Hyundai präsentiert neues Design für die Rallye-WM
Hyundai-Motorsport hat ihre Rally1-Wettbewerbsauto ein neues Design für die Saison 2026 in der Rallye-Weltmeisterschaft vorgestellt.
WRC
Hyundai i20 N Rally1 im neuen Design für 2026
Hyundai i20 N Rally1 im neuen Design für 2026 © Hyundai
Seit Hyundai im Jahr 2014 in die Rallye-WM eingestiegen ist, hatte sich das Design der Fahrzeuge kaum verändert. Das Farbkleid setzte sich immer aus verschiedenen Variationen der Hyundai-Motorsport-Firmenfarben blau und orange zusammen.
Reminiszenz an den Nürburgring: Der Hyundai-Rally1 in der Rallye-WM-2026
Reminiszenz an den Nürburgring: Der Hyundai-Rally1 in der Rallye-WM-2026 © Hyundai
Das Design in der Saison 2026 ist mit einem markanten schwarzen Branding, welches die blaue Grundfarbe und orangefarbene Farbtupfer ergänzt.
Der Frontbereicht und das Heck des Hyundai i20 N Rally1 sind nun mit einem Streifenmuster in schwarz und orange versehen, wobei die bisherigen großen N-Logos an den Seiten durch Nürburging auf der rechten Seite und Namyang auf der linken Seite ersetzt wurden - eine Ehranbietung an die beiden zentralen Entwicklungsstandorte der Marke in Europa und Korea.
Das neue Outfit zeigt sich so deutlich dynamischer als bei den Vorgängerautos.
Hyundai war er letzte Hersteller, der seine Lackierung für 2026 vorstellt, nachdem Toyota sein Design letzte Woche und M-Sport Ford gestern veröffentlicht haben.
