Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Rallyesport

  4. /

  5. WRC

  6. /

  7. News

Werbung

Erster WM-Titel vergeben: Lancia gewinnt WRC2-Teammeisterschaft

Die Lancia-Piloten Nikolay Gryazin und Yohan Rossel fuhren bei der Rallye Paraguay auf die Ränge fünf und sechs. Somit sicherte sich der italienische Hersteller bei seiner WM-Rückkehr das Championat.

Martin Gruhler

Von

WRC

Yohann-Rossel mit bislang zwei WRC2-Siegen im Lancia in 2026
Yohann-Rossel mit bislang zwei WRC2-Siegen im Lancia in 2026
Foto: Red Bull
Yohann-Rossel mit bislang zwei WRC2-Siegen im Lancia in 2026
© Red Bull

Werbung

Werbung

Der erste der beiden südamerikanischen WM-Läufe hat Lancia Corse HF einen weiteren großen Meilenstein in der traditionsreichen Geschichte des Turiner Autobauers beschert. Mit dem Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale sicherten Yohan Rossel/Arnaud Dunand sowie Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov in der außergewöhnlich anspruchsvollen Veranstaltung die Krone in der prestigeträchtigen WRC2-Teamwertung vorzeitig. Der Paraguay-Einsatz selbst war für Lancia allerdings nicht so erfolgreich verlaufen als erwartet.

Werbung

Werbung

Besonders der Eröffnungstag gestaltete sich auf den unbefestigten Pisten für die Lancia-Piloten schwierig. Yohan Rossel hatte mit Reifenproblemen zu kämpfen, die sein Tempo starkt beeinträchtigte. Auch Nikolay Gryazin war während der Rallye mit den Pneus mit großen Schwierigkeiten konfrontiert. Abgesehen von den Schwierigkeiten mit dem Gummi: Das Team konnte in Paraguay über die gesamte Veranstaltung hinweg nicht an die vielen starken Leistungen anknüpfen, das es im bisherigen Saisonverlauf mit drei Siegen immer wieder so beeindruckend aufgezeigt hatte.

Bei Lancia-Comeback in Rallye-WM gleich vorzeitiger WRC2-Titelgewinn
Bei Lancia-Comeback in Rallye-WM gleich vorzeitiger WRC2-Titelgewinn
Foto: Stellantis
Bei Lancia-Comeback in Rallye-WM gleich vorzeitiger WRC2-Titelgewinn
© Stellantis

Bei den herausfordernden Bedingungen behielten über die 22 WPs hinweg die Piloten ihre Konzentration und waren, im Gegensatz wie vielfach die Konkurrenz, in keine großen Zwischenfälle verwickelt. Gryazin und Rossel brachten ihre Fahrzeuge so sicher ins Ziel.

Werbung

Werbung

Auf dem Weg zur Team-Meisterschaft hatte Rossel die Rallyes in Kroatien und den Kanarischen Inseln gewonnen. Bei der Rallye Japan triumphierte Gryazin.

Der neue Turbo-Allrader bewies während der bisherigen Saison eine große Wettbewerbsfähigkeit auf Asphalt sowie auf Schotter. Das Auto war während der Saison kontinuierlich weiterentwickelt worden.

Wirbelt mächtig Staub auf: Nikolay Gryazin im Lancia Ypsilon Rally2 HF
Wirbelt mächtig Staub auf: Nikolay Gryazin im Lancia Ypsilon Rally2 HF
Foto: Red Bull
Wirbelt mächtig Staub auf: Nikolay Gryazin im Lancia Ypsilon Rally2 HF
© Red Bull

Mit dem legendären Stratos war Lancia in den Jahren 1974, 1975 und 1976 bereits schon zum Dreifacherfolg in der Markenwertung gefahren. Der letzte WM-Titel mit einem Heckantriebantriebauto überhaupt gelang mit dem Lancia 037 im Jahr 1983. Von 1987 bis 1993 wurden mit dem Lancia Delta weitere sechs Weltmeisterschaften in Folge errungen, die sich nunmehr zu insgesamt elf aufaddieren.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Gesamt

  2. SS22

  3. SS20

  4. SS19

  5. SS18

  6. SS17

  7. SS16

  8. SS15

  9. SS14

  10. SS13

  11. SS12

  12. SS11

  13. SS10

  14. SS9

  15. SS8

  16. SS7

  17. SS6

  18. SS5

  19. SS4

  20. SS3

  21. SS2

  22. SS1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Das Riesentalent Sami Pajari: In 2005 die komplette Saison für Toyota in der Rallyeweltmeisterschaft

Sami Pajari

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

5

22

3:13:28,500

0,000

25

02

Placeholder - Racer

Hayden Paddon

Hyundai Shell Mobis WRT

Placeholder - Racer

Hayden Paddon

Hyundai Shell Mobis WRT

20

22

+25,800

0,000

17

03

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

Hyundai Shell Mobis WRT

Adrien Fourmaux

Adrien Fourmaux

Hyundai Shell Mobis WRT

16

22

+40,000

0,000

20

04

Elfyn Evans

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Elfyn Evans

Elfyn Evans

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

33

22

+45,100

0,000

15

05

Oliver Solberg

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

Oliver Solberg

Oliver Solberg

Toyota Gazoo Racing World Rally Team

99

22

+2:57,000

0,000

19

06

Der Ire Josh McErlean: Zweiter Fahrer im WRC-M-Sport-Cockpit 2025

Josh McErlean

M-Sport Ford World Rally Team

Der Ire Josh McErlean: Zweiter Fahrer im WRC-M-Sport-Cockpit 2025

Josh McErlean

M-Sport Ford World Rally Team

55

22

+4:19,000

0,000

8

07

Placeholder - Racer

Diego Domínguez Jr.

Placeholder - Racer

Diego Domínguez Jr.

27

22

+7:40,500

0,000

6

08

Placeholder - Racer

Gus Greensmith

Placeholder - Racer

Gus Greensmith

26

22

+8:03,200

0,000

4

09

Placeholder - Racer

Alejandro Galanti

Placeholder - Racer

Alejandro Galanti

34

22

+10:23,000

0,000

2

10

Placeholder - Racer

Taylor Gill

Toksport WRT

Placeholder - Racer

Taylor Gill

Toksport WRT

29

22

+10:36,900

0,000

1

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle WRC Events
  • Vergangen

    Secto Rally Finland

    Jyväskylä, Finnland
    30.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    ueno Rally del Paraguay

    Encarnación, Paraguay
    27.–30.08.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Rally Chile Bio Bio

    Concepcion, Chile
    10.–13.09.2026
    Zum Event

  • Rally Italia Sardegna

    Olbia, Italien
    01.–04.10.2026
    Zum Event

  • Rally Saudi Arabia

    Jeddah, Saudi Arabien
    11.–14.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Secto Rally Finland

    Jyväskylä, Finnland
    30.07. – 02.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    ueno Rally del Paraguay

    Encarnación, Paraguay
    27.–30.08.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Rally Chile Bio Bio

    Concepcion, Chile
    10.–13.09.2026
    Zum Event

  4. Rally Italia Sardegna

    Olbia, Italien
    01.–04.10.2026
    Zum Event

  5. Rally Saudi Arabia

    Jeddah, Saudi Arabien
    11.–14.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien