Hyundai präsentiert neues Design für die Rallye-WM

Seit Hyundai im Jahr 2014 in die Rallye-WM eingestiegen ist, hatte sich das Design der Fahrzeuge kaum verändert. Das Farbkleid setzte sich immer aus verschiedenen Variationen der Hyundai-Motorsport-Firmenfarben blau und orange zusammen.
Das Design in der Saison 2026 ist mit einem markanten schwarzen Branding, welches die blaue Grundfarbe und orangefarbene Farbtupfer ergänzt.
Der Frontbereicht und das Heck des Hyundai i20 N Rally1 sind nun mit einem Streifenmuster in schwarz und orange versehen, wobei die bisherigen großen N-Logos an den Seiten durch Nürburging auf der rechten Seite und Namyang auf der linken Seite ersetzt wurden - eine Ehranbietung an die beiden zentralen Entwicklungsstandorte der Marke in Europa und Korea.
Das neue Outfit zeigt sich so deutlich dynamischer als bei den Vorgängerautos.
