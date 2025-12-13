Weiter zum Inhalt
Lancia verpflichtet Rossel und Gryazin für erste WRC2-Saison

Yohan Rossel und Nikolay Gryazin werden in der nächsten Saison für das Team Lancia Corse HF an den Start gehen.

Martin Gruhler

Von

WRC

Lancia verpflichtet Rossel und Gryazin für erste WRC2-Saison
Lancia verpflichtet Rossel und Gryazin für erste WRC2-Saison
Foto: Stellantis
Lancia verpflichtet Rossel und Gryazin für erste WRC2-Saison
© Stellantis

Für den italienischen Hersteller ist erste Rallye-Weltmeisterschaftsengagement seit über 30 Jahren. Das neu verpflichtete Duo wird mit dem brandneuen Ypsilon Rally2 HF Integrale für das Team Lancia Corse HF antreten, das von PH Sport operiert wird.

Beide Piloten werden bei der WM-Saisoneröffnung, der Rallye Monte Carlo, an den Start gehen. Den Rallyeklassiker konnte Rossel in den letzten drei Jahren in der WRC2-Kategorie gewinnen. In der Saison 2024 fuhren die beiden Neuverpflichtungen zusammen als Teamkollegen bei DG Sport mit dem Citroën C3 Rally2.

Als Teamchef wird Didier Clement in Verantwortung stehen, der seinem Fahrerduo zutraut, bei jedem WM-Rallye um den Sieg zu kämpfen zu können.

Rossel kommentierte die Verpflichtung: «Wenn man die Tradition von Lancia sieht und Miki Biasion zuhört, der Lancia mit Ferrari vergleicht, versteht man sofort, dass es sich um eine Marke handelt, die Respekt verdient. Ich bin daher sehr stolz darauf, mit derselben Motivation, die ich zu Beginn meiner Karriere hatte, zu Lancia zu kommen».

«Dieses neue Kapitel wird meiner Karriere einen echten Schub geben: ein neuer Hersteller, große Ambitionen und der Wunsch, mit dem Projekt noch weiter zu gehen ... um zu gewinnen».

Gryazin fügte hinzu: «Ich bin sehr stolz darauf, als offizieller Fahrer für die Saison 2026 zum Team Lancia Corse HF zu stoßen. Lancia hat eine legendäre Geschichte im Rallyesport, und es ist eine große Ehre für mich jetzt Teil dieser Geschichte zu sein».

«Mit dem Team teile ich die gleichen Ambitionen: an der Spitze zu kämpfen, uns jeden Tag weiter zu verbessern und diesen legendären Namen wieder an seinen rechtmäßigen Platz zu bringen. Ich bin hoch motiviert für die bevorstehende Arbeit, vom ersten Test bis zur letzten Wertungsprüfung der Saison. Ich möchte dem Team Lancia Corse HF für sein Vertrauen danken, ebenso wie meinen Partnern und Fans für ihre kontinuierliche Unterstützung».

Laut Lancia wurden bereits mehr als 40 Ypsilon Rally2 HF Integrales bestellt, um an internationalen und nationalen Meisterschaften teilzunehmen.

