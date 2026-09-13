Kampf um WM spitzt sich zu: Toyota-Pilot Solberg gewinnt Rallye Chile

Solberg hatte die Rallye Monte Carlo zum Saisonauftakt gewonnen. Im weiteren Saisonverlauf musste der Schwede allerdings schwierigere Phasen überstehen. Mit dem Sieg in Chile sind seine Titelchancen wieder voll intakt. Der 24-Jährige verwaltete seine solide Führung vom Samstagabend nicht konservativ, sondern fuhr am Finaltag voll auf Angriff um wichtige Zusatzpunkte für die WM zu sichern. Der Mut wurde belohnt: Der letztjährige WRC2-Champion war am Super Sunday Zweitschnellster und fuhr auf der Power Stage die Bestzeit.

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«Ein unglaubliches Wochenende. Die gesamte Saison war voller Höhen und Tiefen, aber das gesamte Team hat mich die ganze Zeit über unterstützt. Ich bin sprachlos. Ein riesiges Dankeschön an alle. Endlich ist wieder ein Sieg gelungen», schwärmte Solberg.

Sebastien Ogier (Toyota) belegte mit einem Rückstand von 16,6 Sekunden auf seinen Teamkollegen Platz zwei. Der Franzose hatte in Chile mit sieben WP-Bestzeiten geglänzt und freute sich über sein großartiges Auto beim zweiten südamerikanischen WM-Lauf.

Oliver Solberg auf Sprung zum dritten WM-Lauf-Sieg seiner Karriere Foto: Red Bull Oliver Solberg auf Sprung zum dritten WM-Lauf-Sieg seiner Karriere © Red Bull

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Hyundai-Pilot Adrien Fourmaux belegte mit 33,3 Sekunden Rückstand auf Solberg Platz drei und bewertete den Chile-Einsatz als positiv. «Wir mussten mit den Reifen vorsichtig sein und haben einfach versucht, jegliches Drama zu vermeiden. Am Finaltag haben wir Druck gemacht, aber dann hatten wir dann doch wieder Reifenprobleme und mussten es ruhiger angehen lassen», reflektierte Fourmaux.

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Toyota-Youngster Sami Pajari von Toyota musste zwar seine Serie von drei Siegen in Folge beenden, fuhr aber noch auf den vierten Platz.

Sebastien Ogier auf Fahrt zu Platz zwei Foto: Red Bull Sebastien Ogier auf Fahrt zu Platz zwei © Red Bull

WM-Spitzenreiter Elfyn Evans (Toyota) erlitt auf der vorletzten Wertungsprüfung auf Platz zwei liegend einen Reifenschaden. Der Waliser verlor beim Reifenwechsel über zwei Minuten und fiel vom zweiten auf den fünften Platz hinter Pajari zurück.

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«Wir haben versucht effizient und so schnell wie möglich zu fahren. Wir lagen gut im Rennen. Dann haben wir uns den Reifenschaden zugezogen. Solche Dinge passieren eben», seufzte ein gefasster Evans.

Hyundai-Pilot Adrien Fourmaux komplettiert Podium Foto: Red Bull Hyundai-Pilot Adrien Fourmaux komplettiert Podium © Red Bull

Im WM-Zwischenklassement liegt Elfyn Evans zwei Läufe vor Schluss mit 230 Punkten mit 17 Zählern vor Sami Pajari (213). Zusammen mit Oliver Solberg mit 209 Punkten, Sebastien Ogier 171 sowie Adrien Fourmaux 167 besitzt ein Rennquintett noch reguläre Chancen auf den WM-Titel.

Kreisverkehr: Lancia-Pilot Yohan Rossel gewinnt die WRC2-Wertung Foto: Red Bull Kreisverkehr: Lancia-Pilot Yohan Rossel gewinnt die WRC2-Wertung © Red Bull

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Hyundai-Teilzeitprogrammfahrer Esapekka Lappi kam während des gesamten Wochenendes zu keinem Zeitpunkt auch nur annähernd an das Tempo der Spitzenfahrer heran. Der Finne kam mit einem Rückstand von mehr als fünf Minuten auf den Sieger als Sechster ins Ziel. Der Ire Josh McErlean (M-Sport Ford) wurde als Siebter gewertet.

Im Kurvengeschlängel: Elfyn Evans verteidigt trotz Reifenpech WM-Führung Foto: Red Bull Im Kurvengeschlängel: Elfyn Evans verteidigt trotz Reifenpech WM-Führung © Red Bull

Lancia-Pilot Yohan Rossel gewann die WRC2-Kategorie und belegte in der Gesamtwertung den achten Platz. Der Franzose holte sich einen souveränen Klassensieg. Robert Virves, viermaliger Saisonsieger lag als Zweiter in seinem Skoda fast eine Minute zurück. Im Toyota belegte Gus Greensmith den dritten Platz in der Klasse.

Der Türke Ali Türkkan sicherte sich den WM-Juniorentitel, da die Rallye Chile der letzte Lauf der Nachwuchsmeisterschaft war. Türkkan wurde in Chile Zweiter hinter dem finnischen Fahrer Leevi Lassila (erster Saisonsieg), doch das reichte aus, nachdem der Schwede Calle Carlberg am Samstagabend schwer verunglückt war. Alle drei Fahrer fuhren M-Sport Ford-Rally3-Fahrzeuge.

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Im M-Sport Ford-Rally3 sicherte sich Ali Türkkan den Junioren-Titel Foto: Red Bull Im M-Sport Ford-Rally3 sicherte sich Ali Türkkan den Junioren-Titel © Red Bull

Im zwölften von 14 WM-Läufen sicherte sich Toyota mit dem Doppelsieg vorzeitig die Marken-Weltmeisterschaft. Nach der Rallye Paraguay hatte nur noch ein Punkt für die endgültige Entscheidung gefehlt. Für den japanischen Hersteller ist es bereits der zehnte Meistertitel, eine Leistung, die zuvor nur Lancia gelungen war.