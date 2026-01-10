Hyundai unterbricht seine Monte-Carlo-Testfahrten

Wegen starker Schneefälle unterbrach Hyundai am Donnerstag seine Testfahrten für die Vorbereitung der Rallye Monte Carlo. Die Testfahrt wurde zunächst im Departement Hautes-Alpes absolviert. Ex-Weltmeister Thierry Neuville fuhr den Hyundai i20N Rally1. Am Tag zuvor war noch mit einem Hyundai Rally2 und sollte daher heute seine ersten Runden des Jahres in seinem gewohnten Auto absolvieren. Die Witterungsbedingungen offenbarten sich für den Test allerdings wenig geeignet, weshalb die Fahrten abgebrochen wurden

Der Belgier erläuterte die Situation in den sozialen Medien und meinte, dass die Winterbedingungen seien eigentlich für das Training der Rallye Monte Carlo gewesen seien, da diese auch für die Veranstaltung selbst erwartet werden könnten. Allerdings solche extremen Wetterverhältnisse seien der Monte Carlo-Rallye schon lange nicht vorgekommen. Für den Test waren ursprünglich andere Bedingungen erwartet worden weshalb man die Fahrten unterbrach. Neuville bestätigte aber, dass die FIA Hyundai die Genehmigung erteilt habe, die Testfahrten später noch einmal aufzunehmen. Diese sind nun für den Sonntag anvisiert.