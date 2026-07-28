Kleines Rallye-Comeback: Rovanperä pilotiert in Finnland einen Corolla

Der 18-malige Rallye-WM-Laufsieger wird den Toyota Corolla seines langjährigen Co-Piloten Jonne Halttunen steuern. Zur Freude seiner vielen finnischen Fans kehrt der 25-jährige Rovanperä jetzt tatsächlich für einmal in den Rallyesport in seiner Heimat zurück.

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Der Blondschopf hatte Ende letzten Jahres seine Rallye-Karriere beendet und wollte für diese Saison in den Monoposto-Rundstreckensport wechseln. Dafür strebte er die Teilnahme in der hochkarätigen japanischen Super-Formula-Series an.

Toyota Corolla GT mit Heckantrieb: Auto von Rovanperä beim Mini-Comeback Foto: Rallye Finnland Toyota Corolla GT mit Heckantrieb: Auto von Rovanperä beim Mini-Comeback © Rallye Finnland

Nach der ersten Testfahrt musste Rovanperä allerdings sein Rennsportengagement erst einmal unterbrechen. Eine Gleichgewichtsstörung aufgrund eines gutartigen paroxysmalen Lagerungsschwindels zwang ihn für die Rekonvaleszenz zu einer bisher andauernden Zwangspause.

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Rovanperä, der vor zwei Wochen im Rahmen eines Urlaubs mit seiner Mutter bei der Rallye Estland zu Gast war, hat nun bestätigt, dass er am Donnerstag dieser Woche bei der Rallye Finnland auf der WP Harju den Toyota Corolla GT von Halttunen fahren wird.

Thema der Woche Das Formel-1-Startfeld 2027: Platzt die Transfer-Bombe erst im Herbst? Sommerzeit, Ferienzeit, Saure-Gurke-Zeit: Dies sind die Wochen, in welchen normalerweise die hanebüchensten Fahrerwechsel diskutiert werden. Die Sensation zur Saison 2027 hin lässt auf sich warten. Weiterlesen TV-Programm Live Rallye Finnland: Powerstage FIA World Rally Championship 02.08.2026 - 12:00

Die zweimaligen Rallye-Weltmeister: Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen Foto: Red Bull Die zweimaligen Rallye-Weltmeister: Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen © Red Bull

In einer Erklärung des Veranstalters zu diesem Auftritt heißt es: «Die zweifachen Rallye-Weltmeister und letzjährigen Sieger der Rallye Finnland, Kalle Rovanperä und Jonne Halttunen, werden bei der 75. Jubiläumsausgabe der Rallye Finnland wieder gemeinsam in einem Rallye-Auto an den Start gehen. Das Duo wird am Donnerstag, dem 30. Juli, auf der Wertungsprüfung 1 in Harju eine Demonstrationsfahrt im klassischen Toyota Corolla GT AE86 mit Heckantrieb von Jonne Halttunen absolvieren - kurz bevor am Abend die erste WP des Weltmeisterschaftslaufs ausgefahren wird».

Halttunen wird am Volant seines Autos nochmals am Freitag (31. Juli) in Harju in flotter Aktion zu sehen sein.

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Rovanperä/Halttunen wirbelten in Rallye-WM mit 18 Siegen viel Staub auf Foto: Red Bull Rovanperä/Halttunen wirbelten in Rallye-WM mit 18 Siegen viel Staub auf © Red Bull

Sein Toyota ist Teil der Aktivitäten seines Teams «Jorma J», die auch in der Fernsehserie «Vom Beifahrer zum Fahrer» auf MTV3 und Katsomo verfolgt werden kann. Die TV-Serie begleitet Jonne Halttunens Saison als Fahrer in regionalen Rallye-Serien.