzdem mit einem Vorsprung von 22,8 Sekunden. Er kontrollierte nach dem Austausch des beschädigten Aerodynamikteils die Rallye auch am Nachmittag weiterhin.

Werbung

Werbung

Ein Ausrutscher auf der Bella Vista-Prüfung sorgte für einen weiteren kurzen Schreckmoment. Gleichwohl war er dort immer noch schneller als Paddon unterwegs. Pajari behielt auch seine Souveränität, als das Reifenmanagement auf dem schwierigen Terrain zunehmend an Bedeutung gewann.

«Für mich ist diese Rallye eine andere Herausforderung als in Estland und Finnland. Jetzt geht es hier nur noch darum zu überleben», kommentierte Pajari.

Hayden Paddon liegt bei seinem ersten Rallye-WM-Schotter-Einsatz seit 2018 weiterhin souverän auf dem zweiten Platz.

WM-Leader Elfyn Evans (noch) weiter auf Podestkurs
WM-Leader Elfyn Evans (noch) weiter auf Podestkurs
Foto: Red Bull
WM-Leader Elfyn Evans (noch) weiter auf Podestkurs
© Red Bull

Werbung

Werbung

Der Neuseeländer hatte Mühe, den Rhythmus wiederzufinden, der ihn am Freitag zwischenzeitlich an die Spitze gebracht hatte. Der Hyundai-Teilzeifahrer konzentrierte sich jedoch zunehmend darauf, die Reifen zu schonen und einfach Probleme zu vermeiden.

Der Kiwi beendete den Samstag mit einem Vorsprung von 32,2 Sekunden auf Evans.

Adrien Fourmaux gelang ein großer Zeitensprung nach vorne. Der Hyundai-Pilot holte sich bei seiner fulminanten Aufholjagd gleich fünf WP-Bestzeiten. Der Franzose verkürzte den Rückstand auf den drittplazierten Elfyn Evans, der zu Beginn des Tages noch mehr als 55 Sekunden betrug, auf nur noch 3,3 Sekunden.

Am Vormittag gewann Fourmaux die Wertungsprüfungen Bella Vista Sur und Hohenau, bevor er am Nachmittag drei weitere WP-Siege in Folge verbuchte.

Werbung

Werbung

WM-Spitzenreiter Evans konzentrierte sich weiterhin darauf, unnötige Risiken bei einer Rallye zu vermeiden, die bereits viele der führenden Teams hart getroffen hat.

«Um ehrlich zu sein, hat Adrien eine ganz andere Rallye gefahren als alle anderen. Er setzt einfach alles auf eine Karte», meinte Elfyn Evans.

Adrien Fourmaux sammelte WP-Siege en bloc
Adrien Fourmaux sammelte WP-Siege en bloc
Foto: Red Bull
Adrien Fourmaux sammelte WP-Siege en bloc
© Red Bull

Hinter ihnen entwickelte sich ein weiterer enger Kampf. Oliver Solberg kletterte auf den fünften Platz, nachdem Josh McErlean auf der letzten Wertungsprüfung ins Schleudern geraten war und eine Werbetafel am Streckenrand umgerissen hatte.

Werbung

Werbung

Lokalhero Diego Domínguez (Toyota) hält weiterhin die paraguayische Flagge sehr hoch - er liegt auf dem siebten Gesamtrang und führt die WRC2 an. M-Sport-Pilot Jon Armstrong liegt auf Platz acht, während die WRC2-Rivalen Gus Greensmith und Fau Zaldivar (beide Toyota) die Top 10 vervollständigen.

Thierry Neuville mit seinem Hyundai als Amphibienfahrzeug
Thierry Neuville mit seinem Hyundai als Amphibienfahrzeug
Foto: Red Bull
Thierry Neuville mit seinem Hyundai als Amphibienfahrzeug
© Red Bull

Bei der zum Tagesabschluss bei kniffligen Bedingungen gefahrenen Superspezialprüfung Encarnacion Costanera fuhr Takumoto Katsuta (Toyota) die Bestzeit.

Da starker Regen vorhergesagt war, gingen die Teams für Samstag von dramatisch anderen Bedingungen als am Freitag aus. Mehrere Piloten entschieden sich für weichere, auf Nässe ausgerichtete Setup-Einstellungen. Stattdessen offenbarten sich die Wertungsprüfungen größtenteils trocken, aber auch rutschig.

Werbung

Werbung

Die entscheidende Abschlussetappe am Sonntag umfasst fünf Wertungsprüfungen mit 68,16 Wertungskilometern.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. SS20

  2. SS19

  3. SS18

  4. SS17

  5. SS16

  6. SS15

  7. SS14

  8. SS13

  9. SS12

  10. SS11

  11. SS10

  12. SS9

  13. SS8

  14. SS7

  15. SS6

  16. SS5

  17. SS4

  18. SS3

  19. SS2

  20. SS1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Oliver Solberg

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Oliver Solberg

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

99

0

3:30,900

02

Sébastien Ogier

Sébastien Ogier

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Sébastien Ogier

Sébastien Ogier

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

1

0

+1,500

03

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

Hyundai Shell Mobis WRT

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

Hyundai Shell Mobis WRT

16

0

+2,000

04

Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

5

0

+2,100

05

Elfyn Evans

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Elfyn Evans

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

33

0

+2,700

06

Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

18

0

+2,800

07

Thierry Neuville

Thierry Neuville

Hyundai Shell Mobis WRT

Thierry Neuville

Thierry Neuville

Hyundai Shell Mobis WRT

11

0

+4,300

08

Placeholder - Racer

Hayden Paddon

Hyundai Shell Mobis WRT

Placeholder - Racer

Hayden Paddon

Hyundai Shell Mobis WRT

20

0

+5,000

09

Placeholder - Racer

Robert Virves

Toksport WRT

Placeholder - Racer

Robert Virves

Toksport WRT

21

0

+10,300

10

Der Ire Josh McErlean: Zweiter Fahrer im WRC-M-Sport-Cockpit 2025

Josh McErlean

M-Sport Ford World Rally Team

Der Ire Josh McErlean: Zweiter Fahrer im WRC-M-Sport-Cockpit 2025

Josh McErlean

M-Sport Ford World Rally Team

55

0

+10,800

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle WRC Events
  • Vergangen

    Delfi Rally Estonia

    Tartu, Estland
    16.–19.07.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Secto Rally Finland

    Jyväskylä, Finnland
    30.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  • WRC

    Live

    ueno Rally del Paraguay

    Encarnación, Paraguay
    27.–30.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Rally Chile Bio Bio

    Concepcion, Chile
    10.–13.09.2026
    Zum Event

  • Rally Italia Sardegna

    Olbia, Italien
    01.–04.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Delfi Rally Estonia

    Tartu, Estland
    16.–19.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Secto Rally Finland

    Jyväskylä, Finnland
    30.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  3. WRC

    Live

    ueno Rally del Paraguay

    Encarnación, Paraguay
    27.–30.08.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Rally Chile Bio Bio

    Concepcion, Chile
    10.–13.09.2026
    Zum Event

  5. Rally Italia Sardegna

    Olbia, Italien
    01.–04.10.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien