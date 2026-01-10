Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallyesport

  4. /

  5. WRC

  6. /

  7. News

Werbung

Hyundai unterbricht seine Monte-Carlo-Testfahrten

Extreme winterlichen Wetterbedingungen zwangen für eine Unterbrechung von Thierry Neuvilles Tests.

Martin Gruhler

Von

WRC

Thierry Neuvilles bei Testfahrten in den französischen Alpen
Thierry Neuvilles bei Testfahrten in den französischen Alpen
Foto: Hyundai
Thierry Neuvilles bei Testfahrten in den französischen Alpen
© Hyundai

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Wegen starker Schneefälle unterbrach Hyundai am Donnerstag seine Testfahrten für die Vorbereitung der Rallye Monte Carlo. Die Testfahrt wurde zunächst im Departement Hautes-Alpes absolviert. Ex-Weltmeister Thierry Neuville fuhr den Hyundai i20N Rally1. Am Tag zuvor war noch mit einem Hyundai Rally2 und sollte daher heute seine ersten Runden des Jahres in seinem gewohnten Auto absolvieren. Die Witterungsbedingungen offenbarten sich für den Test allerdings wenig geeignet, weshalb die Fahrten abgebrochen wurden

Werbung

Werbung

Der Belgier erläuterte die Situation in den sozialen Medien und meinte, dass die Winterbedingungen seien eigentlich für das Training der Rallye Monte Carlo gewesen seien, da diese auch für die Veranstaltung selbst erwartet werden könnten. Allerdings solche extremen Wetterverhältnisse seien der Monte Carlo-Rallye schon lange nicht vorgekommen. Für den Test waren ursprünglich andere Bedingungen erwartet worden weshalb man die Fahrten unterbrach. Neuville bestätigte aber, dass die FIA Hyundai die Genehmigung erteilt habe, die Testfahrten später noch einmal aufzunehmen. Diese sind nun für den Sonntag anvisiert.

Auch Toyota war in den französischen Alpen unterwegs gewesen. M-Sport-Ford hat jetzt die Testfahrten inAngriff genommen.

Empfehlungen

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Sébastien Ogier

Sébastien Ogier

293

2

Elfyn Evans

Elfyn Evans

289

3

Kalle Rovanperä

Kalle Rovanperä

256

4

Ott Tänak

Ott Tänak

216

5

Thierry Neuville

Thierry Neuville

194

6

Takamoto Katsuta

Takamoto Katsuta

122

7

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

115

8

Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

107

9

Oliver Solberg

Oliver Solberg

71

10

Grégoire Munster

Grégoire Munster

40

Events

Alle WRC Events

  • Vergangen

    Forum8 Rally Japan

    Aichi, Japan
    06. - 09.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Rally Saudi Arabia

    Jeddah, Saudi Arabia
    27. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Demnächst

    Rallye Monte-Carlo

    Gap, Monaco
    22. - 25.01.2026
    Zum Event

  • Rally Sweden

    Umeå, Schweden
    12. - 15.02.2026
    Zum Event

  • Safari Rally Kenya

    Nairobi, Kenya
    12. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Forum8 Rally Japan

    Aichi, Japan
    06. - 09.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Rally Saudi Arabia

    Jeddah, Saudi Arabia
    27. - 30.11.2025
    Zum Event

  3. Demnächst

    Rallye Monte-Carlo

    Gap, Monaco
    22. - 25.01.2026
    Zum Event

  4. Rally Sweden

    Umeå, Schweden
    12. - 15.02.2026
    Zum Event

  5. Safari Rally Kenya

    Nairobi, Kenya
    12. - 15.03.2026
    Zum Event

Rallyesport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien